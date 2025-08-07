সুন্দর এবং কিছু মজার আইরিশ ভাষার বাক্যাংশ অনুবাদ করা হয়েছে

আইরিশ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন লিখিত এবং historical তিহাসিক ভাষা।
এটি 5 ম শতাব্দীতে ওঘাম আকারে প্রথমবারের মতো দেখা গেছে। আজ এটি টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন এবং ইন্টারনেটে 4,500 টি পর্যন্ত বইয়ের মধ্যে পাওয়া যাবে।
আইরিশ একটি সেল্টিক ভাষা যা স্কটিশ এবং ম্যাঙ্কস গ্যালিকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটি ওয়েলশ, কর্নিশ এবং ব্রেটনের সাথেও সম্পর্কিত। আইরিশের প্রথম বক্তারা সম্ভবত ২,৫০০ বছর আগে মূল ভূখণ্ডের ইউরোপ থেকে এই তীরে এসেছিলেন।
আরও অ্যাডো ছাড়াই, আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করা বেশ কয়েকটি সুন্দর, মজার এবং কাব্য আইরিশ ভাষার বাক্যাংশগুলি একবার দেখে নিই।
“মানুষ বেঁচে আছে।”
মানুষ একে অপরের ছায়ায় বাস করে।
“বিশ্বাসঘাতকতা উত্সবে ফিরে আসে।”
খারাপ কাজটি যিনি এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাকে হান্ট করবে।
“শান ম্যাকআর্থ টু হার্ড বার্ড।”
হার্ড রোডের জন্য পুরানো কুকুর।
“বিড়াল হালকা আলো স্ট্যাটন।”
বিড়াল সূর্যের উত্তাপ দুধ দেয়।
“এটা বেঁচে থাকার হাত।”
আপনি যাদের পছন্দ করেছেন তারা শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
“আরও বেশি বয়স্ক, সুরটি আরও বাইন করুন।”
পুরানো ফিডল, মিষ্টি সুর।
“আমি আপনাকে বলেছিলাম আমি অসুস্থ ছিলাম।”
আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি অসুস্থ ছিলাম। (স্পাইক মিলিগানের গ্রাভস্টোনটিতে লেখা)।
“তার আবাস আরও খারাপ ছিল।”
তার ভাই আরও খারাপ ছিল। (পশ্চিম কর্কের কৃষকের দ্বারা উচ্চারণ করা হয়েছিল যখন প্যারিশ পুরোহিতের দ্বারা পাস করা একটি বহুল অপ্রচলিত প্রতিবেশী সম্পর্কে সুন্দর কিছু বলতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।)
“সস ভাল।”
ক্ষুধা সেরা সস।
“আজ রাতে সাসেনাচের জমিতে দুর্ভিক্ষ এবং আজ রাতে প্রাক্তন।”
আয়ারল্যান্ডের কিছু অংশে নতুন বছরের প্রাক্কালে, বাড়ির লোকটি রুটি নিয়ে এটি দরজা থেকে ভেঙে ফেলত এবং সেই শব্দগুলি বলত যা অনুবাদ করেছিল তার অর্থ, ‘আমি চিরতরে ইংরেজদের দেশে দুর্ভিক্ষকে নিষিদ্ধ করি এবং একদিন।’
“লিগ পুরানো ফাঁকাটি আধুনিক স্মুথকে স্বাগতম।”
বাড়ির লোকটি পুরাতন বছরটি বাইরে যেতে এবং সামনের দরজাটি নতুনটিকে ভিতরে let ুকতে দেয় the
* মূলত 2022 সালে প্রকাশিত, 2025 আগস্ট আপডেট।