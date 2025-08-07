সীমান্ত নজরদারি | আরসিএমপিতে আরও তিন মাস ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার থাকবে

(অটোয়া) কার্নি সরকার কানাডিয়ান-আমেরিকান সীমান্ত পর্যবেক্ষণ করার জন্য রয়্যাল কানাডিয়ান জেন্ডারমারি (আরসিএমপি) দ্বারা ব্যবহৃত তিনটি ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারগুলির জন্য ভাড়া চুক্তিটি তিন মাসের জন্য সবেমাত্র নতুন করে তৈরি করেছে।
সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কে ট্রাম্প প্রশাসনের আশ্বাস দেওয়ার জন্য কানাডার সরকার আক্রমণাত্মক অংশ হিসাবে এই বিমানগুলি ছয় মাসের জন্য বছরের শুরুতে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এই হেলিকপ্টারগুলির ভাড়ার সাথে যুক্ত চালানটি এই সময়ের জন্য প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, এই সময়ের জন্য ১১.৩ মিলিয়ন ডলার ছিল প্রেস অধীনে তথ্য আইনে অ্যাক্সেস।
পাবলিক সার্ভিসেস অ্যান্ড সাপ্লাই মন্ত্রক (এসপিএসি) নিশ্চিত করেছে যে আরসিএমপি জুনে ভাড়া চুক্তি বাড়ানোর জন্য একটি অনুরোধ জমা দিয়েছে।
“২০২৫ সালের জুনে রয়্যাল কানাডিয়ান জেন্ডারমারি (আরসিএমপি) এর অনুরোধে স্প্যাক আবার বিদ্যমান মূল এবং জাতীয় শৃঙ্খলা সরবরাহের সুযোগ নিয়েছে এবং ১ থেকে তিনটি হেলিকপ্টারগুলির জন্য তিনটি হেলিকপ্টারগুলির জন্য একটি নতুন পরবর্তী আদেশ দিয়েছে 1 থেকে 1 থেকেহয় জুলাই 2025 30 সেপ্টেম্বর, 2025 অবধি, “মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মিশেল লরোস বলেছেন।
তিনটি ব্ল্যাক হক কুইবেক, ম্যানিটোবা এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সীমান্ত অঞ্চলগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। তাদের দ্রুত স্থাপনা আরসিএমপি দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। পুলিশ বাহিনীর নয়টি হেলিকপ্টারগুলির একটি বহরও রয়েছে, যার মধ্যে ছয়টি ইতিমধ্যে সীমান্তে নজরদারি করেছে এবং অন্যদের মধ্যে অন্ধকার এবং কুয়াশায় ব্যক্তিদের উপস্থিতি সনাক্ত করতে তাপীয় ইমেজিং ক্যামেরা রয়েছে।
মনে রাখবেন যে আরসিএমপি দ্বারা ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারগুলির ব্যবহার কানাডায় প্রথম ছিল। এমনকি কানাডিয়ান সেনাবাহিনীর এ জাতীয় ডিভাইসও নেই। সেনাবাহিনী গ্রিফিন ব্যবহার করে, যা চার জনকে পরিবহন করতে পারে, এবং ব্ল্যাক হক আটটি পরিবহন করতে পারে।
এই হেলিকপ্টারগুলি ছাড়াও, আরসিএমপি সীমান্ত নজরদারি বাড়ানোর জন্য ড্রোন অর্জন করেছে।
জানুয়ারিতে, আরসিএমপি এই ডিভাইসগুলির অপারেশনাল সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য একটি মিডিয়া ইভেন্টের আয়োজন করেছিল। লক্ষ্য ছিল কানাডার জনগোষ্ঠীকে বোঝানো নয়, ট্রাম্প প্রশাসনের সদস্যদের আশ্বস্ত করা।
সেই সময়, আমেরিকান রাষ্ট্রপতি কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে সমস্ত রফতানিতে 25 % দাম চাপিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন যদি দু’দেশ তাদের সীমানার মাধ্যমে অবৈধ মাদক ও অভিবাসীদের প্রবাহকে বলে অভিহিত না করে।
ট্রুডো সরকার আমেরিকান রাষ্ট্রপতির অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে, বারবার স্মরণ করে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পুরো ফেন্টানেলের 1 % এরও কম কানাডা থেকে এসেছে।
সব মিলিয়ে ফেডারেল সরকার সীমানা নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে ছয় বছরের মধ্যে ১.৩ বিলিয়ন ডলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। তবে এই ব্যবস্থাগুলির এই পদক্ষেপটি কানাডাকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মূল্য নির্ধারণের সালভাস এড়াতে দেয়নি।
উইলিয়াম লেক্লার্কের সহযোগিতায়, প্রেস