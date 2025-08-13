সেল্টিক্সের বিক্রয় উল্লেখযোগ্য এবং আশ্চর্যজনক মোড় নিয়ে আসে

উইলিয়াম চিশলমের নেতৃত্বে একটি বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর কাছে সেল্টিকদের বিক্রয় এনবিএর বোর্ড অফ গভর্নর বোর্ডের কাছ থেকে সর্বসম্মত অনুমোদন পেয়েছে, লীগ ঘোষণা করেছে।
ভোটের ফলাফলগুলি কখনই সন্দেহের মধ্যে ছিল না, তবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে চিশলমের ক্রয়ের কোনও বিরোধিতা ছিল না। লীগ জানিয়েছে যে শীঘ্রই এই চুক্তিটি চূড়ান্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
চিশলম, একজন ম্যাসাচুসেটস নেটিভ এবং আজীবন সেল্টিক্স ফ্যান, একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছে মার্চ মাসে ফ্র্যাঞ্চাইজি $ 6.1 বিলিয়ন ডলারে কেনার জন্য, যা উত্তর আমেরিকার একটি ক্রীড়া দলের জন্য সর্বকালের বৃহত্তম পরিমাণ হিসাবে রেকর্ড তৈরি করেছিল। এই সংখ্যাটি তখন থেকে লেকারদের 10 বিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে ছাড়িয়ে গেছে।
চিশলম মধ্যে সর্বোচ্চ অফার জমা দিয়েছে চারটি গ্রুপ যে দলের জন্য বিড ছিল। অনুযায়ী ম্যাসলাইভের ব্রায়ান রবতাঁর অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে আদিত্য মিত্তাল, রবার্ট হেল এবং ব্রুস এ। বিল জুনিয়র, একটি বেসরকারী বিনিয়োগ সংস্থা ষষ্ঠ স্ট্রিট সহ।
চিশলমের গ্রুপ বিক্রির প্রথম পর্যায়ে গ্রসবেক পরিবার থেকে দলে ৫১% অংশ পাবে এবং ২০২৮ সালে বাকি শেয়ার কিনে দেবে।
যখন বিক্রয়টি প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল, ডাব্লুওয়াইসি গ্রসবেক 2027-28 মরসুমের মধ্যে দলের গভর্নর হিসাবে তাঁর ভূমিকায় থাকার ইচ্ছা করেছিলেন। যাইহোক, একটি আশ্চর্যজনক মোড় মধ্যে, একটি রিপোর্ট মঙ্গলবার ইঙ্গিত দেয় যে এটি আর সম্ভব নয় কারণ গ্রসবেক এনবিএর যে পদটি ধরে রাখে তার জন্য এনবিএর যে 15% ন্যূনতম অংশের প্রয়োজন তার চেয়ে কম নিয়ন্ত্রণ করবে।
পরিবর্তে, 2027-28 মৌসুমের মধ্যে গ্রোসবেক বিকল্প গভর্নর এবং সিইও হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে বিক্রয়টি সরকারী হওয়ার সাথে সাথে চিশলম প্রধান গভর্নর হয়ে উঠবেন।
চিশলম এনবিএর অন্যতম অভিজাত দল হওয়ার কয়েক বছর পরে পরিবর্তনের সময় সেল্টিকদের দায়িত্ব নেবে। দ্বিতীয় রাউন্ডের প্লে অফের প্রস্থানের সাথে জেসন তাতুমের অ্যাকিলিসের চোটের সাথে দলের ট্যাক্স বিল কমাতে এবং দ্বিতীয়-এপ্রন বিধিনিষেধ থেকে বাঁচতে ব্যয়-কাটা ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জেআরইউ হলিডে, ক্রিস্টাপস পোরজিংস এবং লুক কর্নেট ইতিমধ্যে গত বছরের রোস্টার থেকে চলে গেছে এবং নতুন মরসুম শুরুর আগে আরও অর্থ-সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।