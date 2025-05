সীমান্তের জজার তাকে বিচার বিভাগের কাছে রেফার করার হুমকি দেওয়ার পরে মেনাকিংয়ের আমন্ত্রণের সাথে টম হোমানকে টম হোমানকে কটূক্তি করে

আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজের টম হোমানের দাবির প্রতি একগুঁয়েমি প্রতিক্রিয়া ছিল যে তিনি একটি ওয়েবিনার রাখার জন্য আইন ভঙ্গ করছেন যা বরফের এজেন্টদের এড়ানোর বিষয়ে অবৈধ অভিবাসীদের পরামর্শ দিয়েছিল।

‘বর্ডার জজার’ এবং ‘স্কোয়াড’ কংগ্রেস মহিলা অবৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানুষকে নির্বাসনের জন্য ট্রাম্প সীমান্তের এজেন্ডা সম্পাদনের প্রচেষ্টা নিয়ে কয়েক মাস ধরে ঝগড়া করছেন।

তার পর থেকে তিনি বিচার বিভাগকে আইসির ক্রিয়াকলাপকে বাধা দেওয়ার জন্য এবং এই অভিবাসন অভিযানের সাথে জড়িত অবৈধ এলিয়েনদের সম্ভাব্যভাবে বিপন্ন করার জন্য ডেমোক্র্যাটকে তদন্ত করতে বলেছেন।

তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আইসির সনাক্তকরণ কীভাবে এড়াতে হবে তা অভিবাসীদের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এওসি তার অংশের জন্য ‘সমস্যায় পড়তে চলেছে’।

তবে শুক্রবার তার জেলার একটি টাউন হলে ওকাসিও-কর্টেজ হোমানের আক্রমণ সম্পর্কে কথায় কথায় কথা বলেছেন।

‘টম হোমান বলেছিলেন যে তিনি আমাকে ডিওজে -তে উল্লেখ করতে যাচ্ছেন কারণ আমি লোকদের তাদের সাংবিধানিক সুরক্ষার পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমার মুক্ত বক্তৃতার অধিকারগুলি ব্যবহার করছি। আমি যে বলছি: আমার জন্য আসুন, আমি কি যত্নের মতো দেখতে চাই? ‘

ওকাসিও-কর্টেজ দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে ‘এটি সম্পর্কে অবৈধ কিছুই নেই এবং তারা যদি এটিকে অবৈধ করতে চায় তবে তারা আমাকে নিতে পারে।’

তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে এল সালভাদোর এবং গুয়াতেমালার কাছে ‘সম্পূর্ণ অবৈধ’ নির্বাসন বলে অভিহিত করেছিলেন, যা তিনি ‘অনুমোদিত অপহরণ’ বলে বর্ণনা করেছেন।

‘আমেরিকা কেন দুর্দান্ত বা আমেরিকা দুর্দান্ত করে তোলে সে সম্পর্কে তারা কথা বলতে চায়। আমাদের নাগরিক স্বাধীনতা এবং আমাদের নাগরিক সুরক্ষা আমেরিকা মহান করে তোলে তার একটি অংশ, ‘তিনি যোগ করেছেন।

ট্রাম্প অফিসে ফিরে আসার পর থেকেই তার মন্তব্যগুলি হোমানের সাথে যে বিরোধ ছিল তা অব্যাহত রেখেছে।

ফেব্রুয়ারিতে ফক্স নিউজের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি এজেন্টদের কংগ্রেস পাস করা খুব আইন কার্যকর করা থেকে বিরত রাখার পরে তার তদন্ত করার জন্য তার চাপটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

হোমান বলেছিলেন, ‘এটি এওসি -র মতো এবং অন্যরা চায় না যে তারা আইন প্রয়োগ করেছিল তা বরফ কার্যকর করতে পারে,’ হোমান বলেছিলেন। ‘তিনি কংগ্রেসের সদস্য। আসুন আপনি আইন প্রয়োগ করেছেন এমন আইন প্রয়োগ করুন। আমাদের এটি করার কথা।

‘আমি ডোজকে জিজ্ঞাসা করেছি, হস্তক্ষেপের সেই লাইনটি কোথায়? এখন, যদি কেউ আপনার পথে দাঁড়িয়ে থাকে তবে আপনাকে কাউকে গ্রেপ্তার করতে বাধা দেয়, তাদের উপর হাত রাখুন, এটাই প্রতিবন্ধকতা। ‘

‘তবে কোন লাইন লোকেরা বরফ থেকে লুকিয়ে থাকতে বলছে, দরজা খুলে না, আপনি সেই লাইনটি কোথায় অতিক্রম করবেন? আমি বিচার বিভাগকে আমাদের সেই লাইনটি দিতে বলছি। ‘

হোস্ট যখন হোমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি যদি বিশ্বাস করেন যে এওসি আইনটি ভেঙে দিয়েছে, তখন সীমানা জজার বিচার বিভাগের বিচারাধীন দিকনির্দেশনায় পিছিয়ে যায়, ‘আমি এটি ডিওজে পর্যন্ত ছেড়ে দেব।’ যদিও তিনি অন্য কিছু পিছনে রাখেন নি।

হোমান বলেছিলেন, ‘আমি যা বিরক্তিকর মনে করি তা হ’ল কংগ্রেসের যে কোনও সদস্য আইন প্রয়োগকারীকে কীভাবে এড়াতে পারবেন তা লোকদের শিক্ষিত করতে চায়,’ হোমান বলেছিলেন।

“আমরা দেশে যারা অবৈধভাবে রয়েছেন তাদের সম্পর্কে কথা বলছি, তারা একটি জননিরাপত্তা হুমকিস্বরূপ অপরাধ করেছে, তাদের গুরুতর অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এবং তাদের ফেডারেল বিচারক কর্তৃক অপসারণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে,” হতাশ-চেহারাযুক্ত হোমান ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এওসি, ইতিমধ্যে যুক্তি দিয়েছিল যে তিনি মার্কিন আইনের অধীনে তাদের নাগরিক স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তিনি অপরাধীদের সাহায্য করার জন্য কাজ করছেন না।

এওসি এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘আমি আনন্দিত যে মিঃ হোমান বিচার বিভাগের সাথে তার সংস্থার কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতার সাথে নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবে কোনও পরোয়ানা ছাড়াই প্রবেশের ক্ষেত্রে নিজেকে পরিচিত করার জন্য পরীক্ষা করছেন।’

‘এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে প্রবেশ ও অনুসন্ধানের প্রয়াসে এজেন্টদের ভুল কাগজপত্র সরবরাহকারী এজেন্টদের অসংখ্য প্রতিবেদন প্রদত্ত আইনটির সাথে আইসিইর সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিদিন আমেরিকানদের নাগরিক শিক্ষার প্রস্তাব দিয়ে আমি গর্বিত।

‘যেহেতু মিঃ হোমান মার্কিন অভিবাসন আইনের সাথে অস্পষ্টভাবে পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা তাকে আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে কংগ্রেসনাল আইন অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে অনিবন্ধিত হওয়া একটি নাগরিক অপরাধ এবং অপরাধী নয়,’ তার বক্তব্য অব্যাহত রয়েছে।

ওকাসিও-কর্টেজ আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি ফৌজদারি অভিযোগ এড়াতে অবৈধদের সহায়তা করছেন না এবং অবৈধ করছেন না।

অবৈধ অভিবাসীদের কাছে তার প্রাথমিক পরামর্শটি এসেছিল ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগকারী (আইসিই) তাদের এখতিয়ারে বসবাসরত অনিবন্ধিত অভিবাসীদের অভয়ারণ্য নীতি সুরক্ষা সরবরাহকারী বড় মার্কিন শহরগুলিতে অভিযান চালিয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন ইতিহাসে অবৈধ অভিবাসীদের সর্বকালের বৃহত্তম নির্বাসন পরিচালনার জন্য তাঁর ২০২৪ সালের প্রচারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তিনি সেই এজেন্ডাটি সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে হোমানকে নিয়োগ করেছিলেন, তাকে তাঁর দ্বিতীয় প্রশাসনের অন্যতম বৃহত্তম জনসাধারণের মুখ হিসাবে পরিণত করেছিলেন।

হোমান তার প্রশাসনের প্রথম বছর-দেড় বছর ধরে ট্রাম্পের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন যা জানুয়ারী 2017 সালে শুরু হয়েছিল।

ট্রাম্প 14 নভেম্বর, 2017 এ আইসিই ডিরেক্টর হওয়ার জন্য হোমানকে মনোনীত করতে গিয়েছিলেন, এটি একটি পোস্ট যার জন্য সিনেট নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।

তবে এপ্রিল 2018 এ, ভারপ্রাপ্ত প্রধান ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি একই বছরের জুনে তার পদ থেকে পদক্ষেপ নেবেন।

২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জয়ের মাত্র কয়েকদিন পরে, ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে হোমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে ‘বর্ডার জজার’ হিসাবে সফল করবেন।

The role, which was implemented by Biden when he named his vice president to the post, does not require Senate confirmation and made Homan part of the White House staff, rather than a cabinet member.

সীমান্ত এবং অভিবাসন নীতিগুলিতে জড়িত ফেডারেল এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে তাঁর কোনও আইনী কর্তৃত্ব নেই।