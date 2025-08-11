সেন্ট পিটার্সবার্গের কর্তৃপক্ষ বিদেশী নাগরিকদের প্রসবের ক্ষেত্রে কাজ করতে নিষেধ করেছিল। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তটি গভর্নর আলেকজান্ডার বেগ্লোভ স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ফন্টানকা জানিয়েছেন।
একই নথিতে এই নিষেধাজ্ঞা তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ২০২৫ সালের শেষ অবধি বিদেশীদের ট্যাক্সিতে কাজ করার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আমরা পেটেন্টে কাজ করা বিদেশী নাগরিকদের জন্য কুরিয়ারদের কাজের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা বলছি।
ফন্টঙ্কা লিখেছেন, নতুন পদক্ষেপগুলি ছায়া কর্মসংস্থান প্রতিরোধ, ক্ষেত্রের পরিষেবাগুলির গুণমান এবং সুরক্ষা উন্নত করার পাশাপাশি রাশিয়ানদের জন্য অতিরিক্ত চাকরি খোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সেন্ট পিটার্সবার্গ প্রশাসনের প্রেস সার্ভিসে তারা বললবিদেশী কুরিয়ারগুলি “খাতটিতে মোট কর্মচারীদের একটি ছোট অংশ তৈরি করে, সুতরাং এই ব্যবস্থাটি বিতরণ বাজারের স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করবে না।” তারা ব্যবসায়ের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তিন মাস দিয়েছে।
রাশিয়ান অঞ্চলের কর্তৃপক্ষগুলি ২০১৫ সাল থেকে অভিবাসীদের কাজের উপর বিধিনিষেধ প্রবর্তন করছে। গত এক বছরে, ট্যাক্সি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশীদের কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা পরিচয় করিয়ে দেওয়া কমপক্ষে তাতারস্তানে, কামচাতকা এবং ওমস্ক অঞ্চলে।
২০২৪ সালের মার্চ মাসে মস্কোর নিকটবর্তী ক্রোকাস সিটি হলে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ অভিবাসন নীতি আরও শক্ত করতে শুরু করে। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও তারা সরল বিবাহের ক্ষেত্রে রাশিয়ান আবাসনের অনুমতি প্রাপ্তি সীমাবদ্ধ করে, তারা একটি নতুন বহিষ্কার ব্যবস্থার অনুমোদন দেয় এবং রাশিয়ান ভাষার জ্ঞান ছাড়াই অভিবাসী শিশুদের গ্রহণ করতে নিষেধ করে।