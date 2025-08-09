You are Here
সেল্টিক্স জো ম্যাজুল্লার সাথে বড় চুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়
মাত্র তিনটি মরসুমে, জো ম্যাজুল্লা বোস্টন সেল্টিক্সে নিজের চিহ্ন তৈরি করেছেন।

তিনি তাদের পূর্ব এবং এনবিএ চ্যাম্পিয়নদের অন্যতম সেরা দল হতে সহায়তা করেছেন।

সুতরাং, শুক্রবার যখন সেল্টিকরা ঘোষণা করেছিলেন যে তারা মাজুল্লাকে বহু বছরের চুক্তির সম্প্রসারণে স্বাক্ষর করেছেন তখন অবাক হওয়ার মতো কিছু ছিল না।

সেল্টিকরা আগত কয়েক বছর ধরে ম্যাজুল্লার সাথে ব্যবসায় থাকবে, তবে তারা তাদের প্রথম গুরুতর রুক্ষ প্যাচের মুখোমুখি হতে পারে।

সহকারী হওয়ার তিন বছর পরে 2022-23 মরসুমের শুরুতে মাজুল্লা দলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন।

তিনি প্রাক্তন প্রধান কোচ আইম উদোকার কাছ থেকে একটি খুব শক্তিশালী দল উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তবে তাদের অন্য স্তরে পৌঁছাতে সহায়তা করেছিলেন।

মাত্র এক মৌসুম পরে, মাজুল্লা তার দলকে বছরের পর বছর তাদের প্রথম শিরোপা দিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং তারা গত মৌসুমেও গতিশীল ছিল।

তবে 2025-26 চ্যালেঞ্জিং হবে, কারণ দলটি কিছু বড় উপায়ে রোস্টারকে সামঞ্জস্য করেছে এবং তাদের জেসন তাতুম থাকবে না কারণ প্লে অফের সময় তাকে গুরুতর চোটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তারা জল পদচারণ করার চেষ্টা করবে এবং এখনও পূর্ব সম্মেলনে উপস্থিতি থাকবে, তবে নতুন বছরে বিষয়গুলি কঠিন হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সেল্টিকরা যখন শক্ত জায়গায় থাকে তখন তিনি কী করতে পারেন তা দেখানোর মাজুল্লার সুযোগ হবে।

যাই ঘটুক না কেন, ম্যাজুল্লা আগামী কয়েক বছর ধরে এই দলটির সাথে বোর্ডে রয়েছেন এবং তাদের প্রতি তাদের তীব্র বিশ্বাস রয়েছে।

তিনি তাদের জন্য দুর্দান্ত কাজ করেছেন, তবে তারা যখন তাদের সেরা খেলোয়াড় ছাড়া এবং রূপান্তরিত রোস্টার দিয়ে থাকবেন তখন তিনি কী অর্জন করতে পারেন?

