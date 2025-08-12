সুকি ইস্টেন্ডার্সের প্রথম দিকে বিবিসি আইপ্লেয়ার রিলিজে স্তম্ভিত হয়ে অবানী তার পছন্দ করেছেন | সাবান

এই নিবন্ধটিতে ইস্টেন্ডার্সের আজ রাতের পর্বের জন্য স্পয়লার রয়েছে, যা বিবিসি ওয়ান সন্ধ্যা 30.৩০ টায় প্রচারিত হয় বা এখন আইপ্লেয়ারে প্রবাহিত হতে পারে।
আভানি নন্দ্রা-হার্ট (আলিয়া জেমস) তার গর্ভাবস্থার বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দাদী সুকি প্যানসার-উনউইন (বালভিন্দর সোপাল) কে মূলকে হতবাক করে দিয়েছেন।
দর্শকরা এখন পর্যন্ত যেমন দেখেছেন, একজন ঝামেলা অবানী তার গর্ভাবস্থার আশঙ্কা সম্পর্কে সেরা সাথী বার্নি মিচেলকে (লুইস ব্রিজম্যান) বিশ্বাস করেছিলেন।
তিনি বাঁকানো জোয়েল মার্শালের (ম্যাক্স মারে) শিশুটি উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তিনি প্রত্যাশা করছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে একটি পরীক্ষা দিতে হবে।
হ্যারি বার্নের অফিসে, তার সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্ন নিশ্চিত করা হয়েছিল – পরীক্ষাটি ইতিবাচক ছিল।
অবানী তাত্ক্ষণিকভাবে গর্ভাবস্থা বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, বার্নিকে তার উত্স গর্ভপাতের বড়িগুলি অনলাইনে সহায়তা করতে বলেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন যে তাকে আইনী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে – তাই তিনি কিছু গবেষণা করার বিষয়ে সেট করেছিলেন।
সুকি কী প্রস্তাব করলেন?
সুকি তাকে অনলাইনে একটি ক্লিনিকের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলেন এবং বিকল্প সমাধান নিয়ে এসেছিলেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এটি অবানির সন্তানের জন্মের একমাত্র সুযোগ হতে পারে এবং তিনি চান না যে তিনি এতে আফসোস করুন। কিশোর তার সিদ্ধান্তে দৃ firm ় ছিল, এবং তার অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে মম প্রিয়া (সোফি খান লেভি) এবং বাবা রবি গুলতি (অ্যারন থিয়ারা) এর কাছে খোলার জন্য প্রস্তুত ছিল।
গর্ভপাত ক্লিনিকে, সুকি আভানিকে নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনি যদি স্ত্রীকে তার স্ত্রী হিসাবে বেঁধে রাখেন তবে তিনি স্ত্রীকে তার নিজের হিসাবে বেড়ে উঠেন (হিদার শান্তি) – যার সাথে তিনি পরামর্শ করেননি।
ইভটি যখন জানতে পেরেছিল, তখন তিনি এই বিশ্বাসের অধীনে ছিলেন যে সুকির জন্য একটি শিশুকে সরবরাহ করার জন্য অবানী উদ্দেশ্যমূলকভাবে গর্ভবতী হয়েছিল।
উত্তেজনা বাড়তে শুরু করার সাথে সাথে তিনি পরিস্থিতিটিকে অপব্যবহার হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
সুকি তার স্ত্রীকে সারিটি বাড়িয়ে দেখতে দেখে অবিশ্বাস্য ছিলেন, তার মনোভাবের সাথে দুষ্ট প্রাক্তন স্বামী নিশ (নাভিন চৌধ্রি) এর সাথে তুলনা করেছিলেন।
প্রাক্কালে একটি হস্তক্ষেপ পর্যায়
এই সপ্তাহে, ইভটি দেখতে পেল যে গর্ভাবস্থা ইতিমধ্যে অবনির শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তিনি অ্যামি মিচেলের (এলি ড্যাড) হট টব পার্টিতে কোণে লুকিয়ে সকালের অসুস্থতা এবং শরীরের আত্মবিশ্বাসের সমস্যাগুলি থেকে ভুগছিলেন।
কিশোরকে বসে বসে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি বিবেচনা করা নিজেকে এবং কি সে অন্য কারও আগে চেয়েছিলেন।
এটি অবিলম্বে পরিষ্কার হয়ে গেল যে অবানী সুকিকে বিরক্ত করতে চান না, এবং আসলে একটি গর্ভপাত চেয়েছিলেন।
আজকের পর্বে, দুজন একটি নকল গল্প তৈরি করে বলেছিল যে তারা দিনটি একসাথে কাজ করার জন্য ব্যয় করছে এবং সরবরাহকারীদের কাছে যাচ্ছে। সুকি সন্দেহজনক ছিল, তবে তারা ভাবেনি যে তারা তার ইচ্ছার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এতদূর যাবে।
ক্লিনিকে, ইভটি তার পরিবারের সাথে বিসর্জন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রকাশ্যে কথা বলেছিল এবং অবানী বিবেচনা করেছিলেন যে তার ‘শিশুর ক্ষতির’ সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি নিজে থেকে থাকবেন কিনা।
ইভ তাকে আশ্বস্ত করেছিল যে সবকিছু ঠিকঠাক হবে, অ্যালবার্ট স্কোয়ারে ফিরে আসার অজানা, সুকি তাদের অজান্তেই রবি এবং প্রিয়া পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
যাইহোক, একটি হত্যাকারী মোড়ের মধ্যে অবানী এবং ইভটি তার আগে তাদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল এবং সুকি যখন ঘরে walked ুকল, তখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে আর কোনও শিশু নেই।
একটি উগ্র রবি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ছিল, স্পষ্টভাবে তার অভ্যন্তরীণ ক্রোধ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত।
সুকি কীভাবে খবর নেবে?