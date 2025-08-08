সে তার স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে বাতাসে গুলি করে

পৌরসভার জননিরাপত্তা সচিবালয়ের এজেন্টরা এমন এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, যিনি তার স্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার পরে বাতাসে গুলিবিদ্ধ হন।
সান্তা এলেনা গ্রানজাস পাড়ায় এই ঘটনাগুলি রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে পৌরসভা পুলিশ একটি জরুরি কল পেয়েছিল যাতে তারা পারিবারিক সহিংসতার একটি মামলার কথা জানিয়েছিল।
এনকিনো এবং সিরিয়েলোস রাস্তার ক্রসরোডে অবস্থিত একটি বাড়িতে পৌঁছে ভুক্তভোগী বলেছিলেন যে, তার সংবেদনশীল সঙ্গীর সাথে তর্ক করার পরে তিনি একটি বন্দুকের দিকে ইশারা করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং তারপরে বাতাসে গুলি চালিয়েছিলেন। অতএব, সাতটি দরকারী কার্তুজ সরবরাহ করা চার্জার সহ একটি 10 মিমি গ্লক ফায়ারগান কোমরে একটি বাম্প সনাক্তকরণে পুংলিঙ্গের একটি প্রতিরোধমূলক পর্যালোচনা করা হয়েছিল। তার অধিকারগুলি পড়ার পরে, ৩১ বছর বয়সী ক্যামিলো সিজিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সামনে নিযুক্ত করা হয়েছিল, পারিবারিক সহিংসতা কমিশনে স্পনসিবিলিটি কমিশনে তাঁর অভিযোগ ও আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরকগুলির ফেডারেল আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগের দায়বদ্ধতার জন্য।