সুপ্রিম কোর্ট লুইসিয়ানা পুনর্নির্মাণ মামলায় নতুন যুক্তিগুলির আদেশ দেয়

দ্য সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার রেস কংগ্রেসনাল মানচিত্র আঁকার ক্ষেত্রে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে কিনা তা কেন্দ্র করে একটি বড় মামলায় অতিরিক্ত যুক্তির আদেশ দিয়েছিল, এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে ২০২26 সালের মিডটার্মসের আগে বিচারপতিদের জন্য পুনর্নির্মাণের শীর্ষস্থানীয় মনের মধ্যে রয়ে গেছে।
বিচারপতিরা লুইসিয়ানা বনাম কল্লেসে উভয় পক্ষকে পরবর্তী মেয়াদে অতিরিক্ত যুক্তি ফিরিয়ে আনার আদেশ দিয়েছেন। ইস্যুতে লুইসিয়ানার সর্বশেষ কংগ্রেসনাল মানচিত্র-যার মধ্যে একটি দ্বিতীয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ-কালো জেলা তৈরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-তা একটি অসাংবিধানিক “অবৈধ জাতিগত গেরিম্যান্ডার” হিসাবে বিবেচনা করা উচিত কিনা।
সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ জাস্টিসরা প্রথম মার্চ মাসে মৌখিক যুক্তি শুনে কয়েক মাস পরে আসে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে উভয় পক্ষের পরিপূরক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দায়ের করা প্রয়োজন, লুইসিয়ানার দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ-নাবালিকা কংগ্রেসনাল জেলা “এর ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের চৌদ্দ বা পঞ্চদশ সংশোধনী লঙ্ঘন করেছে কিনা সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আরও বিশদ উল্লেখ করে। ”
সুপ্রিম কোর্ট স্বাক্ষরবিহীন, একক পৃষ্ঠার আদেশে বলেছিল-3 অক্টোবর এর পরে উত্তর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দায়ের করা উচিত-হাইকোর্ট 2025-2026 অধিবেশনে গ্যাভেলসের ঠিক তিন দিন আগে।
জুনে সুপ্রিম কোর্টের পরে এই আদেশটি এসেছে যে তারা এই শব্দটি প্রত্যাশার মতো সিদ্ধান্ত নেবে না – আরও বিবেচনার জন্য এটিকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়। এ সময় বিচারপতিরা বলেছিলেন যে মামলার রায় দেওয়ার আগে তাদের আরও তথ্যের প্রয়োজন ছিল।
ইস্যুটি কংগ্রেসনাল পুনর্নির্মাণের সাথে রাষ্ট্রীয় চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়াগুলিকে বোঝায়।
লুইসিয়ানা ২০২০ সালের আদমশুমারি থেকে দু’বার তার কংগ্রেসনাল মানচিত্র সংশোধন করেছে। প্রথম সংস্করণটি, যার মধ্যে কেবল একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ-কালো জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল, ২০২২ সালে একটি ফেডারেল আদালত কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। আদালত এনএএসিপি এবং অন্যান্য বাদী লুইসিয়ানা রাজ্য সম্মেলনকে সমর্থন করে, মানচিত্রটিকে কালো ভোটদান ক্ষমতা মিশ্রিত করে এবং ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে রাষ্ট্রকে এটি পুনরায় সাজানোর আদেশ দেয়।
নতুন মানচিত্র, এসবি 8, সুপ্রিম কোর্টের মামলার কেন্দ্রে দ্বিতীয় ব্ল্যাক-মেজরিটি জেলা তৈরি করেছে। তবে, এসবি 8 কে প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবে আদালতে অ-ব্ল্যাক বাদী দ্বারা চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল, যিনি লুইসিয়ানার উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রেভপোর্টের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রায় 250 মাইল দূরে রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বের ব্যাটন রাউজে প্রায় 250 মাইল দূরে একটি নতুন জেলা নিয়ে ইস্যু নিয়েছিলেন।
তারা এই মামলাটিতে যুক্তি দিয়েছিল যে রাজ্যগুলি মানচিত্রগুলি আঁকতে দৌড়ের উপর খুব বেশি নির্ভর করে সমান সুরক্ষা ধারাটি লঙ্ঘন করেছে এবং একটি “পাপী এবং জঞ্জাল দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ-কালো জেলা” তৈরি করেছে।
সুপ্রিম কোর্ট এই শরত্কালে আদালতে জমা দেওয়া অতিরিক্ত তথ্য শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত এই মানচিত্রটি আপাতত স্থানে রয়েছে।
মার্চ মাসে মৌখিক যুক্তিগুলি ভারীভাবে ফোকাস করেছিল লুইসিয়ানার পুনরায় বিতরণ প্রচেষ্টা সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য এবং আইনটি এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যা আইনটি লঙ্ঘন করেছিল, যেমন আপিলিরা অভিযোগ করেছিলেন, তেমনভাবে উপযুক্তভাবে তৈরি করা হয়েছিল।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য হাইকোর্টের অনুরোধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে, কারণ নতুন এবং রাজনৈতিকভাবে চার্জ করা পুনরায় বিতরণের লড়াইগুলি পরবর্তী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য রাজ্যে উঠে এসেছে।
টেক্সাসে, ডেমোক্র্যাটিক রাজ্য বিধায়করা টেক্সাসের গভর্নরকে অবরুদ্ধ করতে লোন স্টার স্টেট থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে এই সপ্তাহে উত্তেজনা জ্বরের পঞ্চে পৌঁছেছিল।
রাজ্যের সংবিধানের অধীনে, হাউস বিধায়কদের দুই-তৃতীয়াংশ অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। এই নিয়মের দিকে নজর রেখে গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতারা এই রাজ্যটি শিকাগো, নিউইয়র্ক এবং বোস্টনে পালিয়ে গিয়েছিলেন-টেক্সাস কর্তৃপক্ষের নাগালের বাইরে এবং অ্যাবট-এর, যারা তাদের রিটার্নকে বাধ্য করার জন্য নিকট-মেয়াদে খুব কম ক্ষমতা রাখে।
গভর্নর অবশ্য তাদের পুরোপুরি অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য আদালতে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন।
সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হচুল পুনরায় বিতরণমূলক প্রচেষ্টার মাত্রার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় লাইনে পুনর্নির্মাণে “প্রতিটি বিকল্প” অন্বেষণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
“আমরা যুদ্ধে আছি,” হচুল তার রাজ্যে পালিয়ে আসা ছয় টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি বক্তব্য রেখেছিলেন।
“এবং সে কারণেই গ্লাভস বন্ধ রয়েছে – এবং আমি বলি, এটি এনে দিন,” তিনি যোগ করেছেন।
এই পদক্ষেপটি রিপাবলিকানদের তাদের পাতলা ঘরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষায় সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত পুনর্নির্মাণের ধাক্কার অংশ। নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পরে বেশিরভাগ মধ্যমদের মতো, 2026 হোয়াইট হাউসে গণভোট হিসাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে – জিওপি উদ্বেগ উত্থাপন করে যে তারা চেম্বারের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে।