সেলিব্রিটি হেয়ারস্টাইলিস্ট ক্রিস অ্যাপলটন স্মৃতিচারণে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য অন্বেষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন
আমার স্মৃতিচারণ আমাকে আমার ট্রমা মূলে যেতে সাহায্য করেছে !!!

ক্রিস অ্যাপলটনতার নতুন স্মৃতিকথা প্লাগিং করা, এবং তিনি কীভাবে তাঁর নিজের কেরিয়ার জুড়ে অভিজ্ঞ তার নিজের মানসিক স্বাস্থ্য সংগ্রামগুলির মুখোমুখি হতে সহায়তা করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনি টিএমজেডের কাছে উদ্বোধন করছেন।

আমরা বৃহস্পতিবার এনওয়াইসিতে সেলিব্রিটি হেয়ারস্টাইলিস্টের সাথে ধরা পড়েছিলাম, এবং তিনি আমাদের “আপনার শিকড়গুলি আপনাকে সংজ্ঞায়িত করবেন না” লিখতে বলেছিলেন … কারণ তিনি যদি তাঁর যাত্রা সম্পর্কে সত্য না হন তবে কীভাবে তিনি অন্যদের সাথে তাদের সাহায্য করার আশা করতে পারেন?

ক্রিস অ্যাপলটন ম্যাগাজিন কভার হ্যানোভার স্কয়ার প্রেস

পুরো ক্লিপটি ধরুন, কারণ ক্রিস বলেছেন যে বইটি এমন কারও জন্য যা দেখে মনে হচ্ছে যে তারা এগুলি সমস্ত বাইরের দিকে একসাথে পেয়েছে তবে সত্যই তা করে না – এবং এটিই তিনি ছিলেন বছরের পর বছর ধরে।

তিনি পুরো স্মৃতিচারণ-লেখার প্রক্রিয়াটি ভেঙে ফেলেন, তিনি যে জীবন পাঠগুলি তুলেছেন তা নিয়ে আলোচনা করুন এবং তিনি কীভাবে লিখেছেন সে সম্পর্কে প্রত্যেককে কীভাবে সুপার সহায়ক হয়েছে তাও বিশদভাবে আলোচনা করুন। যেমন আপনি জানেন, তিনি সহ তারার কাছে হেয়ারস্টাইলিস্ট কিম কারদাশিয়ান, জে লো এবং দুটি লিপা

সুতরাং, 20 জানুয়ারী, 2026 এ ড্রপিং “আপনার শিকড়গুলি আপনাকে সংজ্ঞায়িত করবেন না” বইটি সম্পর্কে তাঁর যা বলা আছে তা ধরুন!

