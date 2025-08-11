সেই “শান্ত মানুষ” দৃশ্য … মরিন ও’হারা এবং জন ওয়েন

মৌরিন ও’হারা একবার স্বীকার করেছিলেন যে তাকে এবং জন ওয়েনকে প্রথম গ্রহণের জন্য নিখুঁত “দ্য কুইট ম্যান” থেকে একটি দৃশ্য পেতে হয়েছিল বা পরিচালক জন ফোর্ড “আমাদের পায়ের আঙ্গুল থেকে আমাদের আপ” করতে পারেন।
বিখ্যাত ছবিটি, যা এমন একজন বক্সিংয়ের গল্প বলে যা তার আদি আয়ারল্যান্ডে তার পুরানো পারিবারিক খামার কেনার জন্য ফিরে আসে, আমেরিকান জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে আয়ারল্যান্ডের একটি চিত্র তৈরি করতে সহায়তা করেছিল যা আধুনিক সময়ে অবিরত ছিল।
মরিন ও’হারা এবং জন ওয়েনের মধ্যে সম্পর্কের সাথে এর মূল অংশে, “দ্য কুইট ম্যান” নিয়মিতভাবে সর্বকালের অন্যতম সেরা এবং গুরুত্বপূর্ণ আইরিশ চলচ্চিত্র হিসাবে প্রশংসিত হয়েছে।
এই অন স্ক্রিন রসায়ন সত্ত্বেও, ও’হারা এবং ওয়েন এই চলচ্চিত্রের বিখ্যাত কবরস্থানের দৃশ্যটি ঠিক একের মধ্যে পাওয়ার জন্য প্রচুর চাপে ছিলেন।
“এটি আলিঙ্গন এবং চুম্বন পর্যন্ত ঠিক ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছু,” ও’হারা তার স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন “তিস নিজেই: একটি স্মৃতিচারণ।”
“আমাদের এটি একবারে নিতে হয়েছিল কারণ আমাদের পোশাকগুলি শেষ হয়ে গেলে আমাদের পোশাকগুলি ভেজা ছিল We আমরা যদি এটি মিস করি তবে আমাদের পোশাকগুলি পরিষ্কার, শুকনো এবং ইস্ত্রি করতে হবে।
“আমাদের চুলগুলি ধুয়ে ফেলতে হবে, শুকনো এবং পুনরায় সেট করতে হবে Make
পরবর্তীকালে চুম্বনের দৃশ্যটি আলাদা আলাদা করে গুলি করা হয়েছিল, ও’হারা তার স্মৃতিচারণে পরামর্শ দিয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন যে তিনি ওয়েনের সাথে “বৈদ্যুতিন” রসায়ন উপভোগ করেছেন কারণ তিনি তাঁর জন্য “একমাত্র শীর্ষস্থানীয় মহিলা যথেষ্ট এবং যথেষ্ট শক্ত” ছিলেন।
ও’হারা আরও প্রকাশ করেছেন যে কবরস্থানের দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য ছবিটির মুক্তির পরে কয়েক দশক ধরে “দ্য কুইট ম্যান” ভক্তদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন।
ও’হারার স্মৃতিচারণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে তার অভিজ্ঞতা, সহকর্মী অভিনেতা এবং পরিচালকদের সাথে তার সম্পর্ক এবং তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করেছিল। তিনি “দ্য কুইট ম্যান” এবং “34 তম স্ট্রিটের মিরাকল” এর মতো ক্লাসিক ছবিতে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন, পাশাপাশি জন ওয়েন এবং জন ফোর্ডের মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর মিথস্ক্রিয়া।
সমালোচক এবং পাঠকরা বইটিতে খাঁটি এবং আকর্ষণীয় গল্প বলার প্রশংসা করেছেন। ও’হারার দৃ strong ় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বিজয় এবং চ্যালেঞ্জগুলি উভয়কেই পাঠকদের সাথে অনুরণিত করার ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়ার দক্ষতা, হলিউডের স্বর্ণযুগে পর্দার আড়ালে নজর দেওয়া। স্মৃতিকথাটি পুরুষ-অধ্যুষিত শিল্পে একজন মহিলা হিসাবে যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হয়েছিল সে সম্পর্কেও আলোকপাত করে।
* মূলত 2022 সালের অক্টোবরে প্রকাশিত। 2025 আগস্টে আপডেট হয়েছে।