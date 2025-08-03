সুপার ফ্যালকনস খেলোয়াড়রা গভঃ উজোডিনমা পরিদর্শন করার পরে জমির প্লট এবং 30 মিলিয়ন ডলার পান

ছবি: সুপার ফ্যালকনস খেলোয়াড়রা গভর উজোডিনমা পরিদর্শন করার পরে জমির প্লট এবং 30 মিলিয়ন ডলার পান
প্রতিভা মিডিয়া নাইজেরিয়া জানিয়েছে যে আইএমও রাজ্য গভর্নর, আশা করি উজোডিনমামরোক্কোর ২০২৪ সালে মহিলা আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস (ডাব্লুএএফসিএন) -এ নাইজেরিয়ার সাম্প্রতিক জয়ের পরে ওভেরির পছন্দসই অঞ্চলে প্রতি ৩০ মিলিয়ন ডলার এবং প্লট জমি দিয়ে আইএমও অর্গের সাতটি সুপার ফ্যালকন খেলোয়াড়কে পুরস্কৃত করেছেন।
জাতীয় দলের historic তিহাসিক বিজয়ে তাদের বীরত্বপূর্ণ অবদানের রাষ্ট্রের স্বীকৃতির অংশ হিসাবে ওভেরির গভর্নমেন্ট হাউসে খেলোয়াড়দের সম্মানে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ ডিনার সংবর্ধনার সময় এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে গভর্নর উজোদিনমা সম্মানকে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপন এবং আরও বেশি মহিলাকে খেলাধুলায় উদ্যোগে উত্সাহিত করার উপায় হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
“আমরা আপনার স্টার্লিং পারফরম্যান্সের জন্য গর্বিত। আপনি নাইজেরিয়া এবং আইএমও স্টেটকে গর্বিত করেছেন,” তিনি ড।
“আমাদের প্রশংসার চিহ্ন হিসাবে, আপনারা প্রত্যেকে ওভেরির একটি পছন্দ অঞ্চলে জমি এবং 30 মিলিয়ন ডলার নগদ উপহার পাবেন। এটি আপনার বীরত্ব উদযাপন এবং যুবতী মেয়েদের বড় স্বপ্ন দেখার জন্য উত্সাহিত করার আমাদের উপায়।”
আইএমও স্টেটের সুপার ফ্যালকন খেলোয়াড়দের যারা সম্মানিত হয়েছিল তাদের মধ্যে রয়েছে:
চাইল্ডরোলেট (গিলক্পার এবং ক্যাডাইন)
জেনিফার এচেগিনি
শীর্ষ গভর্নর
চিনলেস
প্রতিধ্বনি
মিশেল আলজি
ওমোরেস স্কাউট
রাজ্য থেকে প্রযুক্তিগত ক্রুদের সদস্যদেরও পুরষ্কার প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।
গভর্নর উজোদিনমা রাষ্ট্রপতির প্রশংসা করেছেন বল আহমেদ টিনুবু ফ্যালকনসের ওয়াফকন সাফল্য উদযাপন করার জন্য প্রথম হওয়ার জন্য।
“রাষ্ট্রপতি টিনুবু শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি ও উদযাপনের গতি নির্ধারণ করেছিলেন এবং একটি রাষ্ট্র হিসাবে আমরা সেই দিকটি অনুসরণ করে গর্বিত,” তিনি ড।
তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আইএমও আন্তর্জাতিক মঞ্চে গর্বের সাথে নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করবে এমন প্রতিভার পাইপলাইন তৈরি করতে খেলাধুলায় বিনিয়োগ চালিয়ে যাবে।
উজোডিনমা মহিলাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা করার আহ্বান জানিয়েছেন
গভর্নরও রাজ্য জুড়ে যুবতী মহিলা ও মেয়েদের তাদের স্বপ্নকে নির্ভয়ে অনুসরণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার সুযোগটি ব্যবহার করেছিলেন।
“আমাদের কন্যা এবং যুবতী মেয়েরা দেখার জন্য, এটি আপনার অনুপ্রেরণা হতে দিন। সেরাের জন্য প্রতিযোগিতা করুন, আপনার সীমাটি ঠেলে দিন এবং আপনাকে কোনও কিছুই আপনাকে পিছনে রাখতে দেবেন না,” তিনি অভিযোগ।
এর আগে ক্রীড়া উন্নয়নের কমিশনার, ওহ হৃদয় রাজ্যের খেলাধুলার প্রতি তাঁর আবেগ এবং আর্থিক প্রতিশ্রুতির জন্য গভর্নরকে প্রশংসা করেছেন।
“আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, আপনার ক্রিয়াগুলি দেখিয়ে চলেছে যে এই প্রশাসনের ক্ষেত্রে ক্রীড়া বিকাশ একটি অগ্রাধিকার। এই ঘটনাটি আপনার উত্সর্গের একটি স্পষ্ট প্রকাশ,” ওনিয়োচা ড।
রঙিন ইভেন্টে শীর্ষস্থানীয় সরকারী কর্মী, traditional তিহ্যবাহী শাসক, ক্রীড়া উত্সাহী এবং সম্মানিত খেলোয়াড়দের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
মরক্কোতে সুপার ফ্যালকনসের জয় নাইজেরিয়ার দ্বাদশ ওয়াফকন শিরোনাম চিহ্নিত করেছে, আইএমও-বংশোদ্ভূত তারকারা historic তিহাসিক জয় অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।