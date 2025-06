সেতু, তাঁবু এবং সিমেন্ট পাইপ: কীভাবে বেদুইন গ্রামগুলি ইরানি ধর্মঘটের অধীনে আশ্রয় পেয়েছে

ইরান থেকে সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সময় যখন সাইরেনগুলি ইস্রায়েল জুড়ে উজ্জীবিত হয়েছিল, তখন ইব্রাহিম আবু খলিল প্রস্তুত ছিলেন। পাঁচজনের ৪০ বছর বয়সী এই বাবা তার সন্তানদের ধরে এবং রাতে ছুটে গেলেন-আশ্রয়ে নয়, কারণ পূর্ব নেগেভের তাঁর উম্মে মাতানান গ্রামে কেউ নেই-তবে নিকটতম হাইওয়ে ওভারপাসে।

“কখনও কখনও আমরা সেখানে পাঁচ বা ছয় ঘন্টা থাকি,” তিনি বলেছিলেন। “একবার, আমরা দু’দিন থাকলাম। আমি এমন লোকদের সাথে দেখা করেছি যারা 10 দিনের জন্য সেতুর অধীনে রয়েছেন।”

“এটি আপনাকে রক্ষা করে না, তবে এটি কোনও কিছুর চেয়ে ভাল নয়,” বলেছেন যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দ্বারা 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সীমান্তের ঘাঁটিতে এবং বেসগুলিতে সৈন্যদের পরিবহন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন আবু খলিল। “রাতে প্রাণী আছে। এটা খুব ভীতিজনক।”

আবু খলিল এবং তার পরিবার নেগেভ মরুভূমির প্রায় 35 টি গ্রামে 100,000 এরও বেশি বেদুইন নাগরিকের মধ্যে রয়েছেন যা রাজ্যটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় না। ফলস্বরূপ, রকেট বা মিসাইলগুলি থেকে তাদের কোনও সুরক্ষা নেই।

বাসিন্দারা মূলত তাঁবু এবং টিনের কাঠামোয় থাকেন কারণ অচেনা গ্রামগুলি শক্তিশালী নিরাপদ কক্ষ বা বোমা আশ্রয়কেন্দ্র সহ কোনও বাড়ি বা ভবন নির্মাণ থেকে নিষেধাজ্ঞাযুক্ত। তাদের জরুরি অবকাঠামোর অভাব রয়েছে, কয়েকটি সরকারী পরিষেবা রয়েছে এবং প্রায়শই বিদ্যুৎ বা পাকা রাস্তা নেই।

ইস্রায়েলের দৈনিক সংস্করণের টাইমস পান

ইমেল দ্বারা এবং আমাদের শীর্ষ গল্পগুলি কখনও মিস করবেন না সাইন আপ করে আপনি শর্তাদি সম্মত হন

ইস্রায়েলের ১৩ ই জুন ইস্রায়েলের শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতৃবৃন্দ, পারমাণবিক বিজ্ঞানী, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ সাইট এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির উপর বিস্মিত হামলার ফলে ইরানের সাথে সাম্প্রতিক 12 দিনের দ্বন্দ্বের সময় এই শর্তগুলি বিশেষত অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের জন্য বেদনাদায়ক ছিল।

মঙ্গলবার একটি যুদ্ধবিরতি পৌঁছানোর আগে স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হাসপাতালগুলির মতে ইস্রায়েলে প্রায় ৫৫০ টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রায় এক হাজার ড্রোন চালু করে ইস্রায়েলে প্রায় এক হাজার ড্রোন এবং হাজার হাজার আহত করে ইরান প্রতিশোধ নিয়েছে।

আবু তালুলের বেদুইন গ্রামে চারজন এবং ট্রমা সাপোর্ট ফ্যাসিলিটেটরের মা আমিরা আবু হাদোবা বলেছিলেন, “এটি এখন আরও খারাপ, তবে আমরা October ই অক্টোবর থেকে এভাবেই বাস করছি।” “প্রতিদিন, আমরা বসে আমাদের বাড়িতে আঘাতের জন্য একটি রকেটের জন্য অপেক্ষা করতাম।”

২০২৩ সালের হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলায় প্রায় ১,২০০ জন লোককে গণহত্যা ও ২৫১ জন গাজা উপত্যকায় অপহরণ করতে দেখেছিল, চলমান ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধকে ছড়িয়ে দিয়েছে। নেগেভের বাইশ বেদুইন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল এবং ছয়জন জিম্মি নেওয়া হয়েছিল, যাদের মধ্যে চারজনকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি বা উদ্ধার করা হয়েছিল এবং দু’জনকে বন্দী করে হত্যা করা হয়েছিল।

২০২৫ সালের জুনে নেগেভ মরুভূমিতে অচেনা বেদুইন গ্রামগুলিতে মেকশিফ্ট বোমা আশ্রয়কেন্দ্র। (সুলায়মান আবু গোদা)

আবু হাদোবা বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক 12 দিনের যুদ্ধের সময়, কিছু পরিবার সেতুর নীচে আশ্রয় নিয়েছিল, অন্যরা গুহায় যেত, ট্র্যাক্টরগুলির নীচে লুকিয়ে থাকবে, ভূগর্ভস্থ খনন করা গর্তগুলিতে বা দৈত্য সিমেন্ট নিকাশী সিলিন্ডারগুলিতে যাবে।

“আমাদের আশ্রয় নেই। আমাদের কিছুই নেই,” আঞ্চলিক কাউন্সিলের অযোগ্য বেদুইন গ্রামগুলির প্রধান এবং আবু তালুলেরও আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রধান আটিয়া আলাসাম বলেছিলেন। “আমরা বাড়িতে বসে আকাশে বাধা দেখি এবং প্রার্থনা করি।”

উল্লেখযোগ্যভাবে, আবু তালুল রাজ্য দ্বারা স্বীকৃত, তবুও শর্তাদি অচেনা গ্রামগুলির থেকে পৃথক পৃথক।

“আমার গ্রামটি 20 বছর ধরে স্বীকৃত হয়েছে, তবে রাজ্য কিছুই করেনি। তারা আমাদের নির্মাণের অনুমতি দেয় না এবং আমরা যদি সেগুলি ছাড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করি তবে তারা আমাদের ঘরগুলি ধ্বংস করে দেয়,” আলাসাম বলেছিলেন।

প্রায় যথেষ্ট নয়, খুব দেরী

প্রায় 44 স্নিগ্ধ – প্রায়শই দরজা বা বায়ুচলাচল ছাড়াই বেসিক সিমেন্টের কাঠামো সমন্বিত পোর্টেবল আশ্রয়কেন্দ্রগুলি – অচেনা গ্রামগুলিতে স্থাপন করা হয়েছে। বেশিরভাগ এনজিও দ্বারা দান করা হয়েছিল এবং ইস্রায়েলের হোম ফ্রন্ট কমান্ড কর্তৃক সুরক্ষার মানদণ্ডের নীচে বিবেচিত হয়েছে। এমনকি আবু তালুলের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত বেদুইন শহরগুলি মারাত্মকভাবে আন্ডারভেলড রয়েছে।

জনসংখ্যায় বোমা আশ্রয়কেন্দ্র বিতরণের জন্য দায়ী হোম ফ্রন্ট কমান্ড মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।

এই সম্প্রদায়ের নাগরিকদের প্রয়োজনের তদারকি করার জন্য দায়ী নেগেভ এবং নেগেভ, গ্যালিলি এবং জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা মন্ত্রকের বিকাশ ও নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করার জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

আলাসাম বলেছিলেন, “স্কুলগুলি খুব কমই সুরক্ষিত থাকে এবং এটিই রাষ্ট্রের একমাত্র পরিষেবা।”

প্রায়শই অচেনা (এবং কিছু স্বীকৃত) বেদুইন গ্রামগুলিতে, যদি পুরো জনগোষ্ঠীর জন্য এক বা দুটি মিগুনিয়োট থাকে তবে তারা সাধারণত স্থানীয় স্কুলে থাকে।

এর আগে ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং হামাসের রকেটগুলির হুমকির মধ্যে আবু হাদোবা তার চার সন্তানকে কাছের একটি স্কুলে একটি পোর্টেবল বোমা আশ্রয় নিয়ে আশ্রয় দিত – তবে বলেছিল যে খুব কমই পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে।

“আমাদের যে আশ্রয়কেন্দ্রগুলি রয়েছে তা কেবল প্রায় 10 জনকে ফিট করতে পারে। সাধারণত, এটি মহিলা এবং শিশুরা যারা ভিতরে যায় The পুরুষরা বাইরে থাকে,” তিনি বলেছিলেন।

কয়েকজন মিগুনিয়োট – পোর্টেবল বোমা আশ্রয়কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি – যা বেশিরভাগ এনজিওর দ্বারা আবু তালুলের অচেনা বেদুইন সম্প্রদায়ের কাছে মোতায়েন করা হয়েছিল। (আমিরা আবু হাদোবা)

ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার দু’দিন পরে ইস্রায়েলের সময়গুলির সাথে কথা বললে তিনি বলেছিলেন যে তার 9 বছরের কন্যা এখনও একা ঘুমাতে বা তার পক্ষ ছেড়ে চলে যেতে অস্বীকার করেছে।

“তিনি ঘুমাতে ভয় পান,” আবু হাদোবা বলেছিলেন। “আমি বুঝতে পেরেছি। আমি আমার বাচ্চাদের সামনে শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করি, তবে আমিও ভয় পাই।”

আবু হাদোবা নশমিয়াতের সদস্য, মূলত অচেনা বেদুইন গ্রামগুলির মহিলা নেতাদের একটি নেটওয়ার্ক এবং October ই অক্টোবর থেকে, স্বীকৃত গ্রামগুলির জন্য কাউন্সিলের জন্য ট্রমা গ্রুপের সুবিধার্থী হিসাবে কাজ করেছেন, ক্ষেপণাস্ত্র হামলার চলমান হুমকির মধ্যে সমর্থন ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য গ্রামগুলিতে গিয়ে।

“অনেক পরিবারের পিটিএসডি চিকিত্সা প্রয়োজন,” তিনি বলেছিলেন। “তবে লোকেরা সবসময় মানসিক স্বাস্থ্য থেরাপির গুরুত্ব বুঝতে পারে না। এর চারপাশে প্রচুর লজ্জা রয়েছে – বিশেষত পুরুষদের জন্য, যারা দৃ strong ়ভাবে উপস্থিত হতে চান।”

তিনি যেখানে কাজ করেন তার একটি গ্রামের বাসিন্দাদের সাথে সাম্প্রতিক জুম অধিবেশনটির কথা উল্লেখ করেছিলেন, এই সময়ে পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য-ইরানের সাথে যুদ্ধ থেকে শুরু হওয়া ট্রমা-সম্পর্কিত চিকিত্সার জন্য সোরোকা মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন।

“তারা খায় না। তারা কাজ করতে পারে না,” তিনি বলেছিলেন। “এই ট্রমা দূরে যায় না।”

ইস্রায়েলের নেগেভের আবু তালুলের বেদুইন গ্রামে অস্থায়ী বোমা আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত একটি বিশাল সিমেন্ট পাইপ, জুন, ২০২৫। (আমিরা আবু হাদোবা)

আবু খলিলও দেখেন যে যুদ্ধটি তার ছোট বাচ্চাদের উপর নিয়েছে। “প্রতি সপ্তাহে, আমি বাচ্চাদের হাসপাতালে নিয়ে যাই কারণ তারা অসুস্থ,” তিনি বলেছিলেন। “যুদ্ধের এই পুরো সময়টি একটি দুঃস্বপ্ন ছিল। সবাই চিৎকার করে।”

তিনি October ই অক্টোবরের আগে একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন, কেবল এটি রাষ্ট্র দ্বারা এটি ভেঙে ফেলার জন্য। তার পর থেকে তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং 2 থেকে 9 বছর বয়সী শিশুরা একটি তাঁবুতে বাস করেছেন।

ন্যায়বিচারের ধীর চাকাগুলির জন্য অপেক্ষা করছি

নীতিমালার বিষয় হিসাবে, রাজ্য অচেনা গ্রামগুলিতে অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে বা বাসিন্দাদের ব্যক্তিগতভাবে নির্মাণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, পরিবর্তে তাদের রাষ্ট্র-অনুমোদিত অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার লক্ষ্যে। সরকারী মন্ত্রকগুলি ফলস্বরূপ এই সম্প্রদায়ের আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তাঘাট বা কিন্ডারগার্টেনগুলিকে তহবিল দিতে অস্বীকার করেছে।

ইস্রায়েলের হাইকোর্টের বিচারের কাছে জমা দেওয়া বেশ কয়েকটি আবেদনের ফলে অজ্ঞাত গ্রামগুলির জন্য কাউন্সিল কর্তৃক গত বছর সহ আরও শক্তিশালী পাবলিক আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির অনুমতি চেয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছে।

“আজ বেদুইন সোসাইটির কাছ থেকে চাহিদা হ’ল নেগেভের অচেনা গ্রামগুলিতে শক্তিশালী সুরক্ষা কক্ষ তৈরির অনুমতি প্রদান করা,” নেগেভ সহাবস্থান ফোরামের নির্বাহী পরিচালক হুদা আবু ওবায়েদ বলেছেন। “বছরের পর বছর ধরে, আমরা এই গ্রামগুলির সুরক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক করে আসছি, এবং রাষ্ট্র কখনও দায় নেয়নি।”

আদালত রায় দিয়েছে যে সুরক্ষা “একটি ব্যক্তিগত সমস্যা এবং এটি সরবরাহ করা রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা নয়,” এই ক্ষেত্রে, একজন আইনজীবী আবু ওবাইদও জানিয়েছেন, “রাষ্ট্রকে আইনত আইনত নিরাপদ কক্ষগুলি তৈরি করার জন্য রাষ্ট্রকে বেদুইন বাসিন্দাদের অনুমতি দেওয়া দরকার, যা তারা বর্তমানে তা করে না।”

আমিরা আবু হাদোবা (চিত্রযুক্ত) আবু তালুলে তার বাচ্চাদের সাথে, জুন 2025। (সৌজন্যে)

“কিছু দিন আগে নেসেটে একটি আলোচনা হয়েছিল,” আলাসাম বলেছিলেন। “তবে সরকার বলেছে যে আমরা যদি সরে যেতে রাজি হন তবে তারা কেবল আমাদের আশ্রয় দেবে – যদি আমরা আমাদের জমি, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতি ছেড়ে যাই।”

ইস্রায়েলি ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, October ই অক্টোবর রকেট ফায়ার দ্বারা প্রায় ২০ টি বেদুইন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল। অন্য তিনজন বেসামরিক লোক ছিলেন বেদুইন শহর রাহাতের বাসিন্দা – প্রায় ৮০,০০০ বাসিন্দা এবং এটি একটি পাবলিক আশ্রয়স্থল নেই।

আলাসামের মতে, গ্রামগুলির মধ্যে রকেট ফায়ার দ্বারা ধ্বংস হওয়া অসংখ্য আহত এবং কয়েক ডজন বাড়ি হয়েছে।

ইস্রায়েলের উপর ইরানের ২০২৪ সালের এপ্রিল ক্ষেপণাস্ত্র হামলার একমাত্র গুরুতর দুর্ঘটনার একমাত্র গুরুতর দুর্ঘটনার একমাত্র গুরুতর দুর্ঘটনার একমাত্র গুরুতর দুর্ঘটনা ছিল এক অচেনা বেদুইন গ্রামের 7 বছর বয়সী কিশোরী আমিনা হাসৌনা। তিনি যখন তার টিন-ছাদযুক্ত বাড়ির মধ্য দিয়ে একটি বাধা ক্ষেপণাস্ত্র থেকে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তখন তিনি গুরুতর আহত হয়েছিলেন, যার বোমা আশ্রয়ের অভাব ছিল। 2025 সালের এপ্রিল মাসে তাকে এক বছর পরে পুনর্বাসনের যত্ন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

আশ্রয়ের অভাবের শীর্ষে, অনেক অচেনা গ্রামগুলি আয়রন গম্বুজ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সুরক্ষিত নয় কারণ তাদের রাজ্য কর্তৃক “জনহীন” হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে।

“যখন গাজা থেকে রকেট চালু করা হয়েছিল, তখন তারা তাদের এখানে পড়তে দেয়,” আলাসাম যোগ করেছেন। “তারা এটিকে উন্মুক্ত অঞ্চল বলে। তারা ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তবে আমাদের চারপাশে শাপেলটি পড়েছিল।”

আটিয়া আলাসাম, আঞ্চলিক কাউন্সিলের জন্য আঞ্চলিক কাউন্সিলের প্রধান বেদুইন গ্রামগুলির প্রধান, আবু তালুলের জুন, জুন, ২০২৫। (সৌজন্যে)

“আমরা 10 বছর ধরে এই বিষয়ে কথা বলছি। সরকার আমাদের রক্ষায় আগ্রহী নয়,” তিনি যোগ করেছেন।

নেসেটে কথা বলা আবু হাদোবা বলেছিলেন যে তার আবেদনগুলি কোথাও যায় নি।

“আমরা এই দেশের নাগরিক, তবে আমরা মনে করি না যে আমরা এই দেশের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা অনেক কিছু চাইছি না: একটি বাড়ি থাকা, কাজ করা, নিরাপদ থাকতে, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য।”

আবু খলিল বলেছিলেন, “আমি একজন বিদেশী নাগরিকের মতো অনুভব করি – এবং এটি সত্য নয়।” “রাজ্য এখানে থাকার আগে আমার পরিবার এখানে ছিল We আমাদের শিকড় রয়েছে We আমাদের ইতিহাস রয়েছে But তবে রাজ্য আমাদের সম্পর্কে চিন্তা করে না।”