সুনামিস: তারা কী এবং কীভাবে হয়?

মঙ্গলবার, একটি শক্তিশালী ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্প রাশিয়ার কামচাতকা উপদ্বীপের আশেপাশের অঞ্চলটিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, ফলে বিশ্বজুড়ে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। হাওয়াই থেকে জাপান এবং বিসি উপকূল থেকে চিলি এবং অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত লোকদের সতর্ক করা হয়েছিল যে উচ্চ জল তাদের উপকূলরেখাগুলি ডুবে যেতে পারে।

অনেকে 2004 সালের মারাত্মক বক্সিং দিবস সুনামি স্মরণ করে, যা ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার উপকূলে 9.1 মাত্রার ভূমিকম্প অনুসরণ করেছিল। ২৮০,০০০ এরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল এবং দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকাতে এক মিলিয়নেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

২০১১ সালে আরেকটি স্মরণীয় ও মর্মান্তিক ভূমিকম্প এবং সুনামি তোহোকু ইভেন্ট ছিল, যা জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল এবং ১৫,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করেছিল।

স্পষ্টতই, সুনামিস ঘটে, তবে তারা কতবার এবং কতটা বিপজ্জনক হতে পারে? এখানে কয়েকটি সুনামির তথ্য রয়েছে।

দেখুন | রাশিয়ার ভূমিকম্পের পরে তরঙ্গগুলি জাপানের হক্কাইডো উপকূলরেখায় পৌঁছেছে রাশিয়ার ভূমিকম্পের পরে জাপানের হোক্কাইডোতে পৌঁছানো তরঙ্গ দেখুন বুধবার বড় তরঙ্গকে দেখা গেছে যখন তারা রাশিয়ার একটি শক্তিশালী ৮.৮-মাত্রার ভূমিকম্পের পরে জাপানের হক্কাইডোর উপকূলরেখায় পৌঁছেছিল।

সুনামি কী?

উত্তরটি কিছু কল্পনা করার চেয়ে কম সহজ।

বেশিরভাগ লোকেরা সুনামিকে একটি একক বৃহত তরঙ্গ হিসাবে ভাবেন যা উপকূলরেখায় পৌঁছায়। তবে একটি সুনামি আসলে তরঙ্গের একটি সিরিজ, যা সমুদ্রের জলের স্থানচ্যুতি দ্বারা উত্পাদিত হয়। এটি সেন্টিমিটার দ্বারা দশমিক মিটার পর্যন্ত জলের স্তর বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ঘর, বিল্ডিং এবং লোককে ধুয়ে ফেলতে পারে।

সুনামি তরঙ্গগুলি সমস্ত দিক দিয়ে ভ্রমণ করে এবং পুরো সমুদ্রের অববাহিকা পেরিয়ে যেতে পারে – যেমন আমরা মঙ্গলবার কামচটকা ভূমিকম্পের সাথে দেখেছি, যা উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পুরো পথ ভ্রমণ করেছিল।

এবং তারা কেবল উপকূলরেখায় থাকে না। They can travel up rivers and bays and can last for several hours or days as they slosh back and forth across an ocean basin.

দেখুন | ভূমিকম্প এবং সুনামির মধ্যে সম্পর্ক: ভূমিকম্প কীভাবে সুনামির কারণ হতে পারে তা এখানে পৃথিবীর টেকটোনিক প্লেটগুলি ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয় – প্রতি বছর প্রায় নয়টি সেন্টিমিটার, নখের নখের চেয়ে কিছুটা দ্রুত। এই আন্দোলন শক্তিশালী ভূমিকম্পকে ট্রিগার করতে পারে। ভূমিকম্পবিদ জন ক্যাসিডি ভূমিকম্পের পিছনে বিজ্ঞান এবং কেন তারা সুনামিসের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা ব্যাখ্যা করেছেন।

মাল্টি-হ্যাজার্ড ঝুঁকি মূল্যায়নের ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং কানাডা রিসার্চ চেয়ারের আর্থ সায়েন্সেসের সহযোগী অধ্যাপক ক্যাটসু গোদা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে আপনি যদি এক বাটি পানিতে আঙুলটি আটকে রাখেন তবে আপনি কেবল একটি একক তরঙ্গ নয়, ছোট্ট রিপলগুলি দেখতে পাবেন।

সুনামির কারণ কী?

সুনামির আশি শতাংশ ভূমিকম্প দ্বারা উত্পাদিত হয়, তবে এটি তাদের একমাত্র উত্স নয়।

এগুলি সমুদ্রের উপরে এবং নীচে উভয় ভূমিধসের কারণে হতে পারে। কদাচিৎ, এগুলি বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের কারণে হতে পারে। এগুলিকে উল্টেটিসুনামিস বলা হয়। আসলে, বিশ্বাস করা হয় যে একটি অন্টের থান্ডার বে এর কাছে জুনে সুপিরিয়র লেকটিতে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

দেখুন | এই ভিডিওটি কি অন্টারিওতে একটি মেটিওটসুনামি ক্যাপচার করেছিল? অন্টের থান্ডার বে এর কাছে ভিডিওতে ধরা পড়ে মেটোওসুনামির মতো তরঙ্গ। শুনিয়াহ, অন্ট। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারা মনে করেন যে ভিডিওটিতে একটি মেটোওটসুনামি দেখানো হয়েছে, এটি এক ধরণের বড় তরঙ্গ যা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ পরিবর্তনের কারণে হতে পারে।

গোদা বলেছিলেন, পানির নীচে ভূমিধস তুলনামূলকভাবে গড় ভূমিকম্প দ্বারা ট্রিগার করা যেতে পারে। এই সাবমেরিন ভূমিধসগুলি কয়েকশ কিলোমিটারের জন্য প্রসারিত হতে পারে, যার ফলে জলের একটি বৃহত স্থানচ্যুতি ঘটায় যা লোইন টার্নগুলি সুনামির কারণ হিসাবে ward র্ধ্বমুখী প্রচার করে।

এটি বুঝতেও গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও ভূমিকম্পের একটি কেন্দ্রস্থল থাকলেও এটি আসলে একশ কিলোমিটার বা তারও বেশি সময় ধরে ঘটছে।

যখন তারা সমুদ্রের মধ্যে ঘটে তখন এটি প্রচুর বাস্তুচ্যুত জল।

তারা কতটা সাধারণ?

সুনামিস – বিশেষত সুমাত্রা এবং তোহোকু ইভেন্টগুলির মতো বড় বড়গুলি বিরল, গোদা বলেছিলেন।

“আমরা মনে করি যে এগুলি (ঘটে যাওয়া) কমপক্ষে কয়েকশো বছর থেকে এক হাজার বছর … এক জায়গার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।

অনুযায়ী গ্লোবাল historical তিহাসিক সুনামি ডাটাবেসবিপজ্জনক সুনামিস বছরে প্রায় দু’বার ঘটে। বৃহত্তর সুনামিস যা ক্ষতি বা মৃত্যুর কারণ হয় এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরে প্রতি দশকে প্রায় দুবার ঘটে।

কানাডা কি ঝুঁকিতে রয়েছে?

মঙ্গলবার সুনামির সতর্কতা জারি করা হলে তারা বিসি উপকূলের বেশিরভাগ অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

প্রদেশটি ভূমিকম্প বা সুনামির হুমকির জন্য অপরিচিত নয়। কারণ এই প্রদেশের দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলটি মহাসাগর জুয়ান ডি ফুকা প্লেট এবং মহাদেশীয় উত্তর আমেরিকার প্লেটের মধ্যে সীমানার উপরে বসে। সীমানাটি ক্যাসাডিয়া সাবডাকশন জোন বলা হয় এবং উত্তর ভ্যাঙ্কুভার দ্বীপ থেকে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত এক হাজার কিলোমিটার দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

ক্যাসাডিয়া সাবডাকশন জোনে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পকে ভ্যানকুভার দ্বীপের পশ্চিমে বসে ফাটল অঞ্চলটি মেগাথ্রাস্ট ভূমিকম্প বলা হয়। এটি বিসি -র সম্ভাব্য “বিগ ওয়ান” এর উত্স, এটি নয় বা ততোধিক মাত্রার একটি ভূমিকম্প।

গোদা বলেছিলেন, “ক্যাসাডিয়া সাবডাকশন জোন, যা ‘দ্য বিগ ওয়ান’ নামে পরিচিত, এটিই আমাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত,” গোদা বলেছিলেন। “যদি এটি ঘটে থাকে, তবে তোহোকু বা সুমাত্রার মতো কিছু জিনিস ঘটবে। এটি আমরা আশা করি, যেমন, আপনি জানেন, 10 থেকে 15-মিটার বা এমনকি 20-মিটার সুনামি উপকূলে ঘটবে।”

দেখুন | আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক কয়েক মিনিটের মধ্যে সুনামি সতর্কতা জারি করতে পারে: বিসি কি ‘দ্য বিগ ওয়ান’ -এর জন্য প্রস্তুত? সেন্টার ফর ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস রিসার্চের সহ-পরিচালক ব্রেন্ট ওয়ার্ড বলেছেন যে সুনামির ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক রয়েছে, কখনও কখনও ভূমিকম্পের কয়েক মিনিটের মধ্যে। মঙ্গলবার, বিসি রাশিয়ার নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় অববাহিকায় একটি বিশাল ভূমিকম্পের পরে একাধিক সুনামির পরামর্শ জারি করেছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ কানাডার মতে, এই ভূমিকম্পগুলি প্রতি 200 থেকে 800 বছরে প্রায় হয়। এবং যদি “দ্য বিগ ওয়ান” থাকতে হয় তবে ভূমিকম্প এবং প্রথম সুনামি তরঙ্গের মধ্যে কেবল 15 থেকে 30 মিনিটের ব্যবধান থাকবে।

তবে পূর্ব উপকূলও রয়েছে।

যদিও প্রশান্ত মহাসাগরের “রিং অফ ফায়ার” এর মতো প্রায় সক্রিয় নয়-একটি 40,000 কিলোমিটার হর্সশো-আকৃতির অঞ্চল যা তার ভূমিকম্পের ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিচিত-উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে একটি ত্রুটি রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯২৯ সালের নভেম্বরে একটি .4.৪ মাত্রার ভূমিকম্প ছিল যা সমুদ্রের গভীর ভূমিধসের ফলে সুনামির ফলে একটি ভূমিধস সৃষ্টি হয়েছিল উত্পন্ন তরঙ্গ তিন থেকে সাত মিটার নোভা স্কটিয়াতে। নিউফাউন্ডল্যান্ডে, তরঙ্গগুলি 13 মিটার পৌঁছেছে।

গোদা বলেছিলেন যে সুনামিকে থামানোর কোনও উপায় না থাকলেও ভাল সতর্কতা ব্যবস্থা রাখা জরুরী।

এই অতি সাম্প্রতিক ভূমিকম্প এবং সুনামির ক্ষেত্রে এটি ঘটেছিল বলে মনে হয়েছিল।

“আমি মনে করি তরঙ্গ নিজেই প্রতিরোধ করা খুব কঠিন, এটি ঠিক – আমার মতে – বিশাল শক্তি,” তিনি বলেছিলেন।

“আমি মনে করি যে একমাত্র সমাধান হ’ল মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য সরিয়ে নেওয়া।