‘সুপারম্যান’ এবং ‘স্টার ওয়ার্স’ অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প 87 বছর বয়সে মারা যান

কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং টিভি জুড়ে দেখা ইংলিশ অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প 87 87 বছর বয়সে মারা গেছে।
একটি বিবৃতিতে রয়টার্সঅভিনেতার পরিবার প্রকাশ করেছে যে রবিবার সকালে তিনি পাস করেছেন। জন্ম 22 জুলাই, 1938, তিনি হারমান মেলভিলের অভিযোজন দিয়ে চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বিলি বাড শিরোনাম চরিত্র হিসাবে। ভূমিকাটি তাকে একাডেমি পুরষ্কারের মনোনয়ন এবং স্বীকৃতি অর্জন করেছে যা তাকে 1965 এর মতো ছবিতে অভিনয় করার অনুমতি দেয় সংগ্রাহক 1967 এর দরিদ্র গরু।
জেনার-বুদ্ধিমান, টেরেন্স স্ট্যাম্প বিখ্যাতভাবে প্রথম দুটিতে জেনারেল জোড খেলেন সুপারম্যান সিনেমা, এবং চ্যান্সেলর ভ্যালোরাম ইন স্টার ওয়ার্স পর্ব প্রথম: দ্য ফ্যান্টম মেনেস। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলির মধ্যে 2005 এর দশকে স্টিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এলেকট্রা, কুঁড়ি চ্যান্টিলাস ইন লাল গ্রহ, এবং ডিজনির 2003 এ র্যামসলে ভুতুড়ে ম্যানশন। স্ট্যাম্প পরে ডিসি ফিরে আসবে স্মলভিল (জোর-এল হিসাবে) এবং স্ট্যাটিক শক (অধ্যাপক মেনেস), এবং সত্যের নবীকে কণ্ঠ দিয়েছেন হ্যালো 3 এবং মানকার ক্যামোরান ইন এল্ডার স্ক্রোলস IV: বিস্মৃত। শান কনারির ভূমিকা থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি জেমস বন্ড প্রার্থীও ছিলেন, যা শেষ হয়ে যায়নি। তিনি টিম বার্টনেও হাজির হন বড় চোখ এবং অদ্ভুত বাচ্চাদের জন্য পেরেগ্রিনের হোম মিস।
সাম্প্রতিককালে, নেটফ্লিক্সে স্ট্যাম্প দেখা যেতে পারে খুনের রহস্য, এইচবিও তার অন্ধকার উপকরণ সিরিজ এবং এডগার রাইটের শেষ সোহোতে রাত। মানকার হিসাবে তাঁর অভিনয়ের আর্কাইভাল অডিও সাম্প্রতিক সময়েও ব্যবহৃত হয়েছিল বিস্মৃত রিমাস্টার
তার বিবৃতিতে স্ট্যাম্পের পরিবার তাঁর “অভিনেতা এবং লেখক হিসাবে উভয়ই তাঁর” অসাধারণ কাজের দেহকে উল্লেখ করেছেন যা আগত কয়েক বছর ধরে লোকদের স্পর্শ ও অনুপ্রাণিত করবে। “
আরও আইও 9 খবর চান? সর্বশেষতম মার্ভেল, স্টার ওয়ার্স এবং স্টার ট্রেক রিলিজগুলি কখন প্রত্যাশা করবেন তা দেখুন, ফিল্ম এবং টিভিতে ডিসি ইউনিভার্সের পরবর্তী কী এবং ডক্টর হু এর ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার।