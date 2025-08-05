সেন্ট্রাল জাভা আঞ্চলিক পুলিশ এক টুকরো পতাকা উত্থাপনের ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে

“এই মুহুর্তে আমরা এখনও এই ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করছি,” সেন্ট্রাল জাভা পুলিশ কমিশনার আর্টান্টোর জনসংযোগ প্রধান বলেছেন, যখন কেন্দ্রীয় জাভা পুলিশ সদর দফতরে মিডিয়া ক্রুদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন জোলি রজার পতাকা ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা দিবস, মঙ্গলবার (5/8/2025) প্রজাতন্ত্রের ৮০ তম স্মরণে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে।
জলি রজার পতাকা উত্থাপন আইনত প্রক্রিয়া করা যেতে পারে কিনা জানতে চাইলে আর্টান্টো দৃ ly ়তার সাথে উত্তর দেয়নি। “এটাই নাম ঘটনা।
তিনি যোগ করেছেন, নীতিগতভাবে, কেন্দ্রীয় জাভা আঞ্চলিক পুলিশ মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সৃজনশীলতার সম্মান করেছে। “তবে নৈতিকতা, সংস্কৃতি এবং সৌজন্য রয়েছে যা আমাদের একসাথে বুঝতে হবে, বিশেষত এখন আগস্ট, মাসটি ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে,” আর্টান্টো বলেছিলেন।
আর্টান্টো এই সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদের উপাদানযুক্ত ক্রিয়াকলাপের সাথে ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণ করতে উত্সাহিত করেছিলেন। “এই আগস্টে, আসুন আমরা দেশপ্রেমের ক্রিয়াকলাপের সাথে সামঞ্জস্য রাখি: পতাকা ইনস্টলেশন প্রতিযোগিতা, হিরোস কবরস্থানে দর্শন, পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের চেতনা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলিও,” তিনি বলেছিলেন।
৮০ তম ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা দিবসের আগে, ইন্দোনেশিয়ান অঞ্চলে এক টুকরো জলদস্যু এনিমে থেকে জলি রজার পতাকা উত্থাপনের একটি ঘটনা ঘটেছিল। পতাকা উত্থাপনকে সরকারের প্রতি হতাশার সমালোচনা ও অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা হয়।