সোমবার সেন্ট পিটার্সবার্গ কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ কুরিয়ার এবং ডেলিভারির লোক হিসাবে কাজ করা থেকে অভিবাসী শ্রমিকরা।
গভর্নর আলেকজান্ডার বেগ্লোভ স্বাক্ষরিত এবং সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক ঘোষিত এই আদেশটি ২৮ শে জুলাই, ২০২৫ সালে সংশোধন করে, প্রবিধান যা পূর্বে কেবল ট্যাক্সি পরিষেবা থেকে অভিবাসী শ্রমিকদের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।
নিষেধাজ্ঞা এখন traditional তিহ্যবাহী কুরিয়ার পরিষেবা এবং পণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে হোম ফুড ডেলিভারি এবং অন্যান্য অনুরূপ পরিষেবাগুলিতে সমস্ত ধরণের বিতরণ কাজের ক্ষেত্রে প্রসারিত।
নগর কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপের লক্ষ্য অবৈধ কর্মসংস্থান হ্রাস করা, পরিষেবাগুলির মান এবং সুরক্ষা উন্নত করা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের, বিশেষত শিক্ষার্থী এবং তরুণদের জন্য আরও বেশি চাকরি উন্মুক্ত করা।
ব্যবসায়ের তাদের নিয়োগের অনুশীলনগুলিকে সম্মতিতে আনতে তিন মাসের রূপান্তর সময়কাল থাকবে।
2025 সালের জানুয়ারী পর্যন্ত, ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চলগুলি সহ 49 টি রাশিয়ান অঞ্চল ছিল পরিচয় করিয়ে দেওয়া বিভিন্ন পেশায় অনুরূপ নিষেধাজ্ঞাগুলি, নির্বাসিত নিউজ আউটলেট ভিয়ারস্টকা জানিয়েছে।
এই পদক্ষেপগুলি মূলত উজবেকিস্তান এবং তাজিকিস্তান থেকে অভিবাসীদের প্রভাবিত করেছে এবং মস্কোর নিকটবর্তী ক্রোকাস সিটি হলে ২০২৪ সালের মার্চ সন্ত্রাসী হামলার পরে একটি অভিবাসী বিরোধী অভিযানের প্রত্যক্ষ পরিণতি ছিল, ভিয়ারস্টকা জানিয়েছে।
রাশিয়া গুরুতর শ্রমের ঘাটতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর শ্রম বিধিনিষেধ আসে। উচ্চতর অর্থনীতিতে উচ্চ বিদ্যালয় অনুমান করেছে যে ২০২৪ সালের শেষের দিকে, দেশটি ২.6 মিলিয়ন শ্রমিকের ঘাটতির মুখোমুখি হয়েছিল, যা আগের বছরের তুলনায় ১ %% বেশি ছিল। ঘাটতি উত্পাদন (391,000 কর্মী), খুচরা (347,000) এবং পরিবহন (219,000) এর মধ্যে সবচেয়ে তীব্র।
আলেকজান্ডার শখিন, রাশিয়ান ইউনিয়ন অফ শিল্পপতি ও উদ্যোক্তাদের সভাপতি, রাখুন জুলাই মাসে 2.4 মিলিয়ন থেকে 3 মিলিয়ন শ্রমিকের মধ্যে সামগ্রিক ঘাটতি।
তিনি বলেছিলেন যে উত্পাদনশীলতা লাভ বা দীর্ঘতর কাজের সময়গুলির মাধ্যমে আগামী বছরগুলিতে সমস্যাটি সমাধান করা যায় না, যুক্তি দিয়ে যে একমাত্র বাস্তবসম্মত সমাধান হ’ল আরও অভিবাসী শ্রম আনা।
