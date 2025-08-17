সুইস লোকার -2025 এ ফিল্ম ফেস্টিভাল: প্রতিযোগিতার ফলাফল

সুইস লোকারনোর উত্সবটি জাপানি চলচ্চিত্র “দুটি মরসুম, দুটি অপরিচিত” এর জয়ের সাথে শেষ হয়েছিল: তাকে মূল পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল – “গোল্ডেন চিতা”। প্রতিযোগিতার আরেকটি প্রিয় ছিল অস্ট্রিয়ান “হোয়াইট শামুক”, একবারে দুটি পুরষ্কার সহ পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল। মন্তব্য আন্দ্রে প্লাখভ।
মূল প্রতিযোগিতার জুরিটির নেতৃত্বে ছিলেন কানের লৌরেট রিটি পঞ্চের কম্বোডিয়ান পরিচালক, পল পটের একনায়কতন্ত্রের সময় সম্পর্কে চলচ্চিত্র প্রকাশের জন্য পরিচিত। এটি ধরে নেওয়া যৌক্তিক হবে যে তিনি রাজনীতি সম্পর্কিত একটি চলচ্চিত্রকে সমর্থন করবেন। প্রকৃতপক্ষে, সেরা পরিচালনার জন্য চিতাবাঘ লেবাননের আব্বাস ফাহদেলায় গিয়েছিলেন, “আহত ভূমির গল্প” এর পরিচালক। তবে অন্যান্য সমস্ত পুরষ্কারগুলি অন্তরঙ্গ, চেম্বার, মেলানচোলি ফিল্মগুলিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সম্ভবত এটি জুরিতে আরেকটি নিঃশর্ত কর্তৃত্বের প্রভাব – মেক্সিকান কার্লোস রিগাদাস, নান্দনিক এবং আন্ড্রেই তারকোভস্কির অনুগামী।
এক বা অন্য কোনও উপায়, প্রতিযোগিতায় তিনজন বিশিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের কাজ পুরষ্কার ছাড়াই একটি বিক্ষোভমূলক উপায়ে থেকে যায়: রাদু জুড, আবদেলতফ কেশিশা এবং নাওমি কাওয়াস। আমরা প্রথম দুটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে 11 এবং 12 আগস্টে লিখেছিলাম এবং জাপানি কাওয়াসের ছবি “ইয়াকুশিমার মায়া” উত্সবের শেষ দিনে প্রদর্শিত হয়েছিল। এর প্লটটি একটি চিকিত্সা সমস্যার চারপাশে নির্মিত – হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন। এই অঞ্চলের পেশাদার বিশেষজ্ঞ (দুর্দান্ত অভিনেত্রী ভিকি ক্রিপস) ফরাসী মহিলা কোরি জাপানে যান, যেখানে অনুদানটি অনেক কুসংস্কারের দ্বারা খারাপভাবে বিকশিত এবং বেষ্টিত। সমন্বয়কারী মহিলা অসুস্থ শিশুদের ভাগ্যে নিযুক্ত আছেন যাদের জীবন ভারসাম্যপূর্ণভাবে ঝুলছে; দাতার জন্য অপেক্ষা না করেই একজন নাবালিক রোগী মারা যান। একই সময়ে, কেরি ফটোগ্রাফার জিনের সাথে সম্পর্কের নাটকটি অনুভব করেছেন: তিনি হতাশার দিকে ঝুঁকছেন এবং একবার হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন, যেমনটি ৮০ হাজার জাপানের মতো বার্ষিক, কোনও চিহ্ন ছাড়াই অদৃশ্য হওয়ার নিজস্ব উদ্যোগে তারা জোহাজকে ডাকে। ফিল্মের ঘটনাগুলিতে প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করে: একটি হারিকেন, পাহাড় থেকে জলের জনসাধারণকে স্থানান্তরিত করে, ছেলেটির হার্ট সার্জারিটিকে হুমকির মুখে ফেলেছে, তবে এবার এটি সবই ভালভাবে শেষ হয়েছে। অস্থির মানুষ এবং ভাগ্যের রহস্যজনক মোড় সম্পর্কে বেশ মূলধারার, ভালভাবে খেলানো মেলোড্রামা।
নাওমি কাওয়াস তার কেরিয়ার শুরু করেছিলেন র্যাডিক্যাল অ্যাভেন্ট -গার্ডে অপুসেস দিয়ে এবং আন্তর্জাতিক উত্সবগুলির প্রিয় ছিল। তবে তারপরে “কিছু ভুল হয়ে গেছে”: তার কাজের চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল, এবং এত দিন আগে নয়, একজন উচ্চাভিলাষী পরিচালককে সেটটিতে সহিংসতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল: তিনি তার কর্মীদের মারধর করেছিলেন। নতুন কাওয়াস ফিল্মটি কান বা ভেনিসে প্রবেশ করেনি; লোকারনোতে, তিনি একটি পুরষ্কার পেতে পারেন, তবে একটি প্রতিযোগিতামূলক-সোফিস্টিকেটেড। একই দিনে – উত্সবের পর্দার অধীনে – মিয়াকের ছবির প্রিমিয়ার হয়েছিল “দুটি মরসুম, দুটি অপরিচিত”: তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন।
সু মিয়াকে কাল্ট মঙ্গা যোশিহারু তুগার উপর ভিত্তি করে একটি সিনেমা রেখেছিলেন। এলোমেলো সভা সম্পর্কে দুটি উপন্যাস কোরিয়া থেকে আসা মহিলা-দৃশ্যের লি-র ইমেজ দ্বারা সংযুক্ত।
প্রথম প্লট – একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে যিনি গ্রীষ্মে সমুদ্রের উপর মিলিত হয় এবং ঝড়ের সময় স্নান করেন – স্ক্রিপ্টের খণ্ড হিসাবে নায়িকার কল্পনায় উত্থিত হয়। দ্বিতীয়টিতে, যা শীতকালে বাজানো হয়, এটি নিজেই একটি চরিত্র হয়ে ওঠে: তিনি একটি তুষারময় গ্রামে গিয়ে সেখানকার হোটেলের অনিয়ন্ত্রিত মালিকের সাথে দেখা করেন। উপন্যাসটির তৃতীয় নায়ক এক মিলিয়ন ইয়েনে কার্পে পরিণত হন, যাকে মালিকের প্রাক্তন স্ত্রী আলংকারিক উদ্দেশ্যে একটি পুকুরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তবে ভাগ্যের একটি অপ্রত্যাশিত পালা একজন সুদর্শন ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে। ফিল্মটি একটি মার্জিত, কৌতুকপূর্ণ সরলতা দ্বারা পৃথক করা হয়েছে এবং সাইনিফিলিয়ান ভিগনেট দ্বারা ফ্রেমযুক্ত: আমরা সৃজনশীল প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠেছি এবং জীবন কীভাবে সিনেমার জন্য গল্পগুলি ছুঁড়ে ফেলেছে তার সাক্ষী হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।
“শুকনো শীট” আলেকজান্দ্রা কোবেরিডজে – একজন ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে আরেকটি চলচ্চিত্র, দুঃখ এবং মেলানচিতে পূর্ণ, জুরির একটি বিশেষ উল্লেখ দেওয়া হয়েছিল। সেরা অভিনয় কাজের জন্য “চিতাবাঘ” একবারে চারজন অভিনয়কারীর কাছে গিয়েছিল। এই ম্যানুয়েল মার্টেলি এবং আনা মারিয়া ভেসেলিচ, যিনি ক্রোয়েশিয়ান রেট্রোড্রামায় অভিনয় করেছিলেন “God শ্বর সাহায্য করবেন না”। পাশাপাশি মারিয়া ইম্বার এবং মিখাইল সেনকভ থেকে “সাদা শামুক”মিনস্কে বাস। এছাড়াও, অস্ট্রিয়ান এলসা ক্রিজার এবং লেভিন পিটার দ্বারা শট করা ছবিটি দ্বিতীয় জুরিকে দ্বিতীয় র্যাঙ্কের সাথে ভূষিত করা হয়েছিল।
প্রাক্তন ইউএসএসআরের ভূখণ্ডে অস্ট্রিয়ান পরিচালিত দম্পতি প্রথম অনুপ্রেরণা চাইছেন না। ক্রেপার এবং পিটার হলেন গৃহহীন মানুষ এবং চার -লেগড ব্যক্তিদের সম্পর্কে “মহাজাগতিক কুকুর” এবং “স্বপ্নের কুকুর” চলচ্চিত্রের লেখক, যার মধ্যে মহাকাশ জীবনে মারা যাওয়া পছন্দগুলির ভূত। এই ফিতাগুলির ধারাবাহিকতা হ’ল “সাদা শামুক”। তার নায়িকা মাশা হলেন একটি আলবিনো মেয়ে যিনি চীনে শীর্ষ মডেল ক্যারিয়ারের স্বপ্ন দেখে এবং একই সাথে আত্মঘাতী ম্যানিয়া নিয়ে আচ্ছন্ন হন। তার মিশার সাথে মেলে – মিনস্ক মর্গের নাইট করোনার, ব্রড -শোল্ডারড, একটি চাঁচা মাথা এবং প্রচুর পরিমাণে উলকি আঁকা; তিনি একজন অপেশাদার শিল্পী যিনি কুরুচিপূর্ণ লাশ আঁকেন। চরিত্রগুলি অভিনয়কারীদের নাম দেওয়া হয় এবং লোক এবং মেয়েটির নামের মিলের মিলকে আরও গভীর অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের কথা বলে। তারা একসাথে নিরোধক, বিচ্ছিন্নতা, হতাশা অনুভব করে। এটি একটি গভীর অন্তরঙ্গ, দু: খিত গল্প যা সামাজিক সাবটেক্সট এবং রহস্যবাদের উপাদানগুলি থেকে বিহীন নয়। ছবিতে ম্যাসেজ সেলুনটি ডেমানদের বহিষ্কার করার পরামর্শ দেয় এবং সন্দেহজনক মডেলিং এজেন্সি, যা চীনের জন্য মডেলগুলি স্মরণ করে, আরও একটি স্মরণ করে যে আমরা এক বছর আগে লিথুয়ানিয়ান চলচ্চিত্র “টক্সিকিটি” তে দেখেছি, যা গোল্ডেন চিতা পেয়েছিল।