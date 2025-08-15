সুইডেনের মসজিদের কাছে শুটিং একটি মৃত এবং একজন আহত ছেড়ে যায়

লেখা
সুইডেনের দক্ষিণে রেব্রো শহরে, প্রায় 25 বছরের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ভারসাম্য এবং একজন আহত ব্যক্তির মৃত্যুর ভারসাম্য হিসাবে একটি মসজিদের কাছে একটি শুটিং। শুক্রবারের প্রার্থনার পরে বিশ্বস্ত প্রস্থানের সময় ঘটনাটি ঘটেছিল, যার ফলে আতঙ্ক এবং যারা ছিলেন তাদের বিমানের কারণ হয়েছিল।
কর্তৃপক্ষগুলি হামলার জন্য মাথা সনাক্ত করতে একটি অপারেশন মোতায়েন করে বা আক্রমণটির জন্য দায়ী করে জনগণকে অঞ্চল থেকে দূরে থাকতে বলে। গবেষণায় সত্যের পরিস্থিতি স্পষ্ট করার জন্য সাক্ষীদের সাথে সাক্ষাত্কার এবং দৃশ্যের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।
পুলিশ ইঙ্গিত দিয়েছে যে শুটিংটি সংগঠিত অপরাধী নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে বিরোধের সাথে সম্পর্কিত হবে, তা বাতিল করে দিয়েছিল যে মসজিদটি সরাসরি উদ্দেশ্য ছিল। এই মামলাটি প্রথমে হত্যার প্রচেষ্টা হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল, তবে যুবকের মৃত্যু হত্যাকাণ্ড হিসাবে পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সুইডেন সংগঠিত অপরাধের সাথে যুক্ত সহিংসতায় টেকসই বৃদ্ধির মুখোমুখি, ঘন ঘন গুলি এবং বিস্ফোরক আক্রমণগুলির সাথে যা বড় শহর এবং ছোট উভয় অবস্থানকেই প্রভাবিত করেছে। এই ঘটনাটি দেশের বৈশিষ্ট্যযুক্ত সুরক্ষা চিত্রটিকে আরও খারাপ করেছে।
রেব্রো ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারিতে গুরুতর সহিংসতার আরও একটি পর্বের দৃশ্য ছিল, যখন একটি স্কুলে একটি সশস্ত্র আক্রমণ আক্রমণকারী সহ এগারো জন মৃত মানুষকে ছেড়ে যায়। এই তথ্যগুলি কর্তৃপক্ষ এবং জনসংখ্যার মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে, যা সহিংসতা ধারণের জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা দাবি করে।