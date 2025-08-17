সোফি শার্লট এবং শামান মার্কেজিনের পার্টিতে উত্সাহিত; কারণ শিখুন

অভিনেতা সোফি শার্লট এবং শামান জায়গা থেকে জায়গাটি অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করার পরে ব্রুনা মার্কেজিনের পার্টিতে উত্সাহিত হয়েছিল
অভিনেতা সোফি শার্লট ই শামান তারা রিও ডি জেনিরোতে একটি ইভেন্টে উত্সাহিত হয়েছিল। গত শুক্রবার (১৫) অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ব্রুনা মার্কেজিনের ৩০ তম জন্মদিনের পার্টিতে পরিস্থিতি হয়েছিল।
দু’জনকে অ্যাক্সেস বিধিগুলি রোধ করার চেষ্টা করার পরে উদযাপনের জায়গায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। ইভেন্টটির অতিথিদের আগমনের জন্য একটি স্পষ্ট দৃ determination ় সংকল্প ছিল: সংস্থার ভ্যানগুলি স্বীকৃতি এবং ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল।
দলটি একটি সামরিক এলাকার প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অ্যাক্সেসটি একটি সেতু দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল যা কেবলমাত্র যানবাহন এবং অনুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে, এই ক্ষেত্রে, ইভেন্টের উত্পাদনের ভ্যানগুলি।
সোফি শার্লট ই শামান তারা তাদের নিজস্ব গাড়ি নিয়ে উদযাপনে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। তাদের স্থানীয় সামরিক বাহিনীর দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ফিরে আসতে হয়েছিল এবং প্রবেশের নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হয়েছিল, পাশাপাশি অন্যান্য অতিথিও।
প্রোটোকলকে বাধা দেওয়ার জন্য অভিনেতাদের প্রচেষ্টাটি সেই জায়গায় উপস্থিত জনগণের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যা তাদের প্রবাহিত করেছে। দু’জনকে স্বীকৃতি পয়েন্টে ফিরে যেতে হয়েছিল এবং ভ্যানে উঠতে হয়েছিল যাতে তারা পার্টিতে প্রবেশ করতে পারে।
অপমানিত? সোফি শার্লোট এবং অতিরিক্তগুলির মধ্যে ক্লাইওয়ের কারণটি প্রকাশিত হয়
নায়ক এর ‘তিনটি গ্রেস’গ্লোবো সাবান অপেরা, অভিনেত্রী এসওফি শার্লট তিনি প্লট অতিরিক্ত নিয়ে বিতর্কে জড়িত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, জানা গেছে যে তার একটি তারকা আক্রমণ এবং অপমানিত অতিরিক্ত ছিল। তবে ‘অনুযায়ীগসিপ‘বিখ্যাত ব্যক্তি তার শরীরকে আপত্তি জানানোর পরে একটি মন্তব্য করার পরে চলে গেল।
প্লটটির বাহ্যিক দৃশ্যের রেকর্ডিংয়ের সময়, অতিরিক্তগুলি দিনের কাজ সম্পর্কে কথা বলেছিল এবং উল্লেখ করেছিল যে সেগুলি সম্পন্ন হবে সোফিবিখ্যাতদের লক্ষ্য না করে ইতিমধ্যে আশেপাশে ছিল এবং তাদের দিকে বিনীতভাবে দোলা দিয়েছিল। যাইহোক, খুব শীঘ্রই, দৃশ্যের পর্দার আড়ালে, অভিনেত্রী আরও একটি অতিরিক্ত বলেছিলেন যে তিনি উত্তপ্ত। এখানে পড়তে থাকুন!