সুপারম্যান ব্লু-রে রিলিজ হোম মিডিয়ায় সবচেয়ে খারাপ প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে (এবং এটি শেষ করার সময় এসেছে)
সুপারম্যান ব্লু-রে রিলিজ হোম মিডিয়ায় সবচেয়ে খারাপ প্রবণতা অব্যাহত রেখেছে (এবং এটি শেষ করার সময় এসেছে)






সুপারম্যান সুপারম্যানে জ্বলন্ত এমবার্স দ্বারা বেষ্টিত
ওয়ার্নার ব্রোস ছবি

শারীরিক মিডিয়া শিল্প এটি একসময় যা ছিল তা নয়, তবে এটি অবশ্যই অস্বাস্থ্যকর নয়। বিপরীতে, এটি সত্যিই আবার সাফল্য অর্জন করতে শুরু করেছে, যেহেতু সিনেমার আরও বেশি বেশি প্রেমিকরা কোনও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে নির্ভর না করে নিজের পছন্দের সিনেমাগুলিতে তাত্ক্ষণিক এবং ক্রমাগত অ্যাক্সেসের জন্য এটি কী वरदान তা স্বীকৃতি দিতে আসছে। যদিও ডিস্কে ফিল্মগুলির বেশিরভাগ রিলিজের সাথে বোনাস বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বদা কিছুটা কুলুঙ্গি ছিল, সাধারণ শ্রোতাদের চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিল্পী বা রেবিড ভক্তদের কাছে আরও বেশি আবেদন করেছিল, তারা এখন শারীরিক মিডিয়া কিনে এমন একটি বৃহত্তর অংশের জন্য আরও অনেক বেশি ড্র।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বুটিক লেবেলগুলি এখনও অতিরিক্ত সামগ্রী সহ তাদের রিলিজগুলি স্ট্যাক করার জন্য খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বড় স্টুডিওগুলির দিনগুলি তাদের নতুন প্রকাশে যতটা প্রচেষ্টা চালিয়েছে তা সবই চলে গেছে। যেখানে, 20-বিজোড় বছর আগে, প্রতিটি নতুন রিলিজটি অসংখ্য ভাষ্য ট্র্যাক, একটি মেকিং-অফ-ডক, মুছে ফেলা দৃশ্য এবং আরও অনেক কিছুতে সজ্জিত আসবে, এই দিনগুলিতে আমাদের সম্ভবত 30 মিনিট (মোট!) বোনাস উপাদানের সাথে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যদিও এটি সত্য যে স্টুডিও ডিভিডিএসের হাইডে ঠিক ততটা পাবলাম তৈরি করেছে যতটা তারা অর্থবহ সামগ্রী করেছে – কোনও উদাস কাস্টের কাছ থেকে তাদের মিডিয়া প্রশিক্ষিত ক্যানড প্রতিক্রিয়াগুলি একটি ছবিতে কাজ করার বিষয়ে একটি ছবিতে কাজ করার বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রয়োজন নেই – শারীরিক মিডিয়াতে বেশিরভাগ নতুন রিলিজের সমর্থনের অভাব এখনও একটি বিশাল বোমার।

অধিকন্তু, যখন চলচ্চিত্রের থিয়েটারগুলি কোনও চলচ্চিত্রের নাট্য প্রদর্শনী এবং হোম রিলিজের মধ্যে সঙ্কুচিত উইন্ডোগুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তিত ছিল, তবে এটি কীভাবে হোম রিলিজগুলিও ভোগ করছে বলে মনে হচ্ছে এটি কম ইঙ্গিত করা হয়েছে। লরেন্ট বুজারো বা চার্লস ডি লৌজিরিকার মতো একটি ভাল বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রযোজক নিয়োগের পরিবর্তে স্টুডিওগুলি কিছু ইপিকে (বৈদ্যুতিন প্রেস কিট) উপাদান একসাথে নিক্ষেপ করে এবং এটিকে একটি দিন কল করার সাথে খুব সন্তুষ্ট বলে মনে হয়। আরও একটি প্রবণতা রয়েছে যা তার কুরুচিপূর্ণ মাথাটি বার বার করে দেয়: কেবল ডিজিটাল-কেবলমাত্র বোনাস বৈশিষ্ট্য।

বেশিরভাগ সময়, এই জাতীয় সামগ্রীটি একচেটিয়া তবে নাবালক: একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বা দুটি, একটি ফটো গ্যালারী এবং আরও অনেক কিছু। তবুও স্টুডিওগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে প্রিমিয়াম বোনাস বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য শারীরিক প্রকাশের জন্য ডিজিটাল রিলিজের পক্ষে একটি পয়েন্ট তৈরি করছে বলে মনে হচ্ছে। সর্বশেষ অপরাধী হলেন ওয়ার্নার ব্রাদার্স হোম এন্টারটেইনমেন্টের জেমস গানের “সুপারম্যান” প্রকাশ, যার পুরো চশমা আজ ঘোষণা করা হয়েছিল। যেমনটি তারা উল্লেখ করেছেন, তিনটি প্রধান বোনাস বৈশিষ্ট্য-মুছে ফেলা দৃশ্য, একটি গ্যাগ রিল এবং গুনের একটি বৈশিষ্ট্য মন্তব্য-কেবল ডিজিটাল রিলিজে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ব্লু-রে বা 4 কে আল্ট্রা এইচডি ব্লু-রে-তে থাকবে না। এটি বেশ কয়েকটি কারণে একটি অশ্লীল অনুশীলন এবং এটি বন্ধ করা দরকার।

প্রধান স্টুডিওগুলিকে বুঝতে হবে যে শারীরিক মিডিয়া একটি প্রিমিয়াম পণ্য


সুপারম্যান সুপারম্যানের একটি ভিড় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি হয়
ওয়ার্নার ব্রোস ছবি

যেমনটি জানার লোকেরা ইতিমধ্যে বুঝতে পারে যে, “সুপারম্যান” হ’ল ডিজিটাল ভিওডি রিলিজগুলিকে আরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির অনুমতি দেওয়ার এই প্রবণতার মধ্যে সর্বশেষতম অপরাধী। ডাব্লুবিও এর আগে বেশ কয়েকবার এটি করেছে, সর্বাধিক বিখ্যাত “দ্য ব্যাটম্যান”, যা ম্যাট রিভসের ভাষ্যকে একটি অ্যাপল এক্সক্লুসিভ এবং “বার্বি” করে তুলেছিল যা গ্রেটা জেরভিগের 4K ব্লু-রেয়ের পরিবর্তে ডিজিটাল রিলিজে মন্তব্য ট্র্যাককে প্রেরণ করেছিল। প্যারামাউন্টও এর জন্য দোষী হয়েছে, “মিশন: ইম্পসিবল-ডেড রেকনিং পার্ট ওয়ান” এর 4 কে ব্লু-রে বৈশিষ্ট্যগুলির একটি ছদ্মবেশী ছদ্মবেশে (স্ট্যাকড “ফলআউট” এবং আসন্ন “দ্য ফাইনাল রেকনিং”) এর সাথে তুলনা করে ডিজিটাল রিলিজে আরও অতিরিক্ত সামগ্রী রেখেছিল। স্টুডিওগুলিকে সন্দেহের সুবিধা দেওয়া, এটি শারীরিক মিডিয়ার উত্তরাধিকারী থেকে একচেটিয়া বা উত্সাহমূলক কান্ড হিসাবে ডিজিটালকে আরও বৈশিষ্ট্য দেওয়ার এই অনুশীলনটির মতো মনে হয়, যখন একাধিক অতিরিক্ত, একচেটিয়া বোনাস বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত।

আগের দিন, এই খুচরা বিক্রেতা ব্যতিক্রমগুলি বেশ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হত; উপলক্ষ্যে, এটির জন্য বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সম্পূর্ণ বোনাস ডিস্ক টিপানোর প্রয়োজন হবে। আজকাল, এই অনুশীলনটি ওয়ালমার্ট এবং অ্যামাজন (শেষ দুটি প্রধান খুচরা বিক্রেতা এমনকি শারীরিক মিডিয়া এমনকি আদৌ বিক্রি করার জন্য শেষ দুটি প্রধান খুচরা বিক্রেতা) স্নিজি, খুচরা বিক্রেতা-এক্সক্লুসিভ স্টিলবুকগুলি বিক্রি করে কেবল প্যাকেজিং সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। পালক প্রতিযোগিতা (এবং লোভনীয় সংগ্রাহকদের) পুঁজিবাদে সব ভাল এবং ভাল, তবে দর কষাকষির চিপ হিসাবে অতিরিক্ত সামগ্রী ব্যবহার করার সমস্যাটি হ’ল এটি নিফটি বাক্সের চেয়ে অনেক বেশি যথেষ্ট। যদিও প্রকৃতপক্ষে যারা নান্দনিকতার জন্য সিনেমা সংগ্রহ করতে পছন্দ করেন এবং এইভাবে একটি মন্তব্য ট্র্যাকের চেয়ে স্লিপকভার সম্পর্কে আরও যত্নশীল, স্টুডিওগুলি বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ লোকেরা 4K এবং ব্লু-রে ডিস্কগুলির জন্য অর্থের ছাঁটাই করে একটি প্রিমিয়াম পণ্যটিতে বিনিয়োগ করছে।

তারা এগুলি সবই চায়: সেরা সম্ভাব্য ছবি, সেরা শব্দ, ইচ্ছামত ছবিটি দেখার ক্ষমতা এবং মুভিটি যতটা সম্ভব সম্ভব সম্পর্কে তথ্য। এটি অন্য কোথাও আরও সামগ্রী উপলব্ধ রয়েছে তা জানতে ক্রয়টি কম মূল্যবান বোধ করে। এটি যদি ক্রেতা এমনকি এটি সম্পর্কে অবশ্যই জানে। হ্যাঁ, এই দিনগুলিতে বেশিরভাগ ডিস্ক ক্রয়গুলি একটি বিনামূল্যে ডিজিটাল অনুলিপিটির জন্য একটি ভাউচার নিয়ে আসে, পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির কোনওটিই গ্রাহককে জানতে দেয় না যে আরও শক্তিশালী অতিরিক্ত প্যাকেজ তাদের জন্য ডিজিটালটিতে অপেক্ষা করছে। আমি নিজেই কেবল রিভসের “দ্য ব্যাটম্যান” ভাষ্য সম্পর্কে আজ শিখেছি এবং এটি সীমান্তের অবিস্মরণীয়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি একটি ডিজিটাল এক্সক্লুসিভ তৈরি করা সর্বোপরি অলস, সবচেয়ে খারাপভাবে কুখ্যাত


লেক্স লুথার সুপারম্যানে তার দুষ্টতায় সন্তুষ্ট
ওয়ার্নার ব্রোস ছবি

এই প্রবণতার পিছনে গভীর এবং সম্ভাব্য আরও উদ্বেগজনক প্রভাবগুলি ডিজিটাল বনাম শারীরিক মিডিয়াগুলির সংক্ষেপণ, আরও নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রকৃতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। দুজনের তুলনা করে অসংখ্য নিবন্ধ যেমন উল্লেখ করেছে, ডিজিটালি কোনও মিডিয়া কেনার সমস্যাটি হ’ল মালিকানা কখনই ভোক্তার কাছে যায় না; এটি সর্বদা বিক্রেতার হাতে থাকে। এই কারণেই যে এত বেশি লোকের সিনেমা কেনা তাদের ডিজিটাল অনুলিপি কেনার বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই, কারণ মনে হয় আপনি আপনার ডলারের জন্য সামান্যই পাচ্ছেন। ভিওডি বিক্রয়ের জন্য সংখ্যাগুলি কী তা আমার কোনও ধারণা নেই; সম্ভবত তারা বেশ উচ্চ, কারণ সাধারণ গ্রাহক ডিজিটাল ক্রয়গুলি আরও সুবিধাজনক বলে মনে করেন। তবে আমি নিশ্চিত যে এই লোকেরা বোনাস বৈশিষ্ট্যগুলিতে খুব কম আগ্রহ নেই এবং এইভাবে স্টুডিওগুলি তাদের একচেটিয়া সামগ্রী সরবরাহ করে ভুল ভিড়কে খাওয়ায়।

এটি সম্ভবত নয় যে স্টুডিওগুলি ভিওডি ভক্তদের বোনাস বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। পরিবর্তে, এটি সম্ভবত অনেক বেশি যে তারা কোনও ডিস্কে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করার চেয়ে ডিজিটাল ফাইলে সামগ্রী যুক্ত করা সহজ/সস্তা হিসাবে দেখছে। একটি বড় কর্পোরেশন অলস এবং একটি টাকা বাঁচানোর উপায় দেখা নতুন কিছু নয়, তবে এটি এই ক্ষেত্রে বেশ খারাপ। ব্লু-রে ডিস্ক এবং বিশেষত 4 কে ইউএইচডি ডিস্কগুলিতে বৈশিষ্ট্যটির জন্য স্টোরেজ ত্যাগ ছাড়াই অতিরিক্ত সামগ্রী সহজেই সামঞ্জস্য করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জায়গা রয়েছে, সুতরাং তারা প্রতিটি বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ থাকতে পারে না এমন কোনও কারণ নেই। আমি স্টুডিওগুলিকে সন্দেহের সুবিধা দিচ্ছি, তবে আমি সত্যই আশা করি যে তারা বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণের কারণে ডিজিটালটিতে মন্তব্য ট্র্যাক এবং মুছে ফেলা দৃশ্যের মতো বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঠেলে দেওয়ার ইচ্ছা করছেন না। এমন কোনও উদাহরণ পাওয়া যায়নি যেখানে কেউ মন্তব্য ট্র্যাকের উপরে বড় গরম জলে অর্জন করেছেন (এমনকি বেন অ্যাফ্লেক “আর্মেজেডন” এও যাচ্ছেন না), তবে স্টুডিওগুলির আইনী দলগুলি এই জাতীয় উপাদানের ক্রমাগত অ্যাক্সেস থাকা তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল আগ্রহী কিনা তা ভাবছেন।

যাই হোক না কেন, “সুপারম্যান” রিলিজটি আমাদের ভক্তদের মধ্যে যারা অ্যামাজনের অভিনব (এবং সম্পূর্ণরূপে বিক্রি হয়ে গেছে) 4 কে ইউএইচডি স্টিলবুক ফিল্মের মুক্তির উইকএন্ডে প্রাক-অর্ডার করেছিলেন তাদের কাছে অপমানের মতো মনে হয়, কেবল কয়েক সপ্তাহ পরে এটি খুঁজে বের করার জন্য যে প্যাকেজিংটি আমরা বেশিরভাগই অর্থ প্রদান করেছি এবং আমরা কোনও মুছে ফেলা দৃশ্য বা সর্বদা প্রাণবন্ত এবং অন্তর্দৃষ্টি জেমস কঙ্কন থেকে মন্তব্য করব না। কয়েক মাস আগে যখন সেই ছবিটি হোম মিডিয়াতে বাদ পড়েছিল তখন আমরা রায়ান কুগলারের “পাপী” এর জন্য কোনও ধরণের মন্তব্য ট্র্যাকও পাইনি – হেল, আমরা সবেমাত্র একটি ইন্টারেক্টিভ মেনু পেয়েছি। আমি এই গত সপ্তাহান্তে কেবল “অস্ত্র” 4 কে ইউএইচডি স্টিলবুকের প্রাক অর্ডার করেছি; একই রকম টোপ-ও-স্যুইচও কি সেখানে ঘটবে?

স্টুডিওস: আপনার ফিল্মগুলিকে সমর্থন করুন, সেগুলি উদযাপন করুন এবং যারা একই কাজ করতে চান তাদের দ্বারা সঠিকভাবে করুন। অন্যথায়, আপনি কেবল পায়ে সিনেমার গুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।



