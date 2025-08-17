সেনাবাহিনী 2 মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের নেতাদের ক্যাপচার করে

ফেডারেল গভর্নডে জানিয়েছে, ডুডের সুরক্ষা মাহমুদ মাহমুদ মাহমুদিনা মালাদিস, নিগমন্টলি নাইজেরিয়ার আল-কায়েদার অনুমোদিত আনসারু হিসাবে গর্ত করা হয়েছে।
জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা, মল্লাম নুহু রিবাদু আবুজাতে সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় এটি প্রকাশ করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে মে থেকে ২০২৫ সালের জুলাইয়ের মধ্যে পরিচালিত গোয়েন্দা নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
এনএসএ জানিয়েছে, এই দুজনই বিগত বছরগুলিতে নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলার জন্য মাস্টারমাইন্ডিংয়ের জন্য দায়বদ্ধ ছিল।
তিনি বলেছিলেন: “এই ২ জন পুরুষ বছরের পর বছর ধরে নাইজেরিয়ার সর্বাধিক-ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছেন।
“তারা যৌথভাবে বেসামরিক, সুরক্ষা বাহিনী এবং সমালোচনামূলক অবকাঠামোতে একাধিক হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল।
“তাদের অপারেশনগুলির মধ্যে রয়েছে ২০২২ কুজে কারাগারের বিরতি, নাইজার ইউরেনিয়াম সুবিধার উপর আক্রমণ, ক্যাটসিনায় ফরাসী প্রকৌশলী ফ্রান্সিস কলম্পের ২০১৩ অপহরণ এবং আলহাজি মুসা উবা (মাগাজিন গারিন দাউরা) এর 1 মে অপহরণ।
“তারা ওয়াওয়া আমিরকে অপহরণের পিছনেও ছিল এবং তারা মাগরেব, বিশেষত মালি, নাইজার এবং বুর্কিনা ফাসোতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সাথে সক্রিয় সংযোগ বজায় রাখে।”
রিবাদু বলেছিলেন, নাইজেরিয়াকে সন্ত্রাসবাদের হুমকির হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য চলমান প্রচেষ্টায় এই গ্রুপের নেতা ও ডেপুটি কমান্ডার আবু বড় ও মল্লাম মামুদাকে দখল করা অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাফল্য চিহ্নিত করেছে।
“এই বিপজ্জনক ফ্র্যাঞ্চাইজির নেতৃত্বের সফল অবসান আনসারুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে সিদ্ধান্তমূলক আঘাত চিহ্নিত করে।
“এই পদক্ষেপটি গ্রুপের সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথটি প্রশস্ত করার সময় কার্যকরভাবে তার কেন্দ্রীয় আদেশটি ভেঙে দিয়েছে।”
রিবাদু প্রকাশ করেছেন যে অপারেশন চলাকালীন, সুরক্ষা বাহিনী মূল্যবান কার্যক্ষম বুদ্ধি বন্দী করে এবং উদ্ধার করেছে।
“এর মধ্যে রয়েছে উপকরণ এবং ডিজিটাল প্রমাণগুলির একটি ক্যাশে যা এখন সমস্ত ফরেনসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে চলছে।
“বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি এই সাফল্যকে কাজে লাগাতে, তাদের বিচারের আওতায় আনার এবং আনসারু নেটওয়ার্কগুলির অবশিষ্টাংশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার এবং তাদের বিদেশী সহযোগীদের ব্যাহত করার জন্য আমাদের চলমান প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।”
তিনি বলেন, আবু বড় ও মাহমুদা দখল করে সন্ত্রাসবাদী নেতাদের দায়মুক্তির সমাপ্তির সূচনা করে।
“নাইজেরিয়া নির্ভুলতা, সংকল্প এবং অটল দৃ determination ় সংকল্প নিয়ে চরমপন্থীদের অনুসরণ করতে থাকবে।
“লড়াই শেষ অনেক দূরে, তবে আনসারু নেতৃত্বের পতন একটি সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের প্রতিনিধিত্ব করে,” তিনি বলেছিলেন
অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে তথ্য ও জাতীয় ওরিয়েন্টেশন মন্ত্রী আলহাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তাদের কার্যক্রমকে প্রশস্ত না করার জন্য গণমাধ্যমকে অনুরোধ করেছিলেন।