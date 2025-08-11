সেন্ট্রাল ব্যাংক বলেছে

রাশিয়া জুড়ে ঘন ঘন ইন্টারনেট শাটডাউনগুলি নাগরিক এবং ব্যবসায়গুলিকে ক্রমবর্ধমান নগদ উপর নির্ভর করতে বাধ্য করেছে, একটি বিপরীত প্রবণতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুসারে এই বছরের শুরুর দিকে নগদ সংবহন হ্রাসের।
ব্যাংকগুলি জুন এবং জুলাইয়ে একা জুনে প্রায় 200 বিলিয়ন রুবেল ($ 2.5 বিলিয়ন ডলার, রয়টার্স দ্বারা প্রকাশিত স্পট বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের তথ্য অনুসারে) মাসিক নগদ প্রবাহ দেখেছিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিপোর্ট।
“এই চাহিদা আগের বছরগুলির তুলনায় কিছুটা বেশি,” নিয়ন্ত্রক উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থায়ী ইন্টারনেট বিভ্রাটের মধ্যে তাদের নগদ মজুদ তৈরির চেষ্টা করা জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীদের আংশিকভাবে দায়ী করেছেন।
ভিক্টোরি ডে প্যারেডের জন্য রিহার্সাল সময়কালে মস্কোতে শুরু হওয়া শাটডাউনগুলি তখন থেকে বারবার ড্রোন হামলার পরে ইউক্রেনীয় সীমান্ত থেকে অনেক দূরে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে অনুরূপ ইন্টারনেট বিধিনিষেধ গ্রহণ করেছে।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট মনিটরিং প্রকল্প না সোভায়াজির মতে, আঞ্চলিক ইন্টারনেট অ্যাক্সেস হয়েছে ব্যাহত মে মাসের পর থেকে কমপক্ষে ২,৮৩০ বার, একা জুলাই মাসে ২ হাজারেরও বেশি ঘটনা নিয়ে।
অনেকগুলি শাটডাউন প্রাথমিকভাবে আংশিক ছিল, অন্যকে সংযুক্ত রেখে কিছু শহর অঞ্চলকে প্রভাবিত করে।
তবে জুলাইয়ের শেষের দিকে, বেশ কয়েকটি অঞ্চল সাইবেরিয়ার ক্র্যাসনোয়ারস্ক অঞ্চল, যেখানে টানা পাঁচ দিন ধরে ইন্টারনেট নিচে ছিল এমন কয়েক দিন ধরে পুরো মোবাইল ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটগুলি অনুভব করছিল।
সোমবার পর্যন্ত 55 টি রাশিয়ান অঞ্চল ছিল অভিজ্ঞতা ইন্টারনেট বাধা, এর মধ্যে 12 টি মোবাইল এবং তারযুক্ত ইন্টারনেট বিভ্রাট উভয়ই রিপোর্ট করেছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রমবর্ধমান নগদ চাহিদাটিকে অর্থ প্রদানের তদারকি লক্ষ্য করে সাম্প্রতিক আইনী ব্যবস্থা নিয়ে জনসাধারণের উদ্বেগের সাথে যুক্ত করেছে। এপ্রিলে পাস করা একটি আইন ব্যাংকগুলিকে জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সেপ্টেম্বরে শুরু হওয়া এটিএম নগদ প্রত্যাহারকে সীমাবদ্ধ করতে দেয়।
এবং জুনের পর থেকে রাশিয়ান ফিনান্সিয়াল ওয়াচডগ রোজফিনমোনিটরিংকে সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ সন্দেহ করা হলে আদালতের অনুমোদন ছাড়াই ব্যাংক কার্ড এবং 10 থেকে 30 দিনের জন্য অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
মৌসুমী কারণগুলিও একটি ভূমিকা পালন করে, কারণ গ্রীষ্মের অবকাশ মৌসুমে নগদ চাহিদা সাধারণত বৃদ্ধি পায়। গত বছর, রাশিয়ান পরিবারের মধ্যে নগদ হোল্ডিং পড়ে গেছে জুনে 43 বিলিয়ন রুবেল (540 মিলিয়ন ডলার) দ্বারা, তারপরে জুলাইয়ে 124 বিলিয়ন রুবেল (1.5 বিলিয়ন ডলার) এবং আগস্টে 18 বিলিয়ন (226 মিলিয়ন ডলার) বেড়েছে।
এই বছর, একাই জুন মাসে ১৮৫ বিলিয়ন রুবেল (২.৩ বিলিয়ন ডলার) নগদ হাতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও বছরের প্রথমার্ধে নগদ হোল্ডিংগুলি ৪২৪ বিলিয়ন রুবেল ($ ৫.৩ বিলিয়ন) হ্রাস পেয়েছে।
