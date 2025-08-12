সেনাবাহিনী বোর্নোর কিরাওয়া সম্প্রদায়ের উপর বোকো হারাম আক্রমণকে অস্বীকার করে

উত্তর-পূর্ব যৌথ টাস্ক ফোর্সের থিয়েটার কমান্ডার, অপারেশন হ্যাডিন কাই (ওএফএইচকে), মেজর জেনারেল আবদুলসালাম আবুবকর, এই প্রতিবেদনগুলি বরখাস্ত করেছেন যে বোকো হারাম বিদ্রোহীরা গত শনিবার বোর্নো রাজ্যে কিরাওয়া সম্প্রদায়কে আক্রমণ করেছে।
আবুবকর স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে নিউজসেন্ট্রাল টিভি প্রথম রিপোর্ট করা এই আক্রমণটি আসলে নাইজেরিয়ার নয়, ক্যামেরুন প্রজাতন্ত্রের কিরাওয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটেছিল।
নাইজা নিউজ বুঝতে পেরেছিল যে বোরো হারাম বিদ্রোহীরা বোর্নো রাজ্যের একটি সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণে কমপক্ষে দু’জন সৈন্যকে হত্যা করেছিল বলে জানা গেছে।
প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে অভিযানের সময় যোদ্ধারা সাঁজোয়া ট্যাঙ্কগুলি জ্বলিয়ে দেয় এবং একটি অনির্ধারিত পরিমাণে গোলাবারুদ দূরে সরিয়ে দেয়।
বোর্নোতে কিরাওয়া ক্যামেরুনে একই নামের অন্য সম্প্রদায়ের সাথে একটি আন্তর্জাতিক সীমানা ভাগ করে নিয়েছেন। ওএফএইচকে কমান্ডার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি ক্যামেরুনিয়ান পক্ষই আক্রমণে এসেছিল, ক্যামেরুনিয়ান সৈন্যদের সাথে, নাইজেরিয়ান সেনা নয়, ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।
“এটি কিরাওয়ার ক্যামেরুনিয়ান বেস যা নাইজেরিয়ান সেনা নয়, আক্রমণ করা হয়েছিল,” জেনারেল আবুবকর সোমবার একটি পাঠ্য বার্তায় ভ্যানগার্ডকে জানিয়েছেন।
কমান্ডার ঘটনাস্থল থেকে ভিডিও এবং ছবিও ভাগ করেছেন, যা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ক্যামেরুনিয়ান বাহিনীর অপারেশনাল যানবাহন দেখিয়েছিল।
আবুবাকর সাংবাদিকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন প্রকাশের বিরুদ্ধে সতর্ক করে প্রকাশের আগে সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে যে কোনও অভিযুক্ত হামলার বিবরণ সর্বদা নিশ্চিত করার জন্য।
© 2025 নাইজা নিউজ, পোল্যান্স মিডিয়া ইনক এর একটি বিভাগ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন (ইমেল সুরক্ষিত)