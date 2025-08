সি ++ 26 রিফ্লেকশন অ্যাডভেঞ্চারস এবং সংকলন টাইম ইউএমএল – receableCode

নতুন কোডবেস শিখতে যতবার আমার প্রথম কাজটি করা দরকার তা হ’ল এর ক্লাসগুলির ইউএমএল ডায়াগ্রাম অঙ্কন শুরু করা এবং সাধারণত আমি শুরু করার সাথে সাথেই হাল ছেড়ে দেওয়া। ম্যানুয়ালি এটি করার প্রক্রিয়াটি অবশ্যই কার্যকর, তবে এখন প্রতিচ্ছবিগুলির সাথে আমি মনে করি এটি পরিবর্তে এটি উত্পন্ন করার চেষ্টা করা মজাদার হবে।

সি ++ 26 প্রতিচ্ছবি সহ (1) সাধারণ sens ক্যমত্যটি হ’ল ভাষা পরিবর্তনের মাত্রা সি ++ 11 এর সাথে যা ঘটেছিল তার সাথে তুলনীয়। এটির সাথে আমার সামান্য পরীক্ষার পরে, আমি সতর্কতার সাথে সম্মত হব। তাহলে কীভাবে কেউ সংকলনের সময় একটি (উদ্ভিদ) ইউএমএল ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারে? মত কিছু সঙ্গে এই।

স্পোলারদের বাইরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে বিশদটি খনন করা যাক।

P2996 (1) বেশ কয়েকটি অপারেটরকে পরিচয় করিয়ে দেয়, যথা উত্তোলন ^^ এবং স্প্লাইস (: :) । প্রথমটি একটি “মেটা” স্পেসে একটি প্রকার বা পরিবর্তনশীলকে “উত্তোলন করে” এবং “স্প্লাইস” একটি (যা আইএমএইচওকে “গ্রাউন্ডিং অপারেটর” বলা উচিত ছিল) বিপরীতটি করে।

প্রথমটি বুঝতে হবে যে আমরা লিফট অপারেটর (^^) যা প্রয়োগ করি তা নির্বিশেষে এটি একটি তৈরি করে std::meta::info প্রকার। এর অর্থ কিছু info বস্তু হবে প্রকারের প্রতিচ্ছবিএবং কিছু হবে মানগুলির প্রতিচ্ছবি। এটি আমার মাথায় বিভ্রান্তি তৈরি করে, যেমনটি মাঝে মাঝে কোনটি পরীক্ষা করা দরকার দয়ালু এর info কিছু হ’ল, তবে এর জন্য ভাল কারণ রয়েছে এবং কাগজের ২.২ বিভাগে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি মাথায় রেখে কোডিং শুরু করি।

int main() MyClass s; constexpr const char* const dot_graph_uml = make_class_graph<MyClass>(); std::cout << dot_graph_uml << std::endl;

আপনি এখনই লক্ষ্য করবেন যে সেখানে একটি কুৎসিত, এবং আপাতদৃষ্টিতে এড়ানো যায় এমন চর পয়েন্টার রয়েছে। আসুন পরে ফিরে আসি। খুব বেশি কিছু ঘটে না main() আমাদের ফাংশন টেম্পলেট কল করার পাশাপাশি যা আমরা আসলে যা যত্ন করি তার জন্য কেবল একটি মোড়ক:

template<typename U> consteval const char* make_class_graph() std::string graph = "@startuml

skinparam linetype ortho

"; std::vector<std::meta::info> already_drawn; graph += make_class_graph_impl(^^U, already_drawn); graph += "@enduml"; return std::define_static_string(graph);

এখানে আমরা প্রথম আকর্ষণীয় জিনিসটি দেখতে পাই, কিছু বলা হয় std::define_static_string (2)। এটি যা করে তা হ’ল একটি সংকলন সময় যা std::string এবং একটি স্ট্রিং আক্ষরিক তৈরি করুন, যা আমরা একটি অবিচ্ছিন্ন ফাংশন থেকে ফিরে আসতে পারি। আমরা যদি ফিরে আসার চেষ্টা করতাম std::string সংকলক ত্রুটি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হবে

<source>:116:24: note: pointer to subobject of heap-allocated object is not a constant expression /opt/compiler-explorer/clang-bb-p2996-trunk-20250703/bin/../include/c++/v1/__memory/allocator.h:117:13: note: heap allocation performed here 117 | return allocate(__n), __n;

যা আমরা সংকলনের সময় স্তূপের উপর বরাদ্দ করি এমন কোনও বস্তু তৈরি করার আশা করতে পারি না বলে এটি বোধগম্য হয়, তারপরে এই অবজেক্টটি রাখুন বিদ্যমান রানটাইমেও গাদা। এই কারণেই আমরা একটি বড় ফ্যাট আক্ষরিক স্ট্রিং দিয়ে শেষ করি যা আমাদের চূড়ান্ত ইউএমএল ডায়াগ্রাম ধারণ করে, যা আমরা যা করতে চাই তা করতে পারি main() । সমাবেশের দিকে তাকিয়ে আপনি শেষ ফলাফলটি দেখতে পাবেন:

.asciz "@startuml

skinparam linetype ortho

together

class \"MyClass\"

\"MyClass\"*--\"unsigned int\"

\"MyClass\"*--\"unsigned int\"

\"MyClass\"*--\"unsigned int\"

\"MyClass\"*--\"Nested\"

\"MyClass\"-up-

together

class \"Nested\"

\"Nested\"*--\"int\"

\"Nested\"*--\"int\"

\"Nested\"*--\"MyClass\"



together

class \"MyBase\"

\"MyBase\"*--\"vector<int, allocator<int>>\"



together

class \"vector<int, allocator<int>>\"



@enduml"

এখন যেহেতু আমাদের কাছে একটি যাদু ফাংশন রয়েছে যা আমাদের জন্য “একটি স্ট্যাটিক স্ট্রিং সংজ্ঞায়িত করে”, আসুন আসল প্রতিচ্ছবি বিটগুলিতে খনন করা যাক। প্রথম যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হ’ল আমরা যা পাস করি make_class_graph_impl যা ব্যবহার দেখায় উত্তোলন অপারেটর, ^^U । এটি একটি এসটিডি :: মেটা :: তথ্য অবজেক্ট তৈরি করে যে এই ক্ষেত্রে একটি এক প্রকারের প্রতিচ্ছবি। ইমপ ফাংশনটি নিজেই, যেমন আপনি অনুমান করেছেন, এটি পুনরাবৃত্ত হওয়া এবং দ্বিতীয় যুক্তি গ্রহণ করে যা আমরা পরে ব্যাখ্যা করব:

consteval std::string make_class_graph_impl(std::meta::info head, std::vector<std::meta::info>& already_drawn) { (...) constexpr auto ctx = std::meta::access_context::current(); std::string uml_diagram; uml_diagram += "together {

class " + add_quotes(display_string_of(head)) + "

"; const std::string indent = " "; // members for (std::meta::info field_info : std::meta::nonstatic_data_members_of(head, ctx)) uml_diagram += indent + add_quotes(display_string_of(head)) + composition_arrow + add_quotes(display_string_of(remove_ptr_cv_type_of(field_info))) + "

"; (...)

প্রথমে নতুন “প্রসঙ্গ” অবজেক্ট সম্পর্কে কথা বলা যাক: মূল কাগজ (1) এটিকে “হিসাবে বর্ণনা করে”এমন একটি শ্রেণি যা একটি নেমস্পেস, শ্রেণি বা ফাংশন উপস্থাপন করে যা থেকে বিধি সম্পর্কিত ক্যোয়ারীগুলি সম্পাদন করা যেতে পারে (…)“, এবং এটি” এনক্যাপসুলেশন “সমস্যাটি সমাধান করার জন্য একটি উপায় হিসাবে (3) প্রবর্তিত হয়েছিল This এই প্রসঙ্গটি 3 স্বাদে আসে:

std::meta::access_context::current() : বর্তমান সুযোগে পাবলিক স্টাফ অ্যাক্সেস করার জন্য

: বর্তমান সুযোগে পাবলিক স্টাফ অ্যাক্সেস করার জন্য এস td::meta::access_context::unprivileged() : বৈশ্বিক সুযোগে পাবলিক স্টাফ অ্যাক্সেস করার জন্য

: বৈশ্বিক সুযোগে পাবলিক স্টাফ অ্যাক্সেস করার জন্য std::meta::access_context::unchecked() : বৈশ্বিক সুযোগে কিছু অ্যাক্সেস করার জন্য

এর পরে আকর্ষণীয় জিনিস হয় std::meta::nonstatic_data_members_of(head, ctx) এবং std::meta::info::display_string_of(head) । এগুলি বেশ স্ব -ব্যাখ্যামূলক, এবং তারা “প্রোগ্রামিং” এর মতো সহজ “মেটাপ্রোগ্রামিং” তৈরি করে!

এটি পরে কিছুটা জটিল হয়ে ওঠে, যখন আমাদের পুনরাবৃত্তি করতে হয়

uml_diagram += make_class_graph_impl(remove_ptr_cv_type_of(field_info), already_drawn);

খুব সুবিধাজনক সত্য ছাড়াও যে আমরা ইতিমধ্যে কেবল একটি ব্যবহার করে আমরা কী পুনরাবৃত্তি করি তার উপর নজর রাখতে পারি std::vector<std::meta::info> আমরা এর ভয়াবহ নাম সহ একটি কাস্টম ফাংশন সংজ্ঞায়িত করি remove_ptr_cv_type_of ।

consteval auto remove_ptr_cv_type_of(std::meta::info r) -> std::meta::info return decay(remove_pointer(is_type(r) ? r : type_of(r)));

এটি বাক্সে যা বলে তা করে, যেমনটি আমাদের ইউএমএল -তে আমরা কনস্ট/অস্থির/পয়েন্টারগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে চাই না What গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় বিট তবে std::meta::is_type(..) । এই ফাংশন আমাদের কী ধরণের বলে তথ্য আমাদের কাছে অবজেক্ট রয়েছে, কারণ তারা যে কোনও কিছুর প্রতিচ্ছবি হতে পারে এবং তাই আমাদের কোনও প্রকার বা কোনও মানের প্রতিচ্ছবি রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে এবং কেবল যখন প্রয়োজন তখনই স্ট্যান্ড :: এটি কিছুটা ব্যথা, তবে আইএমএইচও প্রতিচ্ছবিগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য এটি একটি ছোট দাম।

এটি মূলত এটি, আমাদের কেবল এটি চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের প্লান্টামল ফলাফল প্লট করাযা এই ক্ষেত্রে রানটাইমে মুদ্রিত হয়।

