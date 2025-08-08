You are Here
সেন্ট প্যাটস এবং শ্যামরক রোভার্স উভয়ই কনফারেন্স লিগের বাছাইপর্বে পরাজিত
News

সেন্ট প্যাটস এবং শ্যামরক রোভার্স উভয়ই কনফারেন্স লিগের বাছাইপর্বে পরাজিত

বেসিকটাসের বিপক্ষে তাদের কনফারেন্স লিগের বাছাইপর্বের প্রথম লেগে সেন্ট প্যাটসের একটি কঠিন রাত ছিল।

তুর্কি দলটি অর্ধবারের মধ্যে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার কারণে ট্যামি আব্রাহাম পেনাল্টি সহ একটি হ্যাটট্রিক অর্জন করেছিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে সাইমন পাওয়ারের গোলের অর্থ হলেন ইস্তাম্বুলের পরের সপ্তাহে দ্বিতীয় লেগের চেয়ে সাধুদের 4-1 এগিয়ে।

এদিকে, কসোভোতে তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম লেগে শামরক রোভার্সকে বলকানিকে ১-০ ব্যবধানে পরাজিত করা হয়েছিল।

হুপস পরের বৃহস্পতিবার টালাহট স্টেডিয়ামে তাদের দ্বিতীয় লেগ খেলবে, রাত ৮ টায় কিক-অফ করে।

বুধবার ক্রোয়েশিয়ার এইচএনকে রিজেকার বিপক্ষে তাদের ইউরোপা লিগের তৃতীয় রাউন্ডের কোয়ালিফায়ারের প্রথম লেগে ২-১ গোলে জয় অর্জনের জন্য শেলবার্ন একটি গোল থেকে ফিরে লড়াইয়ের পরে ইউরোপে আজ রাতের ফলাফল আসে।

শেলস মঙ্গলবার সন্ধ্যা .4.৪৫ টায় টোলকা পার্কে সেই টাইয়ের দ্বিতীয় লেগ খেলেন এবং তাদের যদি অগ্রগতি হয় তবে তারা নিজেদেরকে খুব কমপক্ষে ইউরোপা সম্মেলন লিগের লিগ পর্বে একটি জায়গার গ্যারান্টি দেবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।