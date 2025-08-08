You are Here
সেল্টিক্স এইচসি জো ম্যাজুল্লার প্রতি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি দেয়

বোস্টন সেল্টিক্স তাদের প্রধান কোচের চুক্তি বাড়িয়েছে, শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হচ্ছে যে জো মাজুল্লা ক্লাবের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি নতুন মাল্টিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

“আমরা খুব উচ্ছ্বসিত যে জো সেল্টিকদের সাথে প্রসারিত করতে সম্মত হয়েছে,” বাস্কেটবল অপারেশনের সভাপতি ব্র্যাড স্টিভেনস এক বিবৃতিতে বলেছেন। “তিনি এই কাজটি বোঝেন এবং সেল্টিকদের প্রতি আবেগ রয়েছে যা কেবল আমাদের সবচেয়ে ডাই-হার্ড ভক্তদের দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তিনি প্রধান কোচ হিসাবে তাঁর প্রথম তিন বছরে কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করেছেন-প্রতি মরসুমে 60০ এর বেশি জয় এবং ২০২৪ এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে।

“জো একজন প্রতিভাশালী নেতা যিনি বোস্টন সেল্টিক্সের জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারি প্রতিদিন শেখার, উন্নতি এবং সর্বাধিক করে তোলার প্রতি ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে।”

ম্যাজুল্লা, যিনি 2019 সালে একজন সহকারী হিসাবে সেল্টিক্সের কোচিং কর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি 2022-23 মৌসুমের আগে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রধান কোচিংয়ের ভূমিকায় জোর দিয়েছিলেন ক্লাব স্থগিত আশাবাদী। উদোকা কখনই দলে ফিরে আসেনি, যার ফলে ম্যাজুল্লা স্থায়ীভাবে পদ অর্জন করেছিল।

মাজুল্লা সেল্টিক্সের প্রধান কোচ হিসাবে তার প্রথম তিন বছরে নিজেকে খুব ভালভাবে খালাস দিয়েছেন, 182-64 (.740) এর সামগ্রিক রেকর্ডের জন্য 57, 64, এবং 61 টি নিয়মিত-মরসুমের গেম জিতেছে। তিনি বোস্টনকে 2024 চ্যাম্পিয়নশিপ সহ প্লে অফগুলিতে 33-17 রেকর্ডেও গাইড করেছেন।

ম্যাজুল্লা ২০২২-২৩ সালে চাকরিতে প্রথম বছরে কোচ অফ দ্য ইয়ার ভোটিংয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন, তারপরে এক বছর পরে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

ভূমিকায় তাঁর চতুর্থ বছরে তিনি একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন, কারণ সেল্টিকরা গত মৌসুমে দ্বিতীয় ট্যাক্স এপ্রোনের উপরে অপারেটিংয়ের পরে অফসেসন তাদের রোস্টারকে ব্যয় করতে ব্যয় করতে ব্যয় করেছে। সঙ্গে Jrue ছুটি এবং ক্রিস্টাপস পোরজিংস রোস্টার আর নেই জেসন তাতুম 2025-26 এর বেশিরভাগ বা সমস্ত মিস করবেন বলে আশা করা হচ্ছে যখন তিনি একটি ছেঁড়া অ্যাকিলিস থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন, ম্যাজুল্লাকে তার আগের রোস্টারদের তুলনায় কম প্রতিভা বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি গ্রুপকে সর্বাধিক করার জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।



