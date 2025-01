সেরা সোনিক দ্য হেজহগ 3 দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল একটি বিশুদ্ধ জিম ক্যারি আইডিয়া

“Sonic the Hedgehog” মুভি সিরিজ প্রতিটি কিস্তির সাথে আরও বড়, সাহসী এবং আরও ভালো হয়ে উঠছে, এবং যদি “Sonic the Hedgehog 3”-এর পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্য কোন ইঙ্গিত দেয়, প্যারামাউন্ট থামার কোন উদ্দেশ্য নেই৷ আর সততার সাথে? এটা উচিত নয়. যেমনটি আমি আমার “Sonic the Hedgehog 3” এর পর্যালোচনাতে উল্লেখ করেছি, এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি মূল “Sonic” ভিডিও গেম খেলে বড় হওয়া বাচ্চাদের এবং সহস্রাব্দের জন্য “ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস” হতে পারে। যদি এই চলচ্চিত্রগুলির পিছনের সৃজনশীল দলটি আগামী বছর ধরে চলতে চায় তবে আমাদের পিছনে দাঁড়ানো উচিত এবং এটি ঘটতে দেওয়া উচিত।

এখন যেহেতু “সোনিক” সিনেমাটিক মহাবিশ্বে টেইলস (আমার প্রিয় ছেলে), নাকলস এবং শ্যাডো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, চলচ্চিত্রগুলি গ্রীন হিলস, মন্টানার লাইভ-অ্যাকশন জগত থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে এবং অন্য জগতের ভূমিতে দেখানো হয়েছে “সোনিক” ভিডিও গেম (দ্রষ্টব্য: প্রকাশনা হিসাবে প্রায় 150টি “সোনিক দ্য হেজহগ” গেম রয়েছে) সিরিজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, তর্কযোগ্যভাবে, জিম ক্যারির ডাঃ আইভো রোবটনিক ওরফে ডক্টর এগম্যানের হাস্যকর চিত্রায়ন, যে ভূমিকাটি তিনি প্রথম ছবিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং প্রায় “সোনিক দ্য হেজহগ 3” এর জন্য ফিরে আসেননি। সৌভাগ্যবশত, তিনি শুধুমাত্র ভূমিকা পালন করতে ফিরে আসেননি, তিনি আইভো এবং তার দাদা জেরাল্ড চরিত্রে অভিনয় করে ডাবল ডিউটি ​​টানলেন।

ফিল্মের সেরা দৃশ্যগুলির মধ্যে একটিতে, আইভো এবং জেরাল্ড একটি লেজার সুরক্ষা গ্রিড দ্বারা অবরুদ্ধ একটি শ্রেণিবদ্ধ অঞ্চলে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন৷ কিন্তু আইভোর উদ্ভাবিত বিশেষ স্যুটগুলি লেজারগুলির থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাক্রম্য তা উপলব্ধি করার পরে, আইভো এবং জেরাল্ড একটি বিস্তৃত নাচের ক্রম সহ হলওয়ে দিয়ে তাদের যাত্রার সেরাটি তৈরি করে৷ একটি প্রোডাকশনের পক্ষে কার্যকরভাবে একটি নাচের সিকোয়েন্স শ্যুট করা যথেষ্ট কঠিন, তবে এটি সম্পূর্ণ অন্য কিছু যখন নাচকারী দুজন ব্যক্তি একই অভিনেতা দ্বারা অভিনয় করা হয় এবং প্রতিটি আন্দোলনের সাথে তাদের মধ্যে লেজারের রশ্মি বাউন্স হয়। কিন্তু পরিচালক জেফ ফাউলারের মতে, নাচের সিকোয়েন্স, গানের পছন্দ পর্যন্ত, ক্যারির ধারণা ছিল।