সুপার ফ্যালকনস তারকা অর্ডেগা খাদ্য আইটেম, প্যাড, অন্যদেরকে ইয়েলওয়াটা আইডিপিগুলিতে দান করে

নাইজেরিয়ান ফুটবল আইকন ফ্রান্সিসকা অর্ডেগা বুধবার বেনু স্টেটের মাকুরদীতে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপি) ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন, যেখানে তিনি ইয়েলওয়াতে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলির সাথে সাক্ষাত করেছেন।
সংবর্ধনাটি আবেগ, উত্সাহ এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি শক্তিশালী বার্তায় ভরা ছিল।
মরক্কোতে তার আফ্রিকান কাপের বিজয় থেকে সতেজ অর্ডেগা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কাছে তার জয়কে উত্সর্গ করে বলেছিলেন: “আমরা মরক্কোতে কাপটি জিতেছি এবং আমি এটি আপনাকে উত্সর্গ করেছি। আমি আপনার সাথে কাঁদতে এসেছি এবং আপনার সাথে আনন্দিত হয়েছি যে God শ্বর আপনার জীবন রক্ষা করেছেন।”
পরিদর্শনকালে, তিনি ভাত, মটরশুটি, গিনি কর্ন, সয়া মটরশুটি, পরিষ্কার জল, পাম্পারস, প্যাডস, ফুটবল জার্সি এবং ক্রীড়া সরঞ্জাম সহ আইটেমগুলি ডিলিট করেছিলেন।
তিনি ফুটবল বা অন্যান্য উদ্যোগে ক্যারিয়ার তৈরি করতে আগ্রহী মেয়েদের পক্ষে তার সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
“মহিলারা বিশ্বকে শাসন করুন এবং আপনি বিশ্বকে শাসন করবেন,” তিনি বলেছিলেন।
বেনু স্টেট ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এসইএমএ) বস জেমস আইওরপু যিনি এই অনুষ্ঠানে তাকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি অর্ডেগার নম্রতার প্রশংসা করেছেন, লক্ষ্য করছেন
“তিনি কেবল বেনুই নয়, পুরো নাইজেরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আমাদের কাছে সম্মান এনেছেন।”
আইওরপুও ডিজিটাল স্পেসে নাগরিকত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন, পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই অনলাইন অপমান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
রেমন্ড আসেমাহা,
বেনু ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড প্রপার্টি কোম্পানির (বিআইপিসি) গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়ার জন্য একটি নতুন উদ্যোগের ঘোষণা দিয়েছিল, উল্লেখ করে যে তিনি ব্যবসায়িক আইডিপিগুলিকে স্ব -টেকসই হতে প্রশিক্ষণ দেবেন।
“বিআইপিসি তাদের ক্ষমতায়নের জন্য আইডিপিগুলিকে ব্যবসায় প্রশিক্ষণ দেবে, তাই তারা তাদের পৈতৃক বাড়িতে ফিরে আসার পরেও কার্যকর থাকবে।”
বেনু স্টেট হাউস অফ অ্যাসেমব্লির সদস্য, পিটার উচে রাজ্যের বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায়ের দুর্দশার কথা উল্লেখ করার জন্য তার প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করার জন্য অর্ডেগাকে চার্জ করেছিলেন।
“আপনি যেখানেই যান না কেন বার্তাটি নিন। লোকেরা বাড়ি যেতে চায়; কেউ শিবিরে থাকতে চায়নি।”
”আপনার এখানে আসছেন কেবল খেলাধুলা এবং সেবার পুনর্মিলন নয়, বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে আশার পুনরুত্থান চিহ্নিত করুন।
“আপনার সফর এই বিশ্বাসকে আরও দৃ for ় করে তুলবে যে এমনকি কষ্ট, সম্প্রদায়, মমত্ববোধ এবং সাহসের মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার পথ আলোকিত করতে পারে,” তিনি যোগ করেছেন।