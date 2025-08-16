সেলসো এস্তেলাকে বিয়েতে জিজ্ঞাসা করেছেন, এই আরও ভাল বিশ্বে!

সেলসো এবং এস্তেলার মধ্যে সম্পর্ক তার সবচেয়ে সূক্ষ্ম মুহুর্তের মধ্য দিয়ে যায় éta মুন্ডো আরও ভাল!, 6 পিএম গ্লোবো সাবান অপেরা। কিছু সময়ের জন্য জড়িত, দু’জন অপ্রত্যাশিত বিবাহের প্রস্তাব এবং এমন একটি প্রকাশের পরে একটি আবেগময় পরিবর্তনকে বাঁচায় যা এই দম্পতির মধ্যে গভীরভাবে আত্মবিশ্বাসকে কাঁপিয়ে তোলে।
এর আগে, সেলসো এস্তেলা এবং তার বোন আনাবেলার সাথে ক্রমবর্ধমান স্নেহময় আচরণ দেখিয়েছিলেন। পারিবারিক জীবনে আনন্দিত এবং মেয়েটির পুনরুদ্ধারে স্পর্শ পেয়ে তিনি তার অনুভূতিগুলি আনুষ্ঠানিক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাদের বাড়িতে রাতের খাবারের সময়, চরিত্রটি একটি ফুলের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং বলেছিল, “এস্তেলা, আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে গ্রহণ করেন?”
যাইহোক, নার্সের প্রতিক্রিয়া ছিল দ্বিধা ও দুঃখের। শিহরিত, তিনি স্বীকার করেছেন, “আপনি দুর্দান্ত, সেলসো। তবে আমি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি কখনই আমাকে বিয়ে করব না।” ছেলের জেদেই মুখোমুখি হয়ে এস্তেলা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তার বাবা -মা’র বিয়ের সাথে সম্পর্কিত গভীর ট্রমা বহন করেন, যা অবিচ্ছিন্ন লড়াইয়ের দ্বারা চিহ্নিত এবং তার স্থায়ী সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থায়ী চিহ্ন ছেড়ে যায়।
এমনকি অস্বস্তি সহ, সেলসো বোঝার প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মারিয়ার সাথে তাঁর যে সুখী বিবাহ করেছিলেন তা স্মরণ করেছিলেন এবং এস্তেলার পাশাপাশি একটি নতুন গল্প তৈরির ইচ্ছা আরও জোরদার করেছিলেন। “এটি সুন্দর ছিল, প্রায় স্বপ্নের মতো। খুব খারাপ এটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছিল। আমাকে একটি সুযোগ দিন এবং আমি জানি আমরা একসাথে আরও সুখী হতে পারি,” তিনি আশা করে বলেছিলেন।
পরবর্তীকালে, এস্তেলা আরও এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেলসোর সাথে তিনি বছরের পর বছর ধরে রেখেছিলেন এমন একটি গোপনীয়তার সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এখনও তরুণ, তিনি এমন এক ব্যক্তির সাথে থাকতেন যিনি তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিলেন। অভিজ্ঞতা কেবল তাকে প্রেমে বঞ্চিত করে না বরং শুরুতে তার নিরাপত্তাহীনতাও খাওয়ায়। “আমি একজন পুরুষের সাথেই থাকি। আমি আর মেয়ে নই,” তিনি শিহরিত স্বীকার করেছিলেন।
উদ্ঘাটনটি অবশ্য শীতলভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল। সেলসো একটি মাচো উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, বিশদ চার্জ করে এবং নৈতিক রায়কে অন্তর্নিহিত করে। এস্তেলা, আহত, দৃ firm ়তার সাথে প্রতিক্রিয়া জানাল, তাকে পিছু হটতে বলল এবং একা একা কান্নাকাটি করেছিল। “আমি কে ভেবেছিলাম তা নয়,” চরিত্রটি তার সঙ্গীকে যেমন সবচেয়ে স্বাগত প্রয়োজন ঠিক তেমন অসহিষ্ণুতা দেখানোর জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন।
আসলে, রেডিওর পর্দার আড়ালে, তিনি এখনও হতাশার কথা বলেছিলেন: “সবকিছু ভুল হয়ে গেছে!” তিনি বলেছিলেন, অশ্রুতে, যারা বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন তাদের প্রত্যাখ্যান করে দৃশ্যত কাঁপানো।
অতএব, ক্রমটি উপন্যাসের একটি বিরতি চিহ্নিত করে, চরিত্রগুলির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশ করে এবং তাদের অতীত এখনও খারাপভাবে সমাধান হয়েছে। বিশেষত এস্তেলা তার সম্পূর্ণরূপে শোনা এবং মেনে নেওয়ার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, অন্যদিকে সেলসোর বক্তৃতা এবং মনোভাবের মধ্যে তার নিজের দ্বন্দ্বের সাথে মোকাবিলা করা দরকার।