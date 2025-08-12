সুরক্ষা বাহিনী বেলুচিস্তানের ঝোব জেলায় আরও তিনজন সন্ত্রাসীকে নিরপেক্ষ করেছে, যা পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত বরাবর সাম্বাজা এলাকায় চার দিনের নিহত জঙ্গিদের মোট সংখ্যা 50 এ নিয়ে আসে।
মঙ্গলবার জারি করা এক বিবৃতিতে আন্তঃ-পরিষেবা পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) জানিয়েছে যে ভারতীয় প্রক্সি ফিটনা আল-খওয়ারিজের জঙ্গিদের কাছ থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরকগুলিও উদ্ধার করা হয়েছিল-আগস্ট 10 এবং আগস্ট 11 এর মধ্যে রাতে অবৈধ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।
“সুরক্ষা বাহিনী দেশটির সীমান্তগুলিকে সুরক্ষিত করতে এবং পাকিস্তানের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং অগ্রগতি নাশকতা করার চেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে,” সামরিক বাহিনীর মিডিয়া উইং যোগ করেছেন।
এই উন্নয়নটি এসেছে যেহেতু বাহিনী সফলভাবে জড়িত ছিল এবং নিরপেক্ষ করেছিল 33 সন্ত্রাসীরা আফগানিস্তান থেকে 7-8 আগস্টের মধ্যে রাতে পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছিল।
এর পরে আরও একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যেখানে 9 আগস্ট আরও 14 টি সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল, তারপরে মোটামুটি 47 জন নিহত সন্ত্রাসীদের কাছে নিয়ে এসেছিল।
সেনাবাহিনী এর আগে বলেছে যে মে দ্বন্দ্বের পরাজয়ের পরে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তার প্রক্সি যুদ্ধকে আরও তীব্র করেছে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এর প্রক্সিগুলি নয়াদিল্লির মতো একই পরিণতি পূরণ করবে – একটি ক্রাশিং পরাজয়।
২০২১ সালে তালেবান শাসকরা আফগানিস্তানে ফিরে আসার পর থেকে বিশেষত খাইবার পাখতুনখওয়া ও বেলুচিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলিতে ফিরে আসার পর থেকে পাকিস্তান আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে।
পাকিস্তান ইনস্টিটিউট ফর কনফ্লিক্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ (পিআইসিএসএস), ইসলামাবাদ ভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্কের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটি জুন মাসে 78৮ টি সন্ত্রাসী হামলা প্রত্যক্ষ করেছে, যার ফলে কমপক্ষে ১০০ জন মারা গিয়েছিল।
হতাহতের মধ্যে ৫৩ জন সুরক্ষা কর্মী, ৩৯ জন বেসামরিক, ছয় জঙ্গি এবং স্থানীয় শান্তি কমিটির দুই সদস্য ছিলেন।
সুরক্ষা বাহিনীর 126 সদস্য এবং 63 জন বেসামরিক নাগরিক সহ মোট 189 জন আহত হয়েছেন।
সামগ্রিকভাবে, সহিংসতা ও অভিযানের ফলে জুনে ১5৫ জন মারা গিয়েছিল – তাদের মধ্যে ৫৫ জন সুরক্ষা কর্মী, 77 77 জঙ্গি, ৪১ জন বেসামরিক এবং দু’জন শান্তি কমিটির সদস্য।