সোসাইটিতে ফিরে জিবিভি বেঁচে থাকা লোকদের পুনরায় সংহত করা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে – মিনার আমির

মিনার আমির, উমর ফারুক বাহাগো নাইজার রাজ্যের দস্যু দ্বারা আক্রান্ত সম্প্রদায়গুলিকে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা জিবিভি থেকে বেঁচে যাওয়া লোকদের পুনরায় সংহত করার জন্য তাদের আত্মীয়তার বোধ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
Traditional তিহ্যবাহী শাসক নাইজেরিয়ার ফেডারেশন অফ মুসলিম উইমেন অ্যাসোসিয়েশনস, ফমওয়ানের সহযোগিতায় এবং মিনায় ফোর্ড ফাউন্ডেশন দ্বারা সমর্থিত একটি ওয়ানডে সংবেদনশীলতা কর্মশালায় এই আহ্বান জানিয়েছিলেন।
মুবুডিন মিনা, আবুবকর বসো ইয়াকুবু দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী এমির উল্লেখ করেছেন যে তাঁর ডোমেনের চারটি স্থানীয় সরকার রয়েছে যার মধ্যে পাইকোরো, শিরো, মুনিয়া এবং বসো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, দস্যু দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যার ফলে কিডন্যাপিং এবং জিবিভি বিভিন্ন মামলা হয়েছে।
রাজা আয়োজকদেরও প্রশংসা করেছিলেন এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলিকে শান্তি ও সুরক্ষা প্রচারের জন্য রাজ্য সরকারের সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
এর আগে, ডিআরপিসির নির্বাহী পরিচালক ডাঃ জুডিথ অ্যান ওয়াকার বেঁচে থাকা অধিকারের প্রচার এবং তাদের পুনরায় সংহতকরণকে সহজতর করার জন্য কিনশাস ডিক্লারেশন প্রোটোকল গ্রহণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
তিনি বলেন, কর্মশালাটি বেঁচে থাকার অধিকার প্রচার এবং তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের পুনরায় সংহতকরণের সুবিধার্থে সংগঠিত হয়েছিল।
নাইজার স্টেটের ধর্মীয় বিষয়ক মহাপরিচালক ড। উমর ফারুক এবং ইমাম মুহাম্মদ সানী ইসা তাদের মন্তব্যে কলঙ্কের বিরুদ্ধে প্রচার এবং বেঁচে থাকা সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতার প্রচারের প্রয়োজনীয়তা পর্যবেক্ষণ করেছেন।
শিরো স্থানীয় কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইসিয়াকু হাকিমি আয়োজকদের প্রশংসা করেছেন এবং বেঁচে থাকা লোকদের অটল সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
কর্মশালায় বেঁচে থাকা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসাপত্রগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত যারা বন্দীদশার সময় তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতাগুলি বর্ণনা করেছিলেন এবং তাদের দুর্ভোগ দূর করার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।