সীমানা সুরক্ষিত সহ, বিদেশ থেকে আরও শ্রমিকদের অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি ধাক্কা

বব ওয়ার্সলে শক্ত রক্ষণশীল শংসাপত্র রয়েছে। তিনি গর্ভপাত বিরোধী। একটি আর্থিক বাজপাখি এবং মরমন চার্চের আজীবন সদস্য। অ্যারিজোনা রাজ্য সিনেটর হিসাবে তিনি জাতীয় রাইফেল অ্যাসন থেকে উচ্চ নম্বর জিতেছিলেন।

আজকাল, ওয়ার্সলি একটি অদ্ভুততা, একটি ব্যতিক্রম, একজন রিপাবলিকান আজকের মাগা-প্রকাশিত রিপাবলিকান পার্টির অ্যানিমেটিং আবেগের বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিচ্ছেন।

তিনি কীভাবে অভিবাসীদের কথা বলছেন তা এখানে – যাদের মধ্যে কেউ কেউ অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন – এবং যারা তাদেরকে ভূত করতে চান।

“আমাদের এমন লোক রয়েছে যারা অভিজাতভাবে অন্য জগতে বাস করে,” ওয়ার্সলি বলেছিলেন। “সম্ভবত তারা আপনার পক্ষে কাজ করে, তবে আপনি তাদের সাথে সত্যই বাস করেননি এবং বুঝতে পারেন যে তারা অপরাধী নন। তারা ভাল মানুষ They তারা পারিবারিক মানুষ They তারা ধর্মীয় মানুষ They তারা মহান আমেরিকান …. সুতরাং আমি মনে করি আপনি যদি তাদের সাথে বেঁচে না থাকেন এবং আপনি নীতি তৈরি করছেন তবে আমি মনে করি এটি একটি সমস্যা।”

যদি সেই যুক্তির লাইনটি আপনার স্বাদের জন্য খুব মাক্কিশ এবং রক্তক্ষরণ-হৃদয় হয় তবে ওয়ার্সলি উদার, স্বাগত অভিবাসন নীতির জন্য আরও বাস্তববাদী যুক্তি তৈরি করে, একটি শীতল ডলার এবং সেন্টে অকার্যকরভাবে জড়িত।

“ট্রাম্প সংস্থার শ্রমিক, আতিথেয়তা কর্মী, নির্মাণ শ্রমিকদের প্রয়োজন,” ওয়ার্সলি বলেছিলেন। “ঘোড়া প্রজনন শিল্প, ঘোড়া রেসিং শিল্প, তাদের এই লোকদের প্রয়োজন। শূকর কৃষক, মুরগির কৃষকরা।”

ওয়ার্সলে একটি ফিনিক্স-ভিত্তিক মডুলার হাউজিং ফার্মের মালিক এবং আমেরিকান বিজনেস ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের চেয়ারম্যান, এটি একটি সংস্থা যা দেশব্যাপী 1,700 এরও বেশি প্রধান নির্বাহী এবং ব্যবসায়িক মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য: সাম্প্রতিক দশকের সবচেয়ে বিতর্কিত এবং অদৃশ্য বিষয়গুলির একটিতে আপস এবং একটি মধ্যম ভিত্তি খুঁজে পাওয়া – এবং ট্রাম্পের নীতিতে কিছুটা ভারসাম্য আনতে যা তার প্রকৃতি এবং অভিপ্রায় প্রায় সম্পূর্ণ শাস্তিমূলক।

“আমরা নিয়োগকর্তা … এবং আমাদের কোনও কর্মশক্তি নেই। আমাদের এই কর্মশক্তি দরকার,” ওয়ার্সলি বলেছিলেন। “এবং একটি প্রাচীর তৈরি করা এবং সমস্ত অভিবাসন বন্ধ করা কাজ করছে না, কারণ এটি না আসা পর্যন্ত জল বাড়বে।”

রাজনীতিতে প্রবেশের আগে একজন সিরিয়াল উদ্যোক্তা, ওয়ার্সলে ইউএস-মেক্সিকো সীমান্তকে সমস্ত আগতদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে নয়। তিনি বলেন, “দেশগুলির মধ্যে লাইনগুলি” কিছু বোঝানো উচিত। তবে এখন যে আমেরিকার সীমানাগুলি ব্যবহারিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান প্রচারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, ওয়ার্সলে পরামর্শ দিয়েছেন যে অভিবাসন সমীকরণের অন্য একটি অংশকে সম্বোধন করার জন্য এটি অতীত সময়।

“আমাদের যা দরকার তা হ’ল বড় পোর্টাল, সীমান্তের মধ্য দিয়ে আসার জন্য আরও বড় আইনী উদ্বোধন,” ওয়ার্সলি বলেছিলেন, এটিকে একটি বাঁধের পিছনে যেভাবে চাপ প্রকাশ করে তার সাথে তুলনা করে। “আমাদের যতটা সুরক্ষিত সীমানা প্রয়োজন ততই সুরক্ষিত কর্মশক্তি দরকার” “

ইমিগ্রেশন ইস্যুটি ছিল রাজনীতিতে প্রবেশের জন্য ওয়ার্সলির প্রেরণা। অথবা, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, ট্রাম্প এবং তাঁর “আমাদের দেশের রক্তকে বিষাক্তকরণ” স্টর্ম আনড ড্র্যাংকে পূর্বাভাস দেওয়া অভিবাসীদের বকবক ও দুর্বলতা।

ওয়ার্সলে, ফিনিক্সে 2017 এর আইনসভা সভায় বক্তব্য রেখে অভিবাসী বিরোধী নীতিমালার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন (বব ক্রিস্টি / অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ওয়ার্সলে, যার উদ্যোগের মধ্যে স্কিমল ক্যাটালগ প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল-একটি প্রাক-আমাজন সমস্ত কিছু স্টোর-অ্যারিজোনা সিনেটের প্রাক্তন সভাপতি রাসেল পিয়ার্সের প্রত্যাবর্তনকে ব্যর্থ করার জন্য দৌড়াদৌড়ি করা হয়েছিল, যিনি তার উগ্রভাবে অভিবাসী বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য অংশে ভোটারদের দ্বারা প্রত্যাহার করেছিলেন। (ওয়ার্সলি তাকে ২০১২ সালের জিওপি প্রাথমিকের মধ্যে পরাজিত করেছিল, তারপরে সাধারণ নির্বাচন জিতেছে।)

ল্যাটার-ডে সেন্টস অফ জেসুস ক্রাইস্টের চার্চের সদস্য হিসাবে ওয়ার্সলি তার যুব মিশনারি প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলে কাজ করেছিলেন। ওয়ার্সলি বলেছিলেন, “আমি সেখানে লোকদের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্তরের আরাম এবং ভালবাসার বিকাশ করেছি।”

তদুপরি, অভিজ্ঞতাটি সেই দরিদ্র আত্মার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে রঙিন করেছিল যারা উন্নত জীবনের সন্ধানে সীমানা অতিক্রম করে। সল্টলেক সিটিতে তার হোম অফিস থেকে জুমের মাধ্যমে ওয়ার্সলি বলেছিলেন, “আপনি যদি তাদের জুতোতে হাঁটেন, তাদের বাড়িতে থাকতেন, তাদের খাবার খেয়েছিলেন এবং তাদের সাথে সামাজিকীকরণ করেন,” সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন না। “এবং আমি মনে করি এটি একটি সমস্যা।”

তিনি অ্যারিজোনা সিনেট-এবং নির্বাচনী রাজনীতি-2019 সালে, ট্রাম্পের উত্থান এবং অভিবাসী বিরোধী তরঙ্গ দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন এবং হোয়াইট হাউসে তাঁর প্রথম, অসম্ভব নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

ওয়ার্সলি বলেছিলেন, “এটি সত্যিই বিরক্তিকর ছিল কারণ আমি এক দশক আগে অ্যারিজোনায় এটি লড়াই করেছিলাম।” “এবং তাই জাতীয় মঞ্চে এই ধরণের প্রত্যাবর্তন অবিশ্বাস্যভাবে হতাশাব্যঞ্জক ছিল।”

তিনি তার বর্ধিত পরিবারের নিকটবর্তী হতে পার্ট টাইম ইউটাতে চলে এসেছিলেন। তিনি ইমিগ্রেশন ইস্যু সম্পর্কে “দ্য হর্সশো ভাইরাস” একটি বই লিখেছিলেন; শিরোনামটি অভিবাসী বিরোধী আন্দোলনের দেশের দীর্ঘ ইতিহাসে সুদূর বাম এবং দূরের ডানদিকে রূপান্তরকে পরামর্শ দিয়েছে।

তিনি আমেরিকান বিজনেস ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের সাথে জড়িত হয়েছিলেন, জিওপি -র ২০১২ সালের রাষ্ট্রপতি মনোনীত মিট রোমনি নিয়োগ করেছিলেন, যিনি ওয়ার্সলি রাজনীতি এবং অ্যারিজোনার প্রয়াত সিনেটর জন ম্যাককেইনের সাথে পারস্পরিক বন্ধুত্বের মাধ্যমে জানতেন। ওয়ার্সলে জানুয়ারিতে বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

তিনি এখনও ট্রাম্পের কোনও অনুরাগী নন, যদিও ওয়ার্সলে জোর দিয়েছিলেন, “আমি এখনও রিপাবলিকান এবং মিট রোমনি বা জন ম্যাককেইন ধরণের রিপাবলিকানকে ভোট দেব।”

এটি বলেছিল, এখন যে সীমান্তটি আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ওয়ার্সলে আশা করছেন যে ট্রাম্প কেবল দেশের লোকদের অবৈধভাবে ঘুরে বেড়াতে এবং শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করবেন না বরং জাতির অকার্যকর অভিবাসন ব্যবস্থার জন্য আরও বৃহত্তর স্থিরতার দিকে মনোনিবেশ করবেন – যা কোনও রাষ্ট্রপতি, ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিকান, প্রায় ৪০ বছরে অর্জন করেছেন।

এটি ১৯৮6 সালে যখন রোনাল্ড রেগান এমন ঝাড়ু আইন স্বাক্ষর করেছিলেন যা লক্ষ লক্ষ দীর্ঘমেয়াদী বাসিন্দাকে সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাব দিয়েছিল, নির্দিষ্ট কিছু ভিসা কর্মসূচি প্রসারিত করেছিল, এমন নিয়োগকর্তাদের উপর ক্র্যাক করেছিল যারা অবৈধ শ্রমিকদের নিয়োগ করেছিল এবং একসময় এবং সমস্ত দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সীমান্তকে কঠোর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল-এমন একটি প্রতিশ্রুতি যা স্পষ্টতই এসেছিল।

“একবার আপনি সীমানা সুরক্ষিত হয়ে গেলে এবং আপনার কাছে লোকেরা আমাদের দিকে না আসে, তবে আপনি ব্যবহারিক সমাধানটি কী তা সম্বোধন করতে পারেন (প্রশ্নটি) যাতে এটি আবার না ঘটে?” ওয়ার্সলে জিজ্ঞাসা করলেন। “আমরা আশাবাদী যে আমরা এখানে যাচ্ছি।”

এটা দীর্ঘ ছাড়।