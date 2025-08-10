সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 কাস্ট সদস্যদের পর্দার আড়ালে উত্তেজনা রয়েছে

বেশ কয়েকটি আছে 90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? মৌসুম 9 নাটক হিসাবে পর্দার আড়ালে থাকা উত্তেজনা রয়েছে এমন কাস্ট সদস্যরা। 90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? মরসুম 9 জুলাইয়ের প্রথম দিকে প্রিমিয়ার হয়েছিল এবং এর চারটি পর্ব রয়েছে। এই মরসুমে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মিশ্রণ রয়েছে হি দম্পতি এবং যারা নতুন হি।
কারা বাস এবং গিলারমো রোজার এবং টাইগারলি টেলর এবং আদনান আবদেলফত্তাহ তাদের আসল সময় শেষে স্পিন অফের নতুন আগত 90 দিনের বাগদত্তা মরসুম 9 এবং 90 দিনের আগে যথাক্রমে 7 মরসুম।
গিনো পালাজোলো এবং জেসমিন পাইনদা, ব্র্যান্ডন গিবস এবং জুলিয়া ট্রুবকিনা, লরেন এবং আলেক্সি ব্রোভার্নিক, জোভি ডুফরেন এবং ইয়ারা জায়া, এবং আন্দ্রেই কাস্ত্রাভেট এবং এলিজাবেথ পোটথাস্ট সবই ছিলেন সুখের পরে কখনও? আগে। এঁরা সকলেই ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যান্য স্পিনঅফগুলিতেও ছিলেন, তৈরি করেছেন তাদের অবিরত সমস্যা, মূল গল্পের লাইনগুলি এবং সম্ভাব্য সমস্যাগুলি ইতিমধ্যে দর্শকদের কাছে পরিচিত।
যে বলেছে, হি মরসুম 9 লরেন এবং আলেক্সি, জোভি এবং ইয়ারা, এবং এলিজাবেথ এবং আন্দ্রেই দক্ষিণ ফ্লোরিডায় সভা করে এবং ঝুলন্ত উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাই তাদের অনেক মৌসুমের নাটক ভাগ করা হয়।
পর্দায় খেলেছে এমন দম্পতিদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে এবং এটি চালিয়ে যাবে এবং যা স্ক্রিনের বাইরে নতুন উচ্চতায় নেওয়া হয়েছে। তদুপরি, অন্যান্য বেশ কয়েকটি দম্পতি বা কাস্ট সদস্যদের নাটক অফ স্ক্রিন রয়েছে।
বালিশ টক এর থায়স রামোন খারাপ-খারাপ লরেন
& লরেন থাইসকে ডেকে আনে
লরেন এবং 90 ডিএফ এলাম থায়স রামোনের সময় একটি আঘাত ছিল হি মরসুম 8 সব বলুন। থায়স কেবল মনে করেননি যে লরেন তার সময় অতিরিক্ত বিচারের পক্ষে ছিলেন বালিশ কথা এপিসোডগুলি তবে ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে “আপনার চেয়ে ভাল” বায়ু ছিল।
টেবিলগুলি পরিণত হওয়ার সাথে সাথে সেই বিরোধটি আরও বেড়ে গেছে এবং লরেন মনে হয়েছে যে থা’স তাকে খারাপ করে ফেলেছে বালিশ কথা। থায়স ইনস্টাগ্রামে লরেন অবরুদ্ধ করেছেন, তাই তিনি থাইসের স্বামী প্যাট্রিক মেন্ডেসের কাছে পৌঁছেছিলেন, তাকে থা’সকে থামাতে বলার জন্য (মাধ্যমে মাধ্যমে (মাধ্যমে @90dayfiance_alexa।) এখন, প্যাট্রিক আর লরেনকে অনুসরণ করে না।
লরেন আরও বেশ কয়েকজন আলুমের সাথে লড়াইয়ের পরিচিত ছিলেনমোহাম্মদ জেবালি, সোফি সিয়েরা এবং বিগ এড ব্রাউন সহ, তাই থাসের প্রতি তার আচরণ অবাক করার মতো নয় এবং এটি তার ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়।
কারা বাস খারাপ ছেলেদের সাথে ছলছল করছে
& গিলারমো তার & কারার সম্পর্কের স্থিতি দিয়েছে
90 ডিএফ ফ্র্যাঞ্চাইজি আলমস রব ওয়ার্ন, জোশ ওয়েইনস্টেন এবং জামাল মেনজিস একটি বন্ধুত্ব শুরু করেছিলেন এবং এটির মূলধন তৈরি করছেন। তারা “90 দিনের খারাপ ছেলেরা” গঠন করেছে এবং সাধারণত যখনই তারা একত্রিত হয় তখন নাচের রুটিন এবং লিপ-সিঙ্ক করে।
সম্প্রতি, তারা একটি মিউজিক ভিডিও ফেলেছে যা ছিল কারা কারা সেক্সি হওয়ার চেষ্টা করার সাথে সাথে জোশ সংবেদনশীলভাবে কথোপকথন করছে। কারা এবং গিলারমোর বিয়ের অশান্তির মধ্যে ভিডিওটি ভক্তদের দ্বারা অনুপযুক্ত হিসাবে দেখা হচ্ছে হি মরসুম 9।
তদুপরি, গিলারমো সম্প্রতি তার এবং কারার ছেলের সাথে তার ছবিতে তার বিয়ের আংটি ছাড়াই স্পট করা হয়েছিল এবং কারা এবং গিলারমো ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে অনুসরণ করেন না।
এলিজাবেথ আর লরেনকে অনুসরণ করে না
ইয়ারা অ্যালেক্স অনুসরণ করে না এবং জোভি লরেন বা অ্যালেক্সকে অনুসরণ করে না
মধ্যে হি মরসুম 9, লরেন এবং এলিজাবেথ জানিয়েছেন যে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে বৈঠকের পরে তাদের পাঁচ বছরের দীর্ঘ বন্ধুত্ব রয়েছে। তারা বলেছে যে তারা একে অপরের সমর্থক ছিল, তবে ব্যক্তিগতভাবে হ্যাংআউট করার জন্য খুব বেশি অপপ্রেশন নেই।
লরেন আন্দ্রেই পছন্দ করেন না, এবং প্রথম পর্বে যখন তিনি অ্যান্ড্রেইকে তার এবং এলিজাবেথের পরিবারের জন্য একটি বিস্ফোরক বিনিময় চলাকালীন মোল্দোভাতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিরোধিতা করেছিলেন তখন তিনি এটি খুব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারপরে, লরেন এলিজাবেথের সীমানা অতিক্রম করেছেন আন্ড্রেইকে অযৌক্তিকভাবে চিকিত্সা করার জন্য এবং তার ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়টি না জানার জন্য ক্ষমা না করে।
দু’জনের মধ্যে বিষয়গুলি আরও খারাপ হয়েছে, যেমন এলিজাবেথ এবং লরেন আর একে অপরকে অনুসরণ করেন না। এই অন-স্ক্রিন “বন্ধু” গ্রুপে, ইয়ারা অ্যালেক্সকে অনুসরণ করে না এবং জোভি লরেন বা অ্যালেক্সকে অনুসরণ করে না, প্রমাণ করে যে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ক্ষতি হয়েছে। কাস্ট সদস্যদের ইনস্টাগ্রাম ক্রিয়াকলাপটি বেড়াগুলিকে আরও বেশি ভাঙা হয়েছে কিনা তার একটি ভাল সূচক।
আদনান টাইগারলিলির গোপনীয়তা বিধি লঙ্ঘন করেছেন
এটি তাদের ছেলের সাথে জড়িত
টাইগারলিলি এবং আদনান ফিল্ম করার পরে হি 9 মরসুম, আদনান তার স্ত্রীর সাথে গরম জলে পেয়েছিলেন। 9 মরসুমে, টাইগারলি তাদের প্রথম সন্তান, এক ছেলে জেইনের সাথে গর্ভবতী। তারা টেক্সাসের একটি ডালাসে বাস করছে, টাইগারলিলির আরও দুটি বাচ্চা সহ পরিবার হিসাবে লগ কেবিন, তবে সমস্যা আছে।
টাইগারলিলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার বাচ্চাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় বা শোতে দেখায়নি এবং এটি সেভাবে রাখতে চেয়েছিল, তবে আদনান তার ইচ্ছা লঙ্ঘন করেছেন। আদনান তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় জেইনকে বেশ কয়েকবার পোস্ট করেছেনটাইগারলি থেকে একটি প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেওয়া।
90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও?আদনান প্রমাণ করেছেন যে তিনি যা চান তা করতে তিনি পছন্দ করেন এবং টাইগারলি প্রায়শই এতে বিরক্ত হন। সুতরাং আদনান টাইগারলিলির গোপনীয়তা বিধি লঙ্ঘন করা একটি বিতর্ক অফ স্ক্রিন পয়েন্ট।
90 দিনের বাগদত্তা: সুখের পরে কখনও? টিএলসিতে রবিবার সকাল 8 টায় ইডিটি প্রচারিত হয়।
সূত্র: @90dayfiance_alexa/ইনস্টাগ্রাম, কারা বাস/ইনস্টাগ্রাম