সেবাস্তিয়ান টেলফায়ার কারাগারে রিপোর্ট করার কয়েক ঘন্টা আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ক্ষমা করার জন্য আবেদন করেছিলেন

সেবাস্তিয়ান টেলফায়ার
ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমা করার জন্য আবেদন
… আমার কারাগারের সাজা বিএস !!!
প্রকাশিত
Tmzsports.com
সেবাস্তিয়ান টেলফায়ার বলে টিএমজেড স্পোর্টস তিনি চান ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে এই বছর কারাগারের পিছনে দীর্ঘস্থায়ী এড়াতে সহায়তা করতে।
প্রাক্তন এনবিএ তারকা মঙ্গলবার কারাগারে রিপোর্ট করার কথা রয়েছে … তার স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতির মামলায় তার তত্ত্বাবধানে মুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করার পরে – তবে তিনি আশা করছেন যে নং 45/47 তাকে এ থেকে বের করে আনতে পারে।
টেলফায়ার বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে পুরো পরিস্থিতি “অবশ্যই কিছু ষাঁড় ***” … এবং তিনি আত্মবিশ্বাসী যে পটাস যদি তার গল্পটি শুনে থাকেন তবে তিনি ছয় মাসের কারাদণ্ডের সাজা এড়াতে পারবেন যে তিনি কয়েক ঘন্টার মধ্যে পরিবেশন শুরু করতে চলেছেন।
“ট্রাম্প,” তিনি সোমবার নিউইয়র্ক সিটিতে আমাদের বলেছিলেন, “আমার গল্পটি পরীক্ষা করে দেখুন এবং আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করতে চান। আপনি আমাকে জবাবদিহি করবেন এবং আমাকে ভাল করতে চাইবেন। তবে কাউকে কারাগারে প্রেরণে আমি খুব ভাল কাজ করেছি।”
টেলফায়ার ছিলেন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন এনবিএ খেলোয়াড় – সহ গ্লেন “বিগ বেবি” ডেভিস – যাদের বিরুদ্ধে সমিতির স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনার বাইরে প্রচুর নগদ অর্থ ছড়িয়ে দেওয়া একটি স্কিম চালানোর অভিযোগ ছিল।
তিনি প্রথমে ছিলেন সাজা সময় থেকে তিন বছরের তদারকি করা মুক্তির জন্য পরিবেশন করা হয়েছিল-তবে তিনি এই গ্রীষ্মে তার মুক্তির শর্তাদি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে এই গ্রীষ্মে ছয় মাসের কারাগারে পুনরায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।
টেলফায়ার আমাদের পুরো বিষয়টি “কাগজপত্র” দিয়ে একটি বিষয়কে ঘিরে বলেছিল এবং তিনি এতে স্পষ্টভাবে বিরক্ত হয়েছেন।
“এটি অত্যন্ত অন্যায়,” তিনি বলেছিলেন।
তবে ট্রাম্প যদি ক্ষমাটি দিয়ে আসতে না পারেন তবে টেলফায়ার তার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অনুরাগীদের কাছে জোর দিয়েছিলেন যে তিনি নিজের উন্নতি করতে কারাগারের পিছনে সময় কাটাতে যাচ্ছেন … এবং তাঁর বইটিতে কাজ করছেন।
“আমি অবশ্যই পাগল আমি নিজেকে এই পরিস্থিতিতে রেখেছি,” তিনি বলেছিলেন। “তবে আমরা অবশ্যই কিছু জয় পেয়েছি।”
“তো, আমার ভক্তরা, কেবল শক্ত করে ধরুন।”