সুদূর ডান ইস্রায়েলি মন্ত্রী ফ্ল্যাশপয়েন্ট হলি সাইটে প্রার্থনা করেন যেহেতু গাজায় সহায়তা গণহত্যার অব্যাহত রয়েছে

সতর্কতা: নীচে গ্রাফিক চিত্র।
দেইর আল-বালাহ, গাজা স্ট্রিপ (এপি)- এক সুদূর ডান ইস্রায়েলি মন্ত্রী রবিবার জেরুজালেমের সবচেয়ে সংবেদনশীল পবিত্র সাইটে পরিদর্শন ও প্রার্থনা করা, আঞ্চলিক নিন্দা এবং আশঙ্কা করে যে উস্কানিমূলক পদক্ষেপটি উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করে। গাজার হাসপাতালগুলি জানিয়েছে যে ইস্রায়েলি আগুনে খাদ্য সহায়তার সন্ধানকারী আরও ২ 27 জন ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হয়েছিল।
ইস্রায়েল ইতিমধ্যে ঘেরাও করা স্ট্রিপে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সমালোচনার মুখোমুখি হওয়ায়, ইটামার বেন-জিভিরের পাহাড়ের যৌগের সফর হুমকি দিয়েছিল যে গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলের প্রায় দুই বছরের সামরিক আক্রমণ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারীদের আরও প্রচেষ্টা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
ইহুদিরা মন্দির মাউন্ট বলে অঞ্চলটি ইহুদী ধর্মের পবিত্রতম স্থান এবং এটি প্রাচীন বাইবেলের মন্দিরগুলির আবাসস্থল। মুসলমানরা সাইটটিকে মহৎ অভয়ারণ্য বলে। আজ এটি ইসলামের তৃতীয়-স্বল্পতম সাইট আল আকসা মসজিদের বাড়ি।
পরিদর্শনগুলি মুসলিম বিশ্বজুড়ে একটি উস্কানিমূলক হিসাবে বিবেচিত হয় এবং প্রকাশ্যে প্রার্থনা দহনযোগ্য সাইটে দীর্ঘকালীন স্থিতাবস্থা লঙ্ঘন করে।
স্থিতাবস্থার অধীনে ইহুদিদের সাইটটি ঘুরে দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে তারা ইস্রায়েলি পুলিশ এবং সুরক্ষা প্রদানের সেনাবাহিনীকে প্রার্থনা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় বেন-জিভির সফরের পরে বলেছে যে ইস্রায়েল পবিত্র স্থানটি পরিচালিত নিয়মগুলি পরিবর্তন করবে না।
বেন-জিভির হামাসের ভিডিও প্রকাশের পরে দু’জন ইম্যাকিয়েটেড ইস্রায়েলিকে জিম্মি করে দেখানোর পরে এই থামিয়ে দিয়েছেন। ইস্রায়েলে হৈ চৈ ঘটেছে এমন ভিডিওগুলি এবং যুদ্ধের সূত্রপাতকারী হামলায় Oct অক্টোবর, ২০২৩ -এ বন্দী হওয়া বাকী জিম্মিদের বাড়ি আনার জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য সরকারের উপর চাপ বাড়িয়েছিল।
হিলটপ যৌগ সফরের সময়, বেন-জিভির ইস্রায়েলকে গাজা উপত্যকাকে সংযুক্ত করার জন্য এবং ফিলিস্তিনিদের চলে যেতে উত্সাহিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আলোচনার জটিল করে তুলেছে এমন বক্তৃতা পুনরুদ্ধার করে। তিনি একটি ভিডিওর বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়েছিলেন যে হামাস শনিবার 24 বছর বয়সী জিম্মি এভায়াতার ডেভিডের শনিবার তাকে একটি সুদৃ .় গাজা টানেলের মধ্যে কঙ্কাল এবং ফাঁকা চোখের দেখায়। তিনি এটিকে ইস্রায়েলকে চাপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছিলেন।
বেন-জিভিরের সাইটে আগের সফরগুলি বিস্ফোরক হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে হুমকি উত্সাহিত করা হয়েছে। ইস্রায়েলি সুরক্ষা বাহিনী এবং সাইটের আশেপাশে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ ২০২১ সালে হামাসের সাথে ১১ দিনের যুদ্ধের সূচনা করেছিল।
ফিলিস্তিনি নেতাদের পাশাপাশি জর্ডান এবং সৌদি আরব দ্বারা তাঁর রবিবারের সফরকে দ্রুতগতিতে নিন্দা করা হয়েছিল।
প্রতিবেশী জর্দানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র সুফিয়ান কুডাহ, যা আল আকসা মসজিদের রক্ষক হিসাবে কাজ করে, তিনি “উগ্রবাদী মন্ত্রীর দ্বারা উস্কানিমূলক আক্রমণ” বলে অভিহিত করেছিলেন এবং ইস্রায়েলকে বর্ধন রোধে অনুরোধ করেছিলেন।
ক্ষুধার্ত ও দুর্ভোগের ভিডিও ইস্রায়েলি জিম্মি
ইস্রায়েল এই সপ্তাহে জিম্মিদের মুখের ফাঁকা, পাঁজর ছড়িয়ে পড়া এবং ক্ষুধার্ত দ্বারা বিধ্বস্ত মৃতদেহের সাথে জিম্মিদের ভিডিওগুলি দ্বারা জট করেছে।
গাজার দ্বিতীয় বৃহত্তম জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস এবং ইসলামিক জিহাদ দ্বারা প্রকাশিত ভিডিওগুলি ইস্রায়েলের রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে ক্ষোভের সূত্রপাত করেছিল। শনিবার তেল আভিভে কয়েক হাজার হাজার হাজার হাজার জন সমাবেশ করেছে ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবিরতি আলোচনার স্থগিতের পরে জরুরিভাবে তাদের মুক্তি অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে।
ডানপন্থী রাজনীতিবিদরা যারা হামাসের সাথে চুক্তির বিরোধিতা করেছেন তারা বলেছিলেন যে এই ফুটেজ তাদের দৃ iction ় বিশ্বাসকে আরও দৃ .় করেছে যে জঙ্গি গোষ্ঠীকে অবশ্যই একবার এবং সকলের জন্য বিলুপ্ত করতে হবে।
“এখান থেকে আমাদের একটি বার্তা আনতে হবে এবং আজ থেকে আমরা সমস্ত গাজা স্ট্রিপ জয় করতে হবে, গাজা সমস্ত স্ট্রিপের উপরে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করি, প্রতিটি হামাসের সদস্যকে বের করে আনতে এবং স্বেচ্ছাসেবী হিঙ্গারকে উত্সাহিত করি,” বেন-জিভির পবিত্র সাইটে তাঁর সফরের পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বলেছিলেন।
মারাত্মক বিশৃঙ্খলা খাদ্য বিতরণ পয়েন্ট গ্রিপস
গাজার পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্রোধ বাড়ার সাথে সাথে অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৯০,০০০ বিক্ষোভকারী সিডনি হারবার ব্রিজ পেরিয়ে গাজায় ইস্রায়েলের সামরিক অভিযানের বিরোধিতার প্রতীক হিসাবে শহরটির যুগান্তকারীকে পরিণত করে।
হাসপাতালের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ইস্রায়েলি বাহিনী রবিবার ঘেরাও করা অঞ্চলটিতে কমপক্ষে ২ plaestinians জন ফিলিস্তিনিদের খাবার খুঁজছেন নিহত, যেখানে প্রত্যক্ষদর্শীরা বন্দুকযুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ায় ক্ষুধার্ত জনতার সাথে এইড সাইটগুলির দিকে ঝুঁকছে এবং অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে।
হতাশার ফলে ফিলিস্তিনি অঞ্চলটি 2 মিলিয়নেরও বেশি আকর্ষণ করেছে, যা বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন “দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি Es ইস্রায়েলের অবরোধ এবং প্রায় দুই বছরের আক্রমণাত্মক কারণে।
ইউসুফ আবেদ, জনগণের মধ্যে একটি বিতরণ বিন্দুতে যাওয়ার পথে, নির্বিচারে আগুনের কবলে পড়ে বর্ণিত, কমপক্ষে তিন জনকে মাটিতে রক্তক্ষরণ করতে দেখে।
“গুলিগুলির কারণে আমি তাদের থামাতে এবং তাদের সহায়তা করতে পারিনি,” তিনি বলেছিলেন।
দক্ষিণ ও মধ্য গাজার দুটি হাসপাতাল খান ইউনিসের একটি বিতরণ পয়েন্টে যাওয়ার পথে টিনা অঞ্চলে নিহত ১১ টি সহ গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন এইড সাইটগুলির পথে রুট থেকে লাশ প্রাপ্তির কথা জানিয়েছে।
তোয়েনার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ সহ তিনটি ফিলিস্তিনি প্রত্যক্ষদর্শী অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত সামরিক অঞ্চলে থাকা রুটে গুলি চালানো হয়েছিল। তারা বলেছিল যে তারা সৈন্যদের সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যাওয়া ক্ষুধার্ত জনতার উপর গুলি চালায়।
খাদ্য সন্ধানকারী প্রত্যক্ষদর্শীরা সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অনুরূপ বন্দুকযুদ্ধের আক্রমণে রিপোর্ট করেছে, নিকট সহায়তা বিতরণ সাইটগুলিতে কয়েক ডজন ফিলিস্তিনি মারা গেছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে যে ২ 27 শে মে থেকে ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত জিএইচএফ সাইটের কাছে ৮৫৯ জন নিহত হয়েছে এবং ইউএন-নেতৃত্বাধীন খাদ্য কনভয়গুলির রুটে আরও কয়েকশো নিহত হয়েছে।
জিএইচএফ বলেছে যে এর সশস্ত্র ঠিকাদাররা মারাত্মক ভিড় রোধে কেবল মরিচ স্প্রে বা বরখাস্ত সতর্কতা শট ব্যবহার করেছে। ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি কেবল সতর্কতা শটও গুলি করে। দুজনেই দাবি করেছেন যে মৃত্যুর সংখ্যা অতিরঞ্জিত হয়েছে।
ইস্রায়েলের সেনাবাহিনী সাইটগুলিতে রবিবারের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে তাত্ক্ষণিকভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়নি তবে বলেছে যে এটি রেড ক্রিসেন্টের দাবি পর্যালোচনা করছে। জিএইচএফের মিডিয়া অফিস জানিয়েছে যে কোনও বন্দুকযুদ্ধ নেই “আমাদের কাছে বা আমাদের সাইটে”।
এদিকে, গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে যে গত ২৪ ঘন্টা ধরে অপুষ্টি-সম্পর্কিত কারণে আরও ছয় জন ফিলিস্তিনি প্রাপ্তবয়স্ক মারা গিয়েছিল। এতে বলা হয়েছে যে রবিবারের হতাহতের ঘটনাটি জুনের শেষের দিকে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মৃত্যু গণনা শুরু করার পরে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ফিলিস্তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ৮২ এ নিয়ে এসেছিল। অপুষ্টিজনিত মৃত্যু মন্ত্রীর যুদ্ধের হতাহতের গণনায় অন্তর্ভুক্ত নয়।
২০২৩ সালে গাজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে অপুষ্টির সাথে সম্পর্কিত কারণগুলিতেও পঁচানব্বই শিশু মারা গেছে, মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
ইস্রায়েল গত এক সপ্তাহ ধরে গাজায় খাবারের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে, তবে জাতিসংঘ এবং ত্রাণ গোষ্ঠী বলছে যে অবস্থার উন্নতি হয়নি।
যুদ্ধ শুরু হয়েছিল যখন হামাস দক্ষিণ ইস্রায়েলকে 7 অক্টোবর, ২০২৩ সালে আক্রমণ করেছিল, প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং আরও ২৫১ জনকে অপহরণ করেছে। তারা। এখনও 50 জন বন্দীদের ধরে রাখাপ্রায় 20 টি বেঁচে থাকার বিশ্বাস, বাকি বেশিরভাগ যুদ্ধবিরতি বা অন্যান্য চুক্তিতে প্রকাশিত হওয়ার পরে। ইস্রায়েলের প্রতিশোধমূলক সামরিক আক্রমণাত্মক নিহতদের চেয়ে বেশি হত্যা করা হয়েছে 60,400 ফিলিস্তিনিগাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মতে।
মন্ত্রণালয়, যা তার গণনায় বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না, এটি চিকিত্সা পেশাদারদের দ্বারা কর্মী। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞরা এর পরিসংখ্যানকে হতাহতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গণনা হিসাবে দেখেন। ইস্রায়েল তার পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্ক করেছে, তবে তার নিজস্ব বিবরণী হতাহতের বিবরণ দেয়নি।
মেটজ জেরুজালেম থেকে এবং কায়রো থেকে ম্যাগি থেকে রিপোর্ট করেছেন।