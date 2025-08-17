‘সুপারম্যান এবং লোইস’ মরসুম 1 সম্পর্কে প্রশ্ন

সুতরাং, আমি প্রায় মরসুম 1 দিয়ে শেষ করেছি এবং একটি প্রশ্ন আমার উপর চাপ দিচ্ছে।
ক্রিপটনের বাসিন্দারা জানতেন যে তাদের গ্রহটি মারা যাচ্ছে। সুতরাং তারা একটি ডিভাইসে তাদের চেতনাগুলি সংরক্ষণ করেছিল এবং পৃথিবীতে আসার পরে মানব হোস্টগুলিতে তাদের চেতনাগুলি পুনরুদ্ধার করার মিশনটি দিয়ে তাল-আরএইচওকে প্রেরণ করেছিল।
সুতরাং, আমার প্রশ্নটি হ’ল: তারা কেন এই চারদিকে পদ্ধতিটি ব্যবহার না করে কেবল নিজেরাই পৃথিবীতে যান নি? আমি বলতে চাইছি, তারা একটি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সমাজ ছিল, যা অবশ্যই সেখানে সেই ব্যক্তিদের প্রেরণের উপায় ছিল, যেমন তাদের টাল-আরএইচও ছিল। তাহলে কেন শুধু নিজেরাই যাবেন না?
