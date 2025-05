সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্টি-ট্রান্স শার্টের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মামলা শুনবে না

সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার হিজড়া আন্দোলনের সমালোচনা করে শার্ট পরা স্কুল থেকে নিষিদ্ধ একজন ম্যাসাচুসেটস শিক্ষার্থীর সাথে জড়িত একটি মামলা শুনতে অস্বীকার করেছে।

শিক্ষার্থী লিয়াম মরিসন তার বাবা এবং সৎ মা ক্রিস্টোফার এবং সুসান মরিসনের মাধ্যমে মামলাটি নিয়ে এসেছিলেন। বাদীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে নিকোলস মিডল স্কুল তার মুক্ত বক্তৃতার অধিকার লঙ্ঘন করেছিল যখন এটি তাকে দুটি টি-শার্ট পরা স্কুলে স্কুলে পরা নিষিদ্ধ করেছিল এবং “সেখানে কেবল দুটি লিঙ্গ রয়েছে” এবং “সেখানে (সেন্সরযুক্ত) লিঙ্গ রয়েছে” শব্দটি নিয়ে।

শার্ট পরিবর্তন করতে অস্বীকার করার পরে লিয়ামকে দু’বার বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। স্কুলটি যুক্তি দিয়েছিল যে শার্টগুলি তার সহপাঠীদের অনিরাপদ বোধ করেছে এবং একটি ফেডারেল আদালত সম্মত হয়েছে, এই বার্তাটি হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল।

২০২৪ সালের জুনে লিয়াম এবং তার পিতামাতার বিরুদ্ধে প্রথম সার্কিট কোর্টের আপিলের রায় দেওয়ার প্রায় এক বছর পরে এই সিদ্ধান্তটি আসে, তিনি জানতে পেরেছিলেন যে স্কুলটি শার্টটি সরিয়ে দিতে এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করার সময় তাকে বাড়িতে পাঠানোর ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

আদালতের নথি অনুসারে, শার্টটি খুলে ফেলতে অস্বীকার করার পরে 2023 সালের মে মাসে বাবার সাথে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল, সেই সময় সপ্তম শ্রেণিতে থাকা মরিসনকে তার বাবার সাথে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। পরে তিনি একই শার্টটি পরেছিলেন “মাত্র দুটি” শব্দের সাথে টেপের টুকরো দিয়ে covered াকা, যার উপরে “সেন্সর করা” লেখা হয়েছিল। স্কুলটি তাকে এই শার্টটি খুলে ফেলতে বলেছিল।

ফক্স নিউজ ডিজিটালের সাথে ২০২৩ সালের একটি সাক্ষাত্কারে লিয়াম জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর টি-শার্টটি কারও দিকে পরিচালিত হয়নি, বিশেষত এমন লোকেরা যারা “লেসবিয়ান বা সমকামী বা হিজড়া বা এর মতো কিছু”।

“আমি কেবল এমন একটি বিবৃতি সম্পর্কে আমার মতামতকে কণ্ঠ দিচ্ছি যা আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি,” তিনি এ সময় বলেছিলেন। “এবং আমি মনে করি কিছু লোক ভাবতে পারে যে আমি ঘৃণিত বক্তৃতা চাপিয়ে দিচ্ছি, যদিও এটি কারও দিকে পরিচালিত হয়নি।”

মরিসন পরিবারকে জোট ডিফেন্ডিং ফ্রিডম এবং ম্যাসাচুসেটস ফ্যামিলি ইনস্টিটিউট দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল।

