মেহের নিউজ এজেন্সির মতে, ইস্রায়েলি সংবাদপত্র হিউমে ইরানের বিরুদ্ধে ইরানের বিরুদ্ধে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের অভিযানের কথা উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন যে ইরানের বিরুদ্ধে দুটি দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জায়নিস্ট শাসনের সময় ইস্রায়েলি অবকাঠামোগত আক্রমণটি অবকাঠামো হয়নি।
এই প্রতিবেদনে June জুন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিবরণ দেওয়ার জন্য এই সুবিধাগুলি লিখেছিল, যা এই দিন সকালে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে আঘাত হানে। কমপ্লেক্সের কক্ষগুলির ভিতরে থাকা তিনজনকে আশা করা হয়েছিল যে তারা মারা গিয়েছিল এবং এলাকায় ধরা পড়েছিল।
সংবাদপত্রটি আরও যোগ করেছে যে এই হামলার ফলে শোধনাগারের শক্তি এবং সরঞ্জাম সুবিধার জন্য প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, এ কারণেই খেলোয়াড়রা ঘোষণা করেছিল যে এটি পরিচালনা বন্ধ করবে এবং আগামী কয়েক মাসগুলিতে আবার শুরু হবে।
ইস্রায়েল হিউম আরও যোগ করেছেন যে জায়নিস্ট শাসন ব্যবস্থাগুলি সুবিধাগুলির উপর হামলার প্রথম দিকে রকেট ক্র্যাশ প্রকাশ থেকে মিডিয়া সেন্সরশিপকে রোধ করার চেষ্টা করেছিল, তবে ক্ষেপণাস্ত্রের চিত্রগুলি আল জাজিরা নেটওয়ার্কে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছিল, সুতরাং জায়নিস্ট সরকার জানতে পেরেছিল যে এটি সেন্সর করা হয়েছে।
সংবাদপত্রটি আরও যোগ করেছে যে শোধনাগারের উপর একটি মারাত্মক আক্রমণ দেখিয়েছে যে হাইফা বন্দরে মানব সমাবেশের কেন্দ্রে শোধনাগারের স্থাপন করা খুব ব্যয়বহুল হবে এবং জায়নিস্ট শাসনের কাছে অনেক বিপদ হবে।