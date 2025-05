সুস্পষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট · ভি 8

দ্য সুস্পষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রস্তাবটি ফাইল হ্যান্ডলগুলি, নেটওয়ার্ক সংযোগগুলি এবং আরও অনেক কিছুর মতো সংস্থানগুলির জীবনচক্রটি স্পষ্টভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি নির্ধারক পদ্ধতির প্রবর্তন করে। এই প্রস্তাবটি ভাষায় নিম্নলিখিত সংযোজনগুলি নিয়ে আসে: দ্য using এবং await using ঘোষণাগুলি, যা কোনও সংস্থান সুযোগের বাইরে চলে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্পত্তি পদ্ধতি বলে; (Symbol.dispose)() এবং (Symbol.asyncDispose)() ক্লিনআপ অপারেশনগুলির জন্য প্রতীক; দুটি নতুন গ্লোবাল অবজেক্টস DisposableStack এবং AsyncDisposableStack সমষ্টিগত সংস্থানগুলির পাত্রে হিসাবে; এবং SuppressedError একটি নতুন ধরণের ত্রুটি হিসাবে (উভয়ই ত্রুটি যা সম্প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, পাশাপাশি যে ত্রুটিটি দমন করা হয়েছিল তা উভয়ই ধারণ করে) এমন দৃশ্যের সমাধান করার জন্য যেখানে কোনও সংস্থান নিষ্পত্তি করার সময় একটি ত্রুটি দেখা দেয় এবং শরীর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া একটি বিদ্যমান ত্রুটি বা অন্য কোনও সংস্থান থেকে নিষ্পত্তি থেকে সম্ভাব্যভাবে মাস্কিং করে। এই সংযোজনগুলি বিকাশকারীদের সংস্থান নিষ্পত্তি উপর সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে আরও দৃ ust ়, পারফরম্যান্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কোড লিখতে সক্ষম করে।

using এবং await using ঘোষণা #

সুস্পষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রস্তাবের মূলটি রয়েছে using এবং await using ঘোষণা। দ্য using ঘোষণাটি সিঙ্ক্রোনাস রিসোর্সের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তা নিশ্চিত করে (Symbol.dispose)() একটি ডিসপোজেবল রিসোর্সের পদ্ধতি বলা হয় যখন এটি যে সুযোগে এটি ঘোষণা করা হয়। অ্যাসিঙ্ক্রোনাস রিসোর্সগুলির জন্য, await using ঘোষণা একইভাবে কাজ করে, তবে নিশ্চিত করে যে (Symbol.asyncDispose)() পদ্ধতি বলা হয় এবং এই কলিংয়ের ফলাফলটি অপেক্ষা করা হয়, অ্যাসিনক্রোনাস ক্লিনআপ অপারেশনগুলির জন্য অনুমতি দেয়। এই পার্থক্যটি বিকাশকারীদের নির্ভরযোগ্যভাবে সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিনক্রোনাস উভয় সংস্থান পরিচালনা করতে, ফাঁস রোধ করতে এবং সামগ্রিক কোডের মানের উন্নতি করতে সক্ষম করে। দ্য using এবং await using কীওয়ার্ডগুলি ধনুর্বন্ধনী ভিতরে ব্যবহার করা যেতে পারে {} (যেমন ব্লকগুলি, লুপস এবং ফাংশন সংস্থাগুলির জন্য) এবং শীর্ষ-স্তরে ব্যবহার করা যায় না।

উদাহরণস্বরূপ, সাথে কাজ করার সময় ReadableStreamDefaultReader এটা কল করা গুরুত্বপূর্ণ reader.releaseLock() স্ট্রিমটি আনলক করতে এবং এটি অন্য কোথাও ব্যবহার করার অনুমতি দিন। যাইহোক, ত্রুটি পরিচালনা করা একটি সাধারণ সমস্যার পরিচয় দেয়: যদি পড়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ত্রুটি ঘটে থাকে এবং আপনি কল করতে ভুলে যান releaseLock() ত্রুটি প্রচারের আগে, প্রবাহটি লক থাকে। আসুন একটি নির্বোধ উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক:

let responsePromise = null ; async function readFile(url) {

if (!responsePromise) {

responsePromise = fetch(url);

}

const response = await responsePromise;

if (!response.ok) {

throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);

}

const processedData = await processData(response);

...

} async function processData(response) {

const reader = response.body.getReader();

let done = false;

let value;

let processedData; while (!done) {

({ done, value } = await reader.read());

if (value) {

...

}

}

reader.releaseLock(); return processedData;

} readFile('https://example.com/largefile.dat');

সুতরাং এটি বিকাশকারীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ try...finally স্ট্রিম ব্যবহার করার সময় ব্লক করুন এবং পুট করুন reader.releaseLock() মধ্যে finally । এই প্যাটার্নটি নিশ্চিত করে reader.releaseLock() সর্বদা বলা হয়।

async function processData ( response ) {

const reader = response . body . getReader ( ) ;

let done = false ;

let value ;

let processedData ; try {

while (!done) {

({ done, value } = await reader.read());

if (value) {

...

}

}

} finally {

reader.releaseLock();

} return processedData;

} readFile('https://example.com/largefile.dat');

এই কোডটি লেখার বিকল্প হ’ল একটি ডিসপোজেবল অবজেক্ট তৈরি করা readerResource যার পাঠক রয়েছে ( response.body.getReader() ) এবং (Symbol.dispose)() পদ্ধতি যে কল this.reader.releaseLock() । দ্য using ঘোষণা তা নিশ্চিত করে readerResource(Symbol.dispose)() কোড ব্লকটি প্রস্থান করার সময় ডাকা হয় এবং কল করার কথা মনে পড়ে releaseLock আর প্রয়োজন হয় না কারণ ব্যবহারের ঘোষণাটি এটি পরিচালনা করে। সংহতকরণ (Symbol.dispose) এবং (Symbol.asyncDispose) ওয়েব এপিআইগুলিতে যেমন স্ট্রিমগুলি ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, তাই বিকাশকারীদের ম্যানুয়াল র‌্যাপার অবজেক্টটি লিখতে হবে না।

async function processData ( response ) {

const reader = response . body . getReader ( ) ;

let done = false ;

let value ;

using readerResource = {

reader: response.body.getReader(),

(Symbol.dispose)() {

this.reader.releaseLock();

},

};

const { reader } = readerResource; let done = false;

let value;

let processedData;

while (!done) {

({ done, value } = await reader.read());

if (value) {

...

}

}

return processedData;

}

readFile('https://example.com/largefile.dat');

DisposableStack এবং AsyncDisposableStack #

একাধিক নিষ্পত্তিযোগ্য সংস্থান পরিচালনার সুবিধার্থে, প্রস্তাবটি পরিচয় করিয়ে দেয় DisposableStack এবং AsyncDisposableStack । এই স্ট্যাক-ভিত্তিক কাঠামো বিকাশকারীদের সমন্বিত পদ্ধতিতে একাধিক সংস্থানকে গোষ্ঠী ও নিষ্পত্তি করার অনুমতি দেয়। স্ট্যাকের সাথে সংস্থানগুলি যুক্ত করা হয়, এবং যখন স্ট্যাকটি নিষ্পত্তি করা হয়, হয় সিঙ্ক্রোনালি বা অ্যাসিঙ্ক্রোনালিভাবে, তাদের মধ্যে যে কোনও নির্ভরতা সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে তাদের যুক্ত করা বিপরীত ক্রমে সংস্থানগুলি নিষ্পত্তি করা হয়। একাধিক সম্পর্কিত সংস্থান জড়িত জটিল পরিস্থিতিগুলির সাথে কাজ করার সময় এটি ক্লিনআপ প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করে। উভয় কাঠামো যেমন পদ্ধতি সরবরাহ করে use() , adopt() এবং defer() সংস্থান বা নিষ্পত্তি ক্রিয়া যুক্ত করতে, এবং একটি dispose() বা asyncDispose() ক্লিনআপ ট্রিগার করার পদ্ধতি। DisposableStack এবং AsyncDisposableStack আছে (Symbol.dispose)() এবং (Symbol.asyncDispose)() যথাক্রমে, তাই তারা ব্যবহার করা যেতে পারে using এবং await using কীওয়ার্ডস তারা একটি সংজ্ঞায়িত স্কোপের মধ্যে একাধিক সংস্থান নিষ্পত্তি পরিচালনা করার জন্য একটি শক্তিশালী উপায় সরবরাহ করে।

আসুন প্রতিটি পদ্ধতিটি একবার দেখে নিই এবং এর একটি উদাহরণ দেখুন:

use(value) স্ট্যাকের শীর্ষে একটি সংস্থান যুক্ত করে।

{

const readerResource = {

reader : response . body . getReader ( ) ,

( Symbol . dispose ) ( ) {

this . reader . releaseLock ( ) ;

console . log ( 'Reader lock released.' ) ;

} ,

} ;

using stack = new DisposableStack ( ) ;

stack . use ( readerResource ) ;

}



adopt(value, onDispose) স্ট্যাকের শীর্ষে একটি অ-ডিসপোজেবল রিসোর্স এবং একটি নিষ্পত্তি কলব্যাক যুক্ত করে।

{

using stack = new DisposableStack ( ) ;

stack . adopt (

response . body . getReader ( ) , reader = > {

reader . releaseLock ( ) ;

console . log ( 'Reader lock released.' ) ;

} ) ;

}



defer(onDispose) স্ট্যাকের শীর্ষে একটি নিষ্পত্তি কলব্যাক যুক্ত করে। এটি কোনও সম্পর্কিত সংস্থান নেই এমন ক্লিনআপ ক্রিয়া যুক্ত করার জন্য দরকারী।

{

using stack = new DisposableStack ( ) ;

stack . defer ( ( ) => console . log ( "done." ) ) ;

}



move() এই স্ট্যাকটিতে বর্তমানে সমস্ত সংস্থানকে নতুন করে তোলে DisposableStack । আপনার যদি আপনার কোডের অন্য অংশে সংস্থার মালিকানা স্থানান্তর করতে হয় তবে এটি কার্যকর হতে পারে।

{

using stack = new DisposableStack ( ) ;

stack . adopt (

response . body . getReader ( ) , reader = > {

reader . releaseLock ( ) ;

console . log ( 'Reader lock released.' ) ;

} ) ;

using newStack = stack . move ( ) ;

}



dispose() ডিসপোসাবলেস্টে এবং asyncDispose() Asyncdisposablestack এ এই বস্তুর মধ্যে সংস্থানগুলি নিষ্পত্তি করুন।

{

const readerResource = {

reader : response . body . getReader ( ) ,

( Symbol . dispose ) ( ) {

this . reader . releaseLock ( ) ;

console . log ( 'Reader lock released.' ) ;

} ,

} ;

let stack = new DisposableStack ( ) ;

stack . use ( readerResource ) ;

stack . dispose ( ) ;

}



সুস্পষ্ট রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ক্রোমিয়াম 134 এবং ভি 8 ভি 13.8 এ প্রেরণ করা হয়।