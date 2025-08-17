সেনজো ম্যাকুনু ধসের দ্বারপ্রান্তে এএনসিকে সতর্ক করেছেন, জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন

আবদ্ধ এএনসির এনইসি সদস্য সেনজো ম্যাকুনু সতর্ক করেছেন যে এএনসি ধসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে, বলেছে যে এটি সংরক্ষণের জন্য গুরুতর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
শনিবার উত্তর কোয়াজুলু-নাটালের এনগওয়াবুমায় মাচোবেনিতে বক্তব্য রাখেন দেরী সংগ্রাম স্টালওয়ার্ট নোকুহাম্বা ন্যওয়ো উন্মোচন করার সময়, ম্যাকুনু বলেছিলেন যে পরের বছর আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন সবই এএনসিতে থাকবে।
“আমরা যদি পরের বছর আসন্ন স্থানীয় সরকারে পৌরসভাগুলি না জিততে পারি, জাতীয় সরকার নির্বাচনে আসুন, আমরা ইতিহাস হব,” তিনি বলেছিলেন।
ম্যাকুনু এএনসিকে একটি ক্লিফের প্রান্তে হাঁটতে থাকা ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে খুব দেরি হওয়ার আগেই পার্টির পুনরায় দলবদ্ধ হওয়া দরকার।
“আমরা জানি যে লোকেরা এখনও এএনসিকে ভালবাসে … আমরা বড় মাথাচাড়া হয়ে পড়েছিলাম এবং তাদেরকে মর্যাদাবোধ করতে শুরু করি এবং তারা আমাদের শাস্তি দিয়েছিল,” তিনি আরও বলেন, তাদের উপায়গুলি সংশোধন করার জন্য এখনও সময় আছে। ম্যাকুনু বলেছিলেন যে তারা এখনও তাদের সমস্ত সদস্যকে ফিরিয়ে দিতে পারেন যারা এই আন্দোলন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং অন্যান্য মাশরুমিং পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।
কেজেডএন প্রাদেশিক পুলিশ কমিশনার লেঃ-জেনে এনহ্লানহলা এমখওয়ানাজির দ্বারা বিস্ফোরক দুর্নীতির অভিযোগের পরে ম্যাকুনুকে রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা বিশেষ ছুটিতে রেখেছিলেন। তার বক্তৃতার সময়, তিনি তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগের বিষয়ে উদ্বেগ এড়াতে পেরেছিলেন এবং কেবল বলেছিলেন যে তিনি কমিশনে কথা বলার জন্য সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।
কেজেডএন এএনসির সমন্বয়কারী মাইক মাবুয়াখুলু জানিয়েছেন যে তারা পার্টিতে সংখ্যা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি শক্তিশালী প্রচারে রয়েছেন। মাবুয়াখুলু বলেছিলেন যে তিনি আশাবাদী যে দলটি ফিরে আসবে এবং এর গৌরব পুনরুদ্ধার করবে।
তিনি বলেছিলেন যে তারা জোট পছন্দ করে না এবং একা নেতৃত্ব দিতে চায়।
“আইএফপি এবং ডিএর সাথে জোটে থাকার অর্থ এই নয় যে তারা বন্ধু, তারা ভাইরাল,” তিনি বলেছিলেন।
মাবুয়াখুলু বলেছেন, ক্ষমতা হারানোর জন্য দলকে নিজেকে দোষারোপ করা দরকার। “জনগণের আস্থা ফিরে পেতে আমাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করা দরকার,” মাবুয়াকুলু বলেছিলেন।
নোকুহাম্বা ন্যওয়ো অঞ্চলে এএনসির নেতা ভেরাস এনকামফালালা বলেছেন যে তারা ন্যওয়োর সম্মানে পরের বছর আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তাদের অঞ্চলে একটি পরিষ্কার সুইপ করতে যাচ্ছেন।
“আমাদের অঞ্চলের সমস্ত পৌরসভায় জয়ের চেয়ে ম্যামের ন্যওয়োকে সম্মান করার আর ভাল উপায় আর নেই,” এনসিএএমপিএফএলএলএ বলেছেন।
এই অঞ্চলে চারটি স্থানীয় পৌরসভা রয়েছে – উমহ্লাবুয়ালুঙ্গা, জোজিনি, মিতুবাতুবা এবং বিগ ফাইভ হ্লাবিসা – এই সমস্ত পৌরসভা আইএফপি দ্বারা পরিচালিত।
বর্ণবাদ চলাকালীন পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়া থেকে তাদের বাঁচাতে ন্যওয়ো উমখন্টো ওয়ে সিজওয়ে (এমকে) ক্যাডারকে লুকিয়ে রাখতেন।
বর্ণবাদী বছরগুলিতে ইঙ্গওয়াবুমার অঞ্চলটি বিশেষ ছিল কারণ এটি এসওয়াতিনির কাছাকাছি এবং সোয়াজিল্যান্ড হয়ে মোজাম্বিক থেকে আসার সময় ক্যাডাররা যে প্রথম স্থান অর্জন করতে পারে তার মধ্যে একটি ছিল।
টাইমলাইভ