সোহরাব গোথের মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অপারেশন, একজন মহিলা সহ চার সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছেন

সোহরাব গোথ এবং করাচির সংলগ্ন অঞ্চলে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানে অভিযানে বেশ কয়েকটি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে ওষুধ উদ্ধার করা হয়েছিল।

সোহরাব গোথ এবং আফগান শিবিরে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান অভিযানের সময় বিভিন্ন বাড়ি অনুসন্ধান করা হয়েছিল, এই সময়ে একজন মহিলা মাদক ব্যবসায়ী সহ চারজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তারকৃত সন্দেহভাজনদের দখলে প্রচুর পরিমাণে হ্যাশিশ, বরফ ও হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল। সমস্ত সন্দেহভাজনকে আইনী পদক্ষেপের জন্য থানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পুলিশ মাহমুদাবাদ চেন্নাই গোথের মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একটি অনুসন্ধান অভিযান চালিয়েছিল, যেখানে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছিল।



