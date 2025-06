সীসা বিষক্রিয়া কি সিরিয়াল কিলারদের একটি প্রজন্ম তৈরি করেছিল?

2021 সালের শীতে, “স্যাটারডে নাইট লাইভ” সত্য-অপরাধ শিল্প কমপ্লেক্সকে একটি বাদ্যযন্ত্রের সাথে ছড়িয়ে দিয়েছিল “নামে একটি বাদ্যযন্ত্র”খুনের শো। ” স্কেচটি মহিলা স্ব-যত্নের নিষ্ক্রিয় রূপ হিসাবে দর্শনীয় অবজ্ঞার ব্যবহার প্রেরণ করে: “একজন বডি বিল্ডার একজন বৃদ্ধা মহিলা কেটে ফেলেছিলেন / আমি এটি দেখি যখন আমি আমার বোনকে তার বেবি / মার্ডার শো, মার্ডার শো / প্রতিটি ধরণের খুনের শো / দেরী-রাতের সত্য অপরাধ সম্পর্কে পাঠিয়েছি / এটি আমার স্বাচ্ছন্দ্যময় সময়।” এই বিঞ্জগুলি পুরোপুরি প্যাসিভ নয় – cast ালাই সদস্য অহং নওদিম গেয়েছেন যে তিনি তার নিজের ল্যাবরেথাইন ক্লু এবং কনকর্ডেন্সের সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় “খরগোশের গর্তের পুরোপুরি নীচে”।

লেখক ক্যারোলিন ফ্রেজার, যিনি জীবনীটির জন্য 2018 পুলিৎজার জিতেছিলেন “প্রাইরি ফায়ারস: আমেরিকান ড্রিমস অফ লরা ইঙ্গালস ওয়াইল্ডার“কয়েক মাস পরে জেনারটির রুটিন উপহাসের দিকে সম্বোধন করেছেন একটি প্রবন্ধ জন্য দ্য বইয়ের নিউ ইয়র্ক রিভিউ। তিনি লিখেছেন, “একটি দোষী আনন্দ – এটাই সত্যিকারের অপরাধ যা বলা হয়, আগ্রহী ভক্ত থেকে সাহিত্যিক পণ্ডিতদের প্রত্যেকেই,” তিনি লিখেছেন। সমালোচকরা দীর্ঘকাল অবক্ষয়ের লক্ষণ হিসাবে সাগোয়ারি বিনোদনের ক্ষুধাটিকে অস্বীকার করেছিলেন। ফ্রেজার 1827 ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে “ফাইন আর্টগুলির একটি হিসাবে বিবেচিত খুনের উপর“থমাস ডি কুইন্সির, যা” জেন্টলম্যানের ক্লাবের অস্তিত্বকে উত্থাপন করে, ‘হত্যার ক্ষেত্রে সমাবেশ সোসাইটিস’, যার সদস্যরা নান্দনিক ছিলেন, ‘খুন-ফ্যানসিয়ার্স’, যিনি ‘চা এবং টোস্টের কিছু দৈহিক বিবেচনার মধ্যে ছিলেন এবং টোস্টের’ মাস্টারপিস ‘আর্টের’ মাস্টারপিস ‘এর মধ্যে রয়েছে। “

এই মূল্যায়ন, ফ্রেজার অনুমতি দেয়, histor তিহাসিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল। ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের সাহসী চিকিত্সা প্রায়শই বিশেষ করে “মহিলা যৌন বস্তুর অবসন্নতায়: প্রলোভন, যৌন বিড়ালছানা, জেল টোপ এবং হারিয়ে যাওয়া মহিলারা।” বিংশ শতাব্দীতে পাল্পি গোয়েন্দা ম্যাগাজিনগুলিতে একটি বিকাশমান বাণিজ্য দেখেছিল, লুরিড কভার রয়েছে “এমন একটি নোয়ার আন্ডারওয়ার্ল্ডকে প্রতিফলিত করে যেখানে মহিলারা বেশ্যা এবং খলনায়ক, বা তাদের নিজের অভিলাষের ক্ষতিগ্রস্থদের সবেমাত্র পরিহিত, ফ্রেমের বাইরে বা ঠিক ওপেনস ওপেনস ওপেনস ওপেনস ওপেনস ওপেনস ওমেনস ওয়াইড, বোসোমস, বোসোমস, বোসোমস, বোসোমস। অসম্ভব ইঙ্গিতটি ছিল যে এই মহিলারা সম্ভবত তাদের প্রাপ্য যা পেয়েছিলেন। এমনকি ক্যাননে আরও উচ্চতর অবদান “ঠান্ডা রক্তে“এর কল্পিত সূচিকর্মের সাথে – জেনারটিকে কোনও অনুগ্রহ করে না। ঝুঁকির মধ্যে কেবল প্রতিনিধিত্বের চেয়ে বেশি ছিল। ফ্রেজার সত্যিকারের বিশ্বে সত্য অপরাধ এবং অবক্ষয়ের মধ্যে একটি বিকৃত প্রতিক্রিয়া লুপ বর্ণনা করে; দুষ্ট কাজগুলির ভয়াবহ চিত্রগুলি হুমকিস্বরূপ বিবিধ এবং উভয়ই হুমকিস্বরূপের জন্য প্ররিয়েন্ট ডাইভার্সন এবং সহায়ক নির্দেশাবলী হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

তার পর থেকে ফ্রেজার যুক্তি দেখিয়েছেন, আমরা হত্যাকাণ্ড-শো ব্যবসায়ে একটি সংশোধনবাদী মোড় দেখেছি, এটি আরও পরিশীলিত এবং উদার মূল্যায়নের যোগ্যতা অর্জন করে। তিনি লিখেছেন, “ট্রু ক্রাইমের সর্বশেষ পুনরাবৃত্তিতে, লেখক, সাংবাদিক, ব্লগার, ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাতারা এবং পডকাস্ট হোস্ট – তাদের মধ্যে অনেক মহিলা (সহানুভূতিশীল পুরুষদের পাশাপাশি), তাদের মধ্যে অনেকেই এমইও মুভমেন্ট দ্বারা উত্সাহিত করেছেন – এটি একটি মৃত্তিকা ব্র্যান্ড নিয়েছেন এবং এটিকে যৌন হামলার ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত অনুশীলনে পরিণত করেছেন, রেকর্ডিং এবং সংশোধন করে।” তিনি স্ট্রিমার্সের প্যাবুলামকে উল্লেখ করছেন না তবে আন রুলের মতো বইয়ের কাছে “আমার পাশে অপরিচিত“টেড বুন্ডির সাথে নিয়মের বন্ধুত্ব সম্পর্কে; প্রয়াত সত্য-অপরাধ লেখক মিশেল ম্যাকনামারার”আমি অন্ধকারে চলে যাব“গোল্ডেন স্টেট কিলার তার অনুসন্ধানের পরে; এবং জেসিকা ম্যাকডিয়ার্মিডের“অশ্রু মহাসড়ক“কানাডার হাইওয়ে ১ 16 এ অপহরণ করা আদিবাসী মহিলা ও মেয়েদের সম্পর্কে These এগুলি টাউড্রি বা মেষশাবক নয়; তারা অপরাধকে পুনরায় দাবি করে, বিশেষত মহিলাদের বিরুদ্ধে,” কঠোর, নির্ভুল এবং বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগের যোগ্য “হিসাবে।

ফ্রেজারের প্রবন্ধটি তার নতুন বইয়ের একটি উপস্থাপনা হিসাবে পড়তে পারে, “মার্ডারল্যান্ড: সিরিয়াল কিলারদের সময়ে অপরাধ এবং রক্তপাত“স্মৃতিচারণ, সামাজিক এবং পরিবেশগত ইতিহাস এবং ফরেনসিক অনুসন্ধানের একটি অসাধারণভাবে লিখিত এবং জেনার-ডিফাইং মিশ্রণ। বইটি একটি সাধারণভাবে শুকনো পর্যবেক্ষণের সাথে খোলে:” প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর পশ্চিম পাঁচটি জিনিসের জন্য পরিচিত: কাঠ, বিমান, প্রযুক্তি, কফি এবং অপরাধ। ওয়েয়ারহাউজার, বোয়িং, মাইক্রোসফ্ট এবং অ্যামাজন, স্টারবাকস এবং সিরিয়াল কিলার। ” কাব্যিক, যদি দুটি সম্পর্কিত রহস্য সমাধানের চেষ্টা করা হয় তবে তা হ’ল উনিশ-ষাটের দশক এবং শতাব্দীর পালা, সিরিয়াল হত্যার “স্বর্ণযুগ” এর মধ্যে কী ছিল?

ফ্রেজার স্বীকার করেছেন যে তিনিও তিনি “ক্রেজি ওয়াল” বলেছেন তার একজন অনুশীলনকারী: “অপেশাদার কার্টোগ্রাফার, আমি লাইনগুলি আঁকছি, সময়রেখার সাথে মানচিত্রগুলি বেঁধে রেখেছি, গ্রামীণ রাস্তার মানচিত্র এবং সাইট এবং শরীরের ডাম্পকে মেরে ফেলেছি।” তিনি আরও বলেছিলেন, “একটি বিশৃঙ্খল বিশ্বে মানচিত্রগুলি বোঝায় There এমন লোক রয়েছে যাদের গুরু বা স্ফটিক বা গ্রেভেন ইমেজ রয়েছে I আমার মানচিত্র রয়েছে They তারা একটি গল্প বলে They তারা সংযোগ তৈরি করে।” তিনি এই মানচিত্রগুলির প্রথম এবং সবচেয়ে বিস্ময়করভাবে নিজেকে চিহ্নিত করেছেন: “এটি ১৯61১ সালের আগস্ট। আমি সাত মাস বয়সী। এমন তিনজন পুরুষ আছেন যারা আপনি আশেপাশের দিকে যাকে ডেকে আনতে পারেন, এমন একটি বৃত্তের মধ্যে যাঁর কেন্দ্রটি টাকোমা। তাদের নাম চার্লস ম্যানসন, টেড বুন্ডি এবং গ্যারি রিডওয়ে।

একটি পাগল প্রাচীর একটি আসল সরঞ্জাম হিসাবে কাজ করতে পারে। একটি ভাল গোয়েন্দা একটি হিউরিস্টিক হিসাবে ধরে নিয়েছে যে কোনও কাকতালীয়তা নেই। তিনি লুকানো নিদর্শনগুলি প্রকাশ করতে পুশপিন এবং লাল সুতা ব্যবহার করেন এবং এই নিদর্শনগুলি অপরাধীকে জড়িয়ে ধরে। একটি ক্রেজি প্রাচীর রূপক হিসাবে কাজ করার সম্ভাবনা ঠিক ততটাই। একজন খারাপ গোয়েন্দাও ধরে নেন যে কোনও কাকতালীয়তা নেই, হিউরিস্টিক হিসাবে নয়, ষড়যন্ত্রমূলক বা নান্দনিক নীতির বিষয় হিসাবে। তিনি লুকানো নিদর্শনগুলি তৈরি করতে পুশপিন এবং লাল সুতা ব্যবহার করেন এবং এই নিদর্শনগুলি তাকে জড়িয়ে ধরে।

ফ্রেজারের কোয়ারি কোনও পৃথক অপরাধী নয় এবং তাঁর বইটি কোনও হুডুননিট নয়, কমপক্ষে traditional তিহ্যবাহী অর্থে নয়। তিনি যে গল্পগুলি বর্ণনা করেছেন তা নিষ্পত্তি হয়েছে। টেড বুন্ডি, ফ্রেজারের আখ্যানের মূল ভেক্টর, একজন স্যাডিস্ট ছিলেন যিনি উনিশ-সাতশত দশকে কয়েক ডজন মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যা করেছিলেন-ওয়াশিংটন রাজ্যে, তারপরে ইন্টারমাউন্ট ওয়েস্টে, এবং অবশেষে ফ্লোরিডায়-তার আগে ১৯৮৯ সালে তার লক্ষ্যবস্তু হিসাবে কাজ করা হয়েছিল। একবার তার গাড়ির কাছাকাছি বা তার কাছাকাছি সময়ে, তিনি তাদের ধর্ষণ, হত্যা এবং নেক্রোফিলিয়া প্রসারিত করার উপস্থাপক হিসাবে তাদের ধমক দিয়েছিলেন। তিনি দূরবর্তী লগিং রাস্তা বা পর্বত পাসগুলিতে তার ক্ষতিগ্রস্থদের অবশেষ দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, সাইটগুলি পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত পচন বা বন্য প্রাণীকে আরও অপব্যবহারের অবিস্মরণীয় না হওয়া পর্যন্ত। ফ্রেজার ক্লিনিকাল নির্ভুলতার সাথে এই নৃশংসতার বিবরণ দেয়। তিনি বুন্ডির লেকটার-এর মতো ধূর্ততার প্ররোচনাটি প্ররোচিত করতে অস্বীকার করেছেন, তার পরিবর্তে তিনি যে নিরীহ জীবনকে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন এবং তাদের হ্যাম-হ্যান্ডের সাধনায় আইন-প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা করা ভুলের ভেলাটিকে জোর দিয়েছিলেন।

ফ্রেজার নৈতিক মনোবিজ্ঞানের স্তরে বুন্ডির পক্ষে কী ভুল হয়েছে তা নির্ধারণের চেষ্টা করার জন্য অল্প সময় নষ্ট করে। তিনি সাধারণভাবে যা ভুল হয়ে গিয়েছিলেন তাতে তিনি আরও আগ্রহী: “1940 সালে 55 সিরিয়াল কিলার, 1950 সালে 72, 1960 সালে 217। 1970 সালের মধ্যে 605 রয়েছে। 1980, 768.” তার শৈশব ত্বরান্বিত ডিসঅর্ডার অনুভূতি দ্বারা রঙিন ছিল। 1975 সালে, বুন্ডির স্প্রির মাঝামাঝি সময়ে, সিয়াটল, টাকোমা এবং স্পোকানে চৌদ্দ শতাংশ বেড়েছে সহিংস অপরাধ। টাকোমা হত্যায় বাইশ শতাংশ বৃদ্ধি এবং ধর্ষণে আটাশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি মনে করেননি যে কোনও বিশেষ প্যারানাইয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। “প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর -পশ্চিমে, তবে এটি বলা মুশকিল যে কোনও নৈতিক আতঙ্ককে সত্যিকারের থেকে আলাদা করে তোলে।”

এই বর্বর অপরাধের তরঙ্গকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে পর্যবেক্ষকদের মধ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রচুর তত্ত্ব ছিল। নিউ ইয়র্ক থেকে একজন সিন্ডিকেটেড কলামিস্ট সময়ফ্রেজার লিখেছেন, “‘মাইন্ডলেস হিংস্রতা’ এর উপর ঝাঁকুনি,” “রাজনৈতিক অশান্তি এবং পরিবারের বিলোপ এবং টেলিভিশনের ক্ষতিকারক প্রভাব” এর মতো বগবিয়ারকে নির্লজ্জভাবে জাগ্রত করে। ঘাতকরা নিজেরাই মাঝে মাঝে আরও বৃহত্তর অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বাসঘাতকতা করে। 1978 সালে, ডেনিস র্যাডার, যিনি উইচিতে বিটিকে কিলার হিসাবে পরিচিত ছিলেন, “বাইন্ড, নির্যাতন, কিল” এর জন্য স্থানীয় সংবাদপত্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যাতে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি “ফ্যাক্টর এক্স” নামে পরিচিত “ফ্যাক্টর, হ্যাভের, হ্যাভের, হ্যাভারি গ্ল্যাটম্যান (এসআইসি) হিসাবে একই জিনিস হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি একই জিনিস হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। হিলসাইড স্ট্র্যাংলার, “এবং সর্বশেষে তবে কমপক্ষে নয়,” পশ্চিম উপকূলের টেড “বুন্ডি, যিনি সম্প্রতি এফবিআইয়ের সর্বাধিক পছন্দসই তালিকায় যুক্ত হয়েছিল। ফ্রেজার মনে হয় যে র‌্যাডার কোনও কিছুর দিকে এগিয়ে ছিল: তিনি “তিনি জানেন যে তার নিজের আচরণের একটি প্যাটার্ন রয়েছে তবে একটি বৃহত্তর প্যাটার্নও বোধ করে, এটি একটি একাধিক সিরিয়াল ধর্ষক এবং কিলারকে সারা দেশে পরিচালিত জড়িত, তার প্যাথলজির সংস্করণ এবং ফ্যাক্টর এক্স এর বিভিন্নতা প্রদর্শন করে।”

ফ্রেজার মনে করেন যে মাস্টার কীটি এই সিরিয়াল কিলাররা তার শৈশবের কাউন্টি এবং মিলিয়ুতে অস্বাভাবিকভাবে উত্পন্ন হয়েছিল তা খুঁজে পাওয়া উচিত। সিয়াটলের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অঞ্চলটি বিশাল আকরিক-প্রক্রিয়াজাতকরণের সুবিধাগুলির আবাসস্থল ছিল এবং তিনি, তার সহপাঠীরা এবং তার বিষয়গুলি তাদের নকল, কণা ছায়ায় লালিত করা হয়েছিল। তিনি তার পাগল প্রাচীরের কথা লিখেছেন, “গন্ধযুক্ত এবং ধোঁয়া প্লামগুলির জন্য কিছু স্ট্রিং ছাড়ুন,” এই কুখ্যাত খুনি, হেডিসের ছায়া গো। ” গন্ধযুক্তরা এই অঞ্চলের বায়ু এবং জলে ভারী ধাতুগুলির একটি ধারণা তৈরি করেছিল এবং টাকোমার উত্তরোত্তর বাচ্চাদের রক্তে বিস্ময়কর ঘনত্বের মধ্যে সীসা এবং আর্সেনিকের মতো টক্সিন পাওয়া যায়। কিছু নিছক ডুবে যাওয়া বা অপরাধমূলক ছিল; কয়েকজন ট্যাবলয়েড দানব হয়ে গেল। বুন্ডি ছিলেন “টাকোমা গন্ধযুক্ত প্লুমের মধ্যে এক সময় বা অন্য সময়ে বাস করা বহিরাগতভাবে ওয়ান্টন নেক্রোফিলিয়াক কিলারদের একটি দীর্ঘ লাইন” এর সর্বাধিক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ” ফ্রেজার একটি স্ব-সচেতনভাবে লঞ্চিয়ান রেজিস্টারে মোম করে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমের স্টাইলিয়ান এবং হ্যালুসিনেটরি বিবরণ সহ। টাকোমাতে তিনি লিখেছেন, এটি ছিল “যেন কেউ আন্ডারওয়ার্ল্ডে স্ক্র্যাচ করে সালফারের একটি বর্বর তরঙ্গ প্রকাশ করেছিল।”