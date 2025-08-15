সোকোটো এনজি-ক্যারেস দ্বিতীয় পর্যায়ে 14,000 বাসিন্দাকে ক্ষমতা দেয়

গভর্নর আহমেদ আলিয়ু সোকোটো ঘোষণা করেছেন যে রাজ্যের 244 ওয়ার্ড জুড়ে 14,000 এরও বেশি বাসিন্দা নাইজেরিয়ান সম্প্রদায়ের পদক্ষেপের দ্বিতীয় ধাপ থেকে নাইজেরিয়ান কমিউনিটি অ্যাকশনগুলির দ্বিতীয় পর্ব থেকে উপকৃত হচ্ছেন, যার লক্ষ্য ছিল ছোট-স্কেল ব্যবসায়কে ক্ষমতায়িত করা এবং স্বনির্ভরতা প্রচারের লক্ষ্যে।
বৃহস্পতিবার পতাকা-অফ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে গভর্নর বলেছিলেন যে এই উদ্যোগটি তার প্রশাসনের 9-পয়েন্টের স্মার্ট এজেন্ডার সাথে একত্রিত হয়েছে এবং প্রথম পর্বের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করেছে, যা 8,590 বিলিয়ন ডলার সহ 8,590 সুবিধাভোগীকে সমর্থন করেছে। দ্বিতীয় পর্বে 2.5 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ দেখতে পাবে।
“প্রথমবারের মতো, আমরা মাইক্রো এবং ছোট উদ্যোগের পাশাপাশি একটি ন্যানো বিভাগ চালু করেছি, আমরা ছোট উদ্যোগের জন্য সর্বাধিক অনুদানকে 300,000 ডলার থেকে 500,000 ডলারেও বাড়িয়ে তুলেছি, অন্যদিকে ন্যানো উদ্যোক্তারা এখন প্রতি 100,000 ডলার পাবেন।”
তিনি সুবিধাভোগীদের তাদের ব্যবসায় বাড়ানোর জন্য এবং সোকোটো স্টেটে চাকরি তৈরিতে অবদান রাখার জন্য বুদ্ধিমানের সাথে তহবিলগুলি ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যোগ করেছেন যে প্রতিটি দুর্দান্ত ব্যবসা ছোট পদক্ষেপের সাথে শুরু হয় এবং এর সাফল্য সতর্কতা অবলম্বন পরিচালনা এবং সম্পদের বুদ্ধিমান ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে।
তিনি বিশ্বব্যাংক, ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রি, ফেডারেল এবং স্টেট কেয়ার ইউনিট, হটলাইন পরামর্শ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সহ তাদের সহায়তার জন্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রশংসা করেছেন।
তিনি এই কর্মসূচির সাফল্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুকে প্রশংসাও প্রকাশ করেছিলেন।
বিস্তৃত ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে গভর্নর আলিয়ু প্রকাশ করেছেন যে ১.২৫ মিলিয়নেরও বেশি যুবক এবং মহিলারা কমিউনিটিভিং বিভাগের মাধ্যমে ভলকানাইজিং, টেইলারিং, সাবান এবং পোমেড তৈরি, বুনন এবং সেলাইয়ের মতো বিভিন্ন ব্যবসায় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন যে অতিরিক্ত সুবিধাভোগীদের মানবিক বিষয়ক ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়, পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় দারিদ্র্য হ্রাস কর্মসূচির দ্বারা স্টার্টার কিটস এবং ক্যাপিটাল দিয়ে প্রশিক্ষিত ও সমর্থন করা হয়েছে।
ক্ষমতায়নের উদ্যোগকে আরও জোরদার করার জন্য, গভর্নর যুবা ও মহিলাদের জন্য সুযোগগুলি সমন্বয় ও সম্প্রসারণের জন্য, বেকারত্ব মোকাবেলা করতে এবং অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রচারের জন্য দক্ষতা অর্জন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক তৈরির ঘোষণা দিয়েছিলেন।
“আমরা নীতি ও কর্মসূচিগুলি প্রবর্তন চালিয়ে যাব যা আমাদের জনগণের জীবনযাত্রাকে উন্নীত করে। একসাথে আমরা জীবনকে রূপান্তর করতে পারি, আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারি এবং আমাদের স্বপ্নের সোকোটো অবস্থা তৈরি করতে পারি।”
তার স্বাগত ভাষণে সেক্রেটারি সোসমেদা বিনতা উসমান বলেছিলেন যে এই উদ্যোগটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রাজ্যের যুবকদের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সুস্থতার উন্নতি করার লক্ষ্যে।
তিনি টেকসই প্যাকেজিং সম্পর্কিত 500 জন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, সৌর ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত স্নাতক শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যদের মধ্যে উচ্চ জাতের চাষের প্রশিক্ষণ সহ উদ্যোক্তা বিকাশে উদ্যোগের জন্য রাজ্য সরকারকে প্রশংসা করেছিলেন।