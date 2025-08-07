সৌদি আরব বনাম জর্দান পূর্বরূপ, দেখার জন্য খেলোয়াড়, লাইভ স্ট্রিমিংয়ের বিশদ: ফিবা এশিয়া কাপ 2025

সৌদি আরব এবং জর্দান ক্রুশিয়াল পুল সি সংঘর্ষে মুখোমুখি।
হোস্ট সৌদি আরব বৃহস্পতিবার (August আগস্ট) ফিবা এশিয়া কাপ ২০২৫ এর দ্বিতীয় পুল সি ফিক্সচারে জর্দানের সাথে শিং লক করবে। জেদ্দার রাজা আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি দুটি জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।
সৌদি আরব তাদের প্রথম লড়াইয়ে চীনের বিপক্ষে হেরে গিয়েছিল, আর জর্ডান ভারতের বিপক্ষে ভাগ্যবান জয়ের পরে এই খেলায় প্রবেশ করেছে। স্বাগতিকরা শীর্ষ-তিনটি ফিনিসটিতে লুকোচুরি করতে দেখবে, যখন জর্ডান চোখ একটি টেবিল-শীর্ষস্থান।
ম্যাচের বিশদ
- ম্যাচ: সৌদি আরব বনাম জর্ডান
- তারিখ: বৃহস্পতিবার, আগস্ট 7
- সময়: 11:30 pm IST (স্থানীয় সময় 9 টা)
- ভেন্যু: কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটি, জেদ্দা
জর্ডান স্কোয়াড
আবদুল্লাহ ওলাজুওয়ান, ডার টাকার, আবদুলরাহ্মণ ওলাজুওয়ান, ফ্রেডি ইব্রাহিম, আহমদ আলহামারশেহ, ইয়াজান আলতাওয়েল, ইউসেফ আবুওয়াজানেহ, খাল্ড আবুয়াবুদ, ম্যালেক, ম্যালেক, রোহি জেইদ কিলানি,
সৌদি আরব স্কোয়াড
মারজৌক আলমুওয়ালাদ, মোহাম্মদ আলমারওয়ানি, মুহাম্মদ-লি আবদুর-রাকমান, মাহনা আলমারওয়ানি, মোহাম্মদ আলমারওয়ানি, ফাহাদ বেলাল, খালিদ এম আবদেল গাবার, মোহাম্মদ আলি শুবলী, আলি শুবায়েলি, মানাফা মাহাফা আ আলী শুবায়েলি, মানাফা কাদি
ফিবা এশিয়া কাপ 2025 এ এখন পর্যন্ত সৌদি আরবের অভিনয়
সৌদি আরব তাদের প্রাথমিক গ্রুপ ফিক্সচারে 16 বারের চ্যাম্পিয়ন চীনের বিপক্ষে ছিল। উত্সাহিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, চীনা দলটি একটি 93-88 জয় অর্জন করেছে।
ফিবা এশিয়া কাপ 2025 এ এখন পর্যন্ত জর্দানের অভিনয়
মঙ্গলবার কোয়াড্রেনিয়াল টুর্নামেন্টের প্রথম গ্রুপ পর্যায়ে ফিক্সে জর্ডান ভারতের মুখোমুখি হয়েছিল। যদিও ভারতীয় বাস্কেটবল দল তাদের ওজনের উপরে খোঁচা দিয়েছে, জর্দান চূড়ান্ত কোয়ার্টারে ক্লাচ পারফরম্যান্স এবং অতিরিক্ত সময় দিয়ে তাদের উপর জয়লাভ করেছিল।
জর্ডানের পক্ষে গেমের চূড়ান্ত স্কোরলাইনটি ছিল 91-84, ড্যান টাকার 30 পয়েন্ট নিয়ে স্কোরিংকে নেতৃত্ব দিয়েছিল।
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
হাশেম আব্বাস
প্রতিভাবান ফরোয়ার্ড, হাশেম আব্বাস জর্ডান এবং ভারতের মধ্যে খেলায় সেরা খেলোয়াড় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আব্বাস ২৪ পয়েন্ট, সাতটি রিবাউন্ডস এবং তিনটি স্টিল নিয়ে ফিরে এসে ভারতীয় দলকে উদ্বোধনগুলি ব্যবহার করে এবং ধারাবাহিকভাবে স্কোর করে অবিচ্ছিন্ন চাপের মধ্যে ফেলেছিল।
প্রথম খেলায় 26 এর দক্ষতা দেখানোর সময়, আব্বাস আবারও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে সাফল্যের স্বাদ নিতে বিশ্বস্ত হতে পারে।
মোহাম্মদ আলসুয়েলেম
চীনের বিপক্ষে প্রথম খেলায় সৌদি আরবের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন মোহাম্মদ আলসুয়েলেম। তিনি 15 পয়েন্ট, সাতটি রিবাউন্ড এবং দুটি সহায়তা দিয়ে শেষ করেছেন। তিনি 23 এর দক্ষতা অর্জন করেছেন।
তদুপরি, আলসুওয়াইলেম ফিবা এশিয়া কাপ বাছাইপর্বে দলের হয়ে চার্টের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি প্রতি খেলায় 13.3 পয়েন্ট এবং 12 রিবাউন্ড গড় করেছেন। ভাল বর্তমান ফর্মের সাথে, তিনি সৌদি আরবে প্রথম জয় অর্জন করে মূল ভূমিকা নিতে পারেন।
ভবিষ্যদ্বাণী
সাতটি খেলায় ছয়টি জয় নিয়ে জর্দান উভয় পক্ষের মধ্যে মাথা থেকে মাথা সভাগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে। ফিবা এশিয়া কাপ 2025 কোয়ালিফায়ারে তাদের শেষ সংঘর্ষে, জর্দান একটি 78-68 জয় অর্জন করেছিল। একটি শক্তিশালী মাথা থেকে মাথা রেকর্ড এবং বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে একটি বড় পার্থক্য সহ, জর্দানের সম্ভবত উপরের হাত রয়েছে।
ভবিষ্যদ্বাণী: জর্ডান তাদের জয়ের গতি অব্যাহত রাখতে।
লাইভ বিশদ
ফিবা এশিয়া কাপ 2025 -এ সৌদি আরব বনাম জর্ডান ম্যাচটি বিশ্বজুড়ে ভক্তদের জন্য 1891 কোর্টসাইডে সরাসরি থাকবে। লাইভ অ্যাকশনটি ধরতে ভারতের ভক্তরা ফ্যানকোডে টিউন করতে পারেন।
অতিরিক্তভাবে, এফআইবিএ বাস্কেটবলের আধিকারিক ইউটিউব চ্যানেলটি অনলাইনে ম্যাচগুলিও নিখরচায় স্ট্রিম করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও এর কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ নেই।
সম্পূর্ণ সম্প্রচারের বিশদ এখানে
কখন এবং কোথায় সৌদি আরব বনাম জর্দান ফিবা এশিয়া কাপ 2025 ম্যাচ নির্ধারিত?
ম্যাচটি বৃহস্পতিবার, August আগস্ট জেদ্দার কিং আবদুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে খেলা হবে। টিপ-অফটি 11:30 pm IST (স্থানীয় সময় 9 টা) এর জন্য নির্ধারিত রয়েছে।
ভক্তরা কোথায় সৌদি আরব বনাম জর্দান ম্যাচটি সরাসরি দেখতে পারে?
গেমটি বিশ্বব্যাপী 1891 কোর্টসাইডে লাইভ-স্ট্রিমযুক্ত হবে। ভারতের ভক্তরা সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে এটি ফ্যানকোডে দেখতে পারেন।
এই গেমটিতে দেখার মূল খেলোয়াড় কারা?
জর্ডানের পক্ষে, হাশেম আব্বাসের দিকে নজর রাখুন, যিনি ভারতের বিপক্ষে ২৪ পয়েন্ট এবং সাতটি প্রত্যাবর্তন করে মুগ্ধ করেছিলেন। সৌদি আরবের পক্ষে মোহাম্মদ আলসুয়েলেম ১৫ পয়েন্ট এবং শক্তিশালী সামগ্রিক পরিসংখ্যান নিয়ে চীনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন।
ফিবা প্রতিযোগিতায় সৌদি আরব এবং জর্ডানের মধ্যে মাথা থেকে মাথা রেকর্ড কী?
জর্ডান সৌদি আরবের বিপক্ষে সাতটি লড়াইয়ের মধ্যে ছয়টি জিতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। তারা 78-68 স্কোরলাইন সহ ফিবা এশিয়া কাপ 2025 কোয়ালিফায়ারে তাদের শেষ সভাও জিতেছিল।
