সুন্দরী ছোট্ট সৈকত এবং ‘সেরা চিপ্পি’ সহ ইউকে সমুদ্র উপকূলের শহরটি | ইউকে | খবর
সুন্দরী ছোট্ট সৈকত এবং ‘সেরা চিপ্পি’ সহ ইউকে সমুদ্র উপকূলের শহরটি | ইউকে | খবর

আইল অফ আরানকে উপেক্ষা করে এবং গ্লাসগো সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে মাত্র 45 মিনিট দূরে স্কটল্যান্ডের ট্রুন দক্ষিণ আরিশায়ারে অবস্থিত একটি ছোট সমুদ্র বন্দর শহর।

তবে, শহরটি গ্লাসগো সিটি সেন্টার থেকে এক ঘন্টা দূরে দূরে থাকা সত্ত্বেও, যুক্তরাজ্যের ছোট্ট সমুদ্র উপকূলের পশ্চাদপসরণটিতে প্রচুর অফার রয়েছে। দুটি সুন্দর সৈকতের বাড়িতে থাকা, যার মধ্যে রয়েছে ব্রাসি বিচ এবং ট্রুন বিচ (দক্ষিণ বিচ নামেও পরিচিত), উভয় সৈকত তাদের সোনালি এবং বেলে প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত তৈরি করেছে, যা তাদের ব্যস্ত শহর থেকে স্বাচ্ছন্দ্যময় পালিয়ে গেছে।

দর্শনার্থীরা প্রমেনেড থেকে উপকূলীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসা করতে পারেন, যা বন্দর জুড়ে বালুকাময় সৈকত পর্যন্ত বেঞ্চ, পিকনিক অঞ্চল এবং ক্যাফেগুলি সরবরাহ করে।

যদি এটি যথেষ্ট কমনীয় না শোনায়, ট্রুনও স্থানীয় চিপ্পি উই হুরিও রয়েছে যা “সেরা মাছ এবং চিপস” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

চিপ্পিটি হারবার রোডের ট্রুন হারবারের দ্বারা অবস্থিত, যেখানে গ্রাহকরা হারবারকে উপেক্ষা করার পাশাপাশি স্থানীয় বন্যজীবন যেমন সিলগুলির মতো তাদের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।

অনেক খুশি গ্রাহকরা অনলাইনে রেস্তোঁরাটির প্রশংসা করেছেন। একজন ট্রিপএডভাইজার ব্যবহারকারী, লেসলি এ, খাবারের সত্যতা, বিশেষত সতেজতা রেস্তোঁরাগুলির জনপ্রিয়তার মূল বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ব্যবহারকারী ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে রেস্তোঁরাটিতে “দুর্দান্ত চিংড়ি এবং স্ক্যাম্পি রয়েছে। খুব তাজা এবং ভাল রান্না করা হয়েছে এটি জেনে ভাল লাগছে যে এটি মানের খাবার বজায় রেখেছে। খুশি আমরা ফিরে এসে ফিরে আসব!”

অন্যরা রেস্তোঁরাগুলির জনপ্রিয়তার কারণে তাদের অর্ডারটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বর্ণনা করে অন্য ব্যবহারকারীর সাথে এই অনুভূতিটি ভাগ করে নিয়েছিল।

একজন বলেছিলেন: “এটি অপেক্ষা করার পক্ষে ভাল ছিল, হ্যাডক চিপস যা পরিপূর্ণতায় রান্না করা ছিল তার সাথে বিশাল এবং দুর্দান্ত ছিল, এমন কিছু যা আজকাল খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন” “

রেস্তোঁরাগুলির জনপ্রিয়তা এবং উচ্চ প্রশংসা এটিকে ট্রিপএডভাইজারের উপর 936 পর্যালোচনার মধ্যে গড়ে 4.1/5 অর্জন করেছে।

আপনি যদি রেস্তোঁরাটি ঘুরে দেখতে চান তবে একটি নতুনভাবে তৈরি ছোট কড এবং চিপস আপনাকে 2024 মূল্য তালিকা অনুসারে 10 ডলারেরও কম ফিরিয়ে দেবে, যা সারা দেশে বিরল দৃশ্য।

