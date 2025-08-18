সেনাবাহিনী কমান্ডগুলি কাঁপছে, 17 সিনিয়র অফিসারকে পুনরায় নিয়োগ করেছে

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওলুফেমি ওলুয়েডের চিফ অফ আর্মি স্টাফ (সিওএএস) নাইজেরিয়ান সেনাবাহিনীর গঠন ও ইউনিট জুড়ে কৌশলগত কমান্ড, শিক্ষামূলক এবং কর্মীদের পদে ১ 17 জন সিনিয়র অফিসারদের পুনর্নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে।
রবিবার সেনা জনসংযোগের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যাপোলোনিয়া অ্যানেল কর্তৃক ঘোষিত এই শেক-আপটি সেনা সদর দফতরে প্রধান কর্মী কর্মকর্তাদের, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসিএস), কর্পস কমান্ডার, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কমান্ডার এবং ব্রিগেড কমান্ডারদের প্রভাবিত করে।
পরিবর্তনগুলির লক্ষ্য বাহিনীর অপারেশনাল এবং প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা।
সেনাবাহিনীর সদর দফতরে মেজর জেনারেল এএ অ্যাডিয়েঙ্কা নাইজেরিয়ান আর্মি কর্পস অফ সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট থেকে সেনাবাহিনীর লজিস্টিক বিভাগে চলে এসেছেন, যেখানে তিনি এখন লজিস্টিকস চিফ অফ লজিস্টিকস (আর্মি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।
মেজর জেনারেল এএ অ্যাডিকেইকে স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড মূল্যায়ন বিভাগ থেকে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের (সেনা) প্রধান হিসাবে কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
একইভাবে, মেজর জেনারেল টিবি উগিয়াগবে, যিনি এর আগে নাইজেরিয়ান আর্মি ইন্টেলিজেন্স কর্পস -এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এখন স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান এবং মূল্যায়ন প্রধান হিসাবে প্রধান হিসাবে রয়েছেন।
অন্যান্য মূল সদর দফতরের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলির মধ্যে রয়েছে মেজর জেনারেল এএ ইড্রিস, প্রতিরক্ষা সদর দফতর থেকে নাইজেরিয়ান আর্মি ইন্টেলিজেন্স কর্পস -এ সামরিক গোয়েন্দা (সেনা) প্রধান হিসাবে পুনর্নির্মাণ; এবং মেজর জেনারেল মো এরেবুলু, যিনি বিশেষ পরিষেবা ও কর্মসূচি বিভাগ থেকে নাইজেরিয়ান আর্মি কর্পস অফ মিলিটারি পুলিশে প্রোভস্ট মার্শাল (সেনা) হিসাবে চলে এসেছিলেন।
এছাড়াও, আগে প্রতিরক্ষা মহাকাশ প্রশাসনে মেজর জেনারেল ইএ অ্যানারিইউ এখন কর্পস কমান্ডার, সরবরাহ ও পরিবহণের দায়িত্ব পালন করছেন এবং মেজর জেনারেল এসএ আকসোডকে ইথিওপিয়ার টাইগ্রে অঞ্চলে আফ্রিকান ইউনিয়ন যাচাইকরণ মিশনের প্রধান হিসাবে জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে মোতায়েন করা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল আর্মে, মেজর জেনারেল জে ওসিফো নাইজেরিয়ান আর্মি স্কুল অফ ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস থেকে নাইজেরিয়ান আর্মি ফিনান্স কর্পোরেশনে মহাপরিচালক হিসাবে স্থানান্তরিত হন।
নতুন জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসিএস) এর মধ্যে রয়েছে মেজর জেনারেল এএসএম ওয়াশ, যিনি প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে কমান্ড 1 বিভাগ এবং সেক্টর 1 এর যৌথ টাস্ক ফোর্স নর্থ ওয়েস্ট অপারেশন ফ্যানসান ইয়াম্মা এবং একই অপারেশনের অধীনে যৌথ টাস্ক ফোর্সের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং 2 বিভাগ এবং সেক্টর 3 নিযুক্ত হয়েছিলেন।
বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসারও সেনা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মেজর জেনারেল মো ইহানুওয়াজে ফিনান্স ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনে দায়িত্ব পালন করার পরে নাইজেরিয়ান আর্মি ফিনান্স স্কুল এবং প্রশাসনের কমান্ড্যান্ট নিযুক্ত হন।
মেজর জেনারেল কো ওসেমওয়েগি এখন আর্মি সিগন্যাল স্কুলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আর মেজর জেনারেল এজে আলিয়ু নাইজেরিয়ান আর্মি অর্ডানেন্স স্কুলের কমান্ড্যান্ট হন।
অধিকন্তু, ট্রান্সফর্মেশন অ্যান্ড ইনোভেশন বিভাগ থেকে সরে আসা মেজর জেনারেল এসি অ্যাডেটোবা এখন নাইজেরিয়ান আর্মি কলেজ অফ লজিস্টিকস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টকে আদেশ করেছেন।
ব্রিগেড স্তরে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম জিমোহকে সদর দফতরের অপারেশন ফ্যানসান ইয়ামমা থেকে কমান্ড 1 ব্রিগেডে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নে ওকোলোগু, পূর্বে আর্মি ওয়ার কলেজ নাইজেরিয়ায়, এখন 2 ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিয়েছেন, এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এএ বেলো নাইজেরিয়ান আর্মি স্কুল অফ ইনফ্যান্ট্রি থেকে চলে যান gard বিভাগের গ্যারিসন এবং সেক্টর 3 এর যৌথ টাস্ক ফোর্স সাউথ সাউথ অপারেশন ডেল্টা নিরাপদ।
ওলুয়েড সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি তীব্র করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ, বিদ্রোহ এবং জাতীয় সুরক্ষার জন্য অন্যান্য হুমকির বিরুদ্ধে চলমান লড়াইকে টিকিয়ে রাখার গুরুত্বকে জোর দিয়ে তারা তাদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করার সাথে সাথে।