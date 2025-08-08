সোনোস এই বছর শুল্ক ব্যয় করতে দাম বাড়িয়ে তুলছে

সোনোস দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা এই বছরের শেষের দিকে এর পণ্যগুলি জুড়ে তার উপার্জনের উপর শুল্কের প্রভাব হ্রাস করার জন্য, সংস্থাটি তার পাশাপাশি প্রকাশ করেছে আর্থিক ফলাফল ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে। এটি এখনও পণ্যগুলি এবং তাদের নতুন দামগুলি তালিকাভুক্ত করেনি, তবে এটি বলেছে যে এটি এর প্রচারমূলক কৌশলগুলির জন্য যে কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে তা মূল্যায়ন করছে এবং ভিয়েতনাম এবং মালয়েশিয়ার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে উত্পাদন নমনীয়তা রয়েছে। লক্ষণীয়, ট্রাম্প প্রশাসন ভিয়েতনাম থেকে আমদানিতে 20 শতাংশ শুল্ক এবং মালয়েশিয়া থেকে আমদানিতে 19 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল। সোনোস আরও বলেছিলেন যে এটি তার ভৌগলিক পদচিহ্নকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য এবং বাজারগুলিতে এর উপস্থিতি প্রসারিত করার জন্য বিনিয়োগ করবে যা আজ তার আয়ের একটি সামান্য অংশকে বৃদ্ধি করে প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য।
সংস্থাটি গত বছর তার সরবরাহ চেইনকে বৈচিত্র্যময় করার পদক্ষেপ নিয়েছিল, যার ফলে পূর্বোক্ত দুটি দেশে এর উত্পাদন সুবিধা তৈরি হয়েছিল। এটি এখন কেবলমাত্র স্পিকার স্ট্যান্ডের মতো সীমিত সংখ্যক আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবদ্ধ পণ্যগুলির জন্য চীনা পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। তবুও, ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে শুল্ক তৃতীয় প্রান্তিকে সোনোসের গ্রস মার্জিনকে ২.১ মিলিয়ন ডলার এবং এর নগদ প্রবাহকে $ ৩.৫ মিলিয়ন ডলার কমিয়েছে। বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে, যা ছুটির শপিংয়ের মরসুমকে কভার করে, সোনোস প্রত্যাশা করে যে শুল্কগুলি তার মোট মার্জিনকে 5 মিলিয়ন ডলার হ্রাস করবে এবং নগদ প্রবাহ থেকে 8 থেকে 10 বিলিয়ন ডলার এর মধ্যে সরিয়ে ফেলবে।
সামগ্রিকভাবে, সোনোস তৃতীয় প্রান্তিকে 344.8 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে, যা 2024 সালের চতুর্থ প্রান্তিকের জন্য তার উপার্জনের চেয়ে প্রায় 100 মিলিয়ন ডলার বড়। এটি কোনও গোপন বিষয় নয় যে 2024 সংস্থার পক্ষে একটি কঠিন বছর ছিল। এটি একটি বড় আপডেট তৈরি করেছে যা তার অ্যাপটি ভেঙে দিয়েছে, যা সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কাজ করার সাথে সাথে পণ্য প্রকাশের বিলম্বের দিকে পরিচালিত করে। প্রাক্তন সোনোসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্যাট্রিক স্পেন্স এমনকি ২০২৫ সালের শুরুতে পদত্যাগ করেছিলেন এবং প্রাক্তন এসএনএপি এক্সিকিউটিভ টম কনরাডের পরিবর্তে তিনি স্থলাভিষিক্ত হন।