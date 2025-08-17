ওয়েস্ট ব্রমউইচ অ্যালবিয়ন থেকে ইতালীয় সেরি এ-তে স্থানান্তর শেষ করার কয়েক সপ্তাহ পরে লিস উইঙ্গার ডিভাইন ওনিয়েমেচিকে ২০২৫ ফিফা অনূর্ধ্ব -২০ বিশ্বকাপের জন্য নাইজেরিয়ার স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
গত মৌসুমে ওয়েস্ট ব্রমের অনূর্ধ্ব -১ss এর জন্য ২১ টি ম্যাচে ১১ টি গোল করা ১৮ বছর বয়সী এই যুবক পরের সপ্তাহে আবুজার ফ্লাইং ag গলসের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেবেন।
প্রধান কোচ আলিয়ু জুবাইরু নাইজেরিয়া চিলির টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে ওনাইমেচির নির্বাচনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যেখানে তারা গ্রুপ এফ -এ কলম্বিয়া, নরওয়ে এবং সৌদি আরবের মুখোমুখি হবেন।
অনূর্ধ্ব -২০ বিশ্বকাপটি ২ September সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলে।