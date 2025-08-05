অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, তুর্কি শাসকগোষ্ঠীর ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের সাথে বিশেষত ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সাথে একটি জটিল এবং বিকশিত সম্পর্ক ছিল। যখন উদার গণতান্ত্রিক ধারণা এবং জরুরি বিষয়গুলির প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছিল, তখন দেশের ভিত্তিগত আদর্শ হিসাবে কেমালিজমের সূত্র এবং এর ছয়টি সাংবিধানিক নীতিগুলি প্রধান দেশগুলির দ্বারা নির্ধারিত উদাহরণগুলির দ্বারা অনিবার্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।
আতাতার্ক এবং ̇nönü এবং সেইসাথে সরকারী বক্তৃতার কর্পোরেশনবাদী সুরের চারপাশে তৈরি ব্যক্তিত্বের সম্প্রদায়গুলি নাজিবাদের চেয়ে ইতালীয় ফ্যাসিবাদের সাথে আরও সাদৃশ্য রেখেছিল। তুরস্কের উপর ন্যূনতম প্রভাব ফেলেছিল, ১৯৪৪ সালে যখন তুরস্ক মিত্রশক্তির সাথে নিজেকে একত্রিত করেছিল, তখন ধর্মান্ধ আল্ট্রেনশনালিস্টদের একটি সংখ্যালঘু বাদে বাদে। আরও জটিল বিষয়গুলি, সোভিয়েত ইউনিয়ন (যুদ্ধের সময় তুরস্কের নিরপেক্ষতার কারণে স্টালিনকে ক্ষুব্ধ না হওয়া পর্যন্ত একটি ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ জাতি হিসাবে বিবেচিত) এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবের উত্স ছিল, বিশেষত কেমালিজম এবং সোভিয়েত আদর্শের প্রগতিবাদী সুরের মধ্যে স্নেহের কারণে। একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হ’ল আঙ্কারার প্রথম দিকের ডকুমেন্টারি ফিল্ম, যার শিরোনামে তুরকিয়ে’নিন কালবি আঙ্কারা (আঙ্কারা, দ্য হার্ট অফ তুরস্ক), যা সোভিয়েত চলচ্চিত্র নির্মাতারা ১৯৩৩ সালে তুর্কি প্রজাতন্ত্রের দশম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য প্রযোজনা করেছিলেন।
আন্তওয়ার তুরস্কও ইউরোপের নাৎসি সন্ত্রাস থেকে পালিয়ে আসা অনেক ইহুদি এবং অসন্তুষ্টদেরও ব্যবহারিকভাবে আকৃষ্ট করেছিল, যাদের বেশিরভাগ পেশাদার ছিলেন যারা তুরস্কে আধুনিক অবকাঠামো এবং শিক্ষার বিকাশে অবদান রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রুনো টাউট, ওয়েমার আধুনিকতাবাদের একজন শীর্ষস্থানীয় স্থপতি যিনি আঙ্কারায় মানবিক অনুষদ তৈরি করেছিলেন এবং যিনি ছিলেন প্রথম অমুসলিম যিনি তুরস্কের একটি মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল। একইভাবে, অস্ট্রিয়ান স্থপতি ক্লেমেনস হলজমিস্টার, যিনি আনস্লাসের পরে তুরস্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছর কাটিয়েছিলেন, তিনি আঙ্কারার নগর নকশার পিছনে অন্যতম মাস্টারমাইন্ড ছিলেন। তিনি বর্তমান তুর্কি সংসদ ভবনটিও ডিজাইন করেছিলেন, যা ১৯60০ সালে খোলা হয়েছিল।
তবে তুরস্কের আধুনিক নগর অবকাঠামো বিকাশে অবদানকারী সমস্ত স্থপতি, নগর পরিকল্পনাকারী এবং শিল্পীরা সবাই নাৎসি শাসনের অসন্তুষ্ট ছিলেন না। সর্বোপরি, ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তুরস্কের নাজি জার্মানির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, ১৯৪১ সালে যুদ্ধের উচ্চতায় পারস্পরিক অ-আগ্রাসন চুক্তিতে সমাপ্ত হয়। আঙ্কারার সেন্ট্রাল কাজলে অঞ্চলে অবস্থিত এবং হলজমিস্টার ডিজাইন করা গভেনলিক অ্যান্ট, বা সুরক্ষা স্মৃতিসৌধটি নাৎসি শাসনের দুটি রাজ্য ভাস্করদের মধ্যে একজন জোসেফ থোরাকের স্বাক্ষর বহন করে। প্রথমদিকে, প্রকল্পটি অস্ট্রিয়ান আন্তন হানাক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, যিনি ১৯৩34 সালে মারা গেছেন যখন এটি এখনও চলছে তখনও। এরপরে সমাপ্তি স্পর্শগুলি থোরাক যুক্ত করেছিলেন, যিনি স্মৃতিসৌধের পিছনের দিকে ত্রাণ তৈরি করেছিলেন। তাঁর বিতর্কিত ক্যারিয়ারে পরে নাৎসিদের দ্বারা কমিশন করা অনেক সরকারী প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল।
আঙ্কারা-টাইপিকাল অ্যান্ডিসাইট পেডেস্টালের গোড়ায়, স্মৃতিসৌধটি আতাতরকের কাছ থেকে একটি উদ্ধৃতি বহন করে: ‘তুর্ক, গর্বিত, কঠোর পরিশ্রম করুন এবং বিশ্বাস করুন।’ তুর্কি পুলিশ এবং জেন্ডারমিরিকে চিত্রিত করে ত্রাণগুলি এই স্মৃতিস্তম্ভটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্সর্গীকৃত – যার নামটি এর নাম – তাই এর নামটি উভয় পাশের দুটি ডানা খোদাই করা হয়েছে। উইংসের পিঠে তুর্কি কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীদের চিত্রিত করে দুটি অতিরিক্ত সেট ত্রাণ রয়েছে। বিশাল, আয়তক্ষেত্রাকার পেডেস্টাল স্ট্যান্ডের সামনের অংশে দুটি প্রায় 20 ফুট (ছয় মিটার) ব্রোঞ্জের উচ্চ পুরুষ চিত্র রয়েছে, যা অবশ্যই তুর্কি পুলিশ এবং জেন্ডারমারি চিত্রিত করে। পাদদেশের পিছনে একটি বিশাল স্বস্তি রয়েছে যেখানে আটাতার্ক কেন্দ্রে রয়েছে, চারটি পুরুষ ব্যক্তিত্ব দ্বারা বেষ্টিত।
আঙ্কারার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, স্মৃতিসৌধের হোস্টিং পার্কটি সম্প্রতি সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে জড়িত বেশ কয়েকটি বড় ঘটনার স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৩ সালে, এটি আঙ্কারায় গেজি পার্কের বিক্ষোভের মূল সাইট ছিল। ২০১ 2016 সালে, এটি তুর্কি ইতিহাসের অন্যতম মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী হামলার স্থান ছিল, যা 38 জন প্রাণ দাবি করেছিল। মাত্র চার মাস পরে, এটি একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সময় বন্দুকযুদ্ধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ক্ষতির চিহ্নগুলি এখনও দৃশ্যমান এবং স্মরণীয় উদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।